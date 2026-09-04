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Il calendario completo del Liverpool in Premier League 2026/27
|Data e ora
|Partita
|Stadio
|Biglietti
|sab 5 set 2026, 15:00
|Ipswich Town vs Liverpool
|Portman Road (trasferta)
|Biglietti
|sab 12 set 2026, 15:00
|Liverpool vs Fulham
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 19 set 2026, 15:00
|Bournemouth vs Liverpool
|Vitality Stadium (trasferta)
|Biglietti
|sab 10 ott 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester City
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 17 ott 2026, 15:00
|Brentford vs Liverpool
|Gtech Community Stadium (trasferta)
|Biglietti
|sab 24 ott 2026, 15:00
|Liverpool vs Brighton and Hove Albion
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 31 ott 2026, 15:00
|Liverpool vs Arsenal
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 7 nov 2026, 15:00
|Crystal Palace vs Liverpool
|Selhurst Park (trasferta)
|Biglietti
|sab 21 nov 2026, 15:00
|Liverpool vs Manchester United
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 28 nov 2026, 15:00
|Everton vs Liverpool
|Hill Dickinson Stadium (trasferta)
|Biglietti
|mer 2 dic 2026, 20:00
|Liverpool vs Sunderland
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 5 dic 2026, 15:00
|Chelsea vs Liverpool
|Stamford Bridge (trasferta)
|Biglietti
|sab 12 dic 2026, 15:00
|Liverpool vs Leeds United
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 19 dic 2026, 15:00
|Liverpool vs Tottenham Hotspur
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 26 dic 2026, 15:00
|Hull City vs Liverpool
|MKM Stadium (trasferta)
|Biglietti
|mer 30 dic 2026, 20:00
|Aston Villa vs Liverpool
|Villa Park (trasferta)
|Biglietti
|sab 2 gen 2027, 15:00
|Liverpool vs Coventry City
|Anfield (casa)
|Biglietti
|mer 6 gen 2027, 20:00
|Sunderland vs Liverpool
|Stadium of Light (trasferta)
|Biglietti
|sab 16 gen 2027, 15:00
|Liverpool vs Crystal Palace
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 23 gen 2027, 15:00
|Manchester United vs Liverpool
|Old Trafford (trasferta)
|Biglietti
|sab 30 gen 2027, 15:00
|Liverpool vs Everton
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 6 feb 2027, 15:00
|Arsenal vs Liverpool
|Emirates Stadium (trasferta)
|Biglietti
|mer 10 feb 2027, 20:00
|Coventry City vs Liverpool
|Coventry Building Society Arena (trasferta)
|Biglietti
|sab 20 feb 2027, 15:00
|Liverpool vs Hull City
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 27 feb 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur vs Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (trasferta)
|Biglietti
|mer 3 mar 2027, 20:00
|Liverpool vs Aston Villa
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 13 mar 2027, 15:00
|Liverpool vs Ipswich Town
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 20 mar 2027, 15:00
|Fulham vs Liverpool
|Craven Cottage (trasferta)
|Biglietti
|sab 10 apr 2027, 15:00
|Liverpool vs Newcastle United
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 17 apr 2027, 15:00
|Nottingham Forest vs Liverpool
|The City Ground (trasferta)
|Biglietti
|sab 24 apr 2027, 15:00
|Leeds United vs Liverpool
|Elland Road (trasferta)
|Biglietti
|sab 1 mag 2027, 20:00
|Liverpool vs Chelsea
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 8 mag 2027, 15:00
|Manchester City vs Liverpool
|Etihad Stadium (trasferta)
|Biglietti
|sab 15 mag 2027, 15:00
|Liverpool vs Brentford
|Anfield (casa)
|Biglietti
|sab 23 mag 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Liverpool
|American Express Stadium (trasferta)
|Biglietti
|dom 30 mag 2027, 16:00
|Liverpool vs Bournemouth
|Anfield (casa)
|Biglietti
Gli orari di calcio d'inizio sono soggetti a variazioni in base alla selezione per le trasmissioni TV. Il Liverpool torna anche in Champions League in questa stagione, con il calendario confermato dopo il sorteggio della fase campionato.
Quanto costano i biglietti del Liverpool?
I prezzi variano in base all'avversario e alla posizione del posto, con le sfide di cartello che hanno prezzi più elevati. I biglietti di ingresso generale non stagionali vengono venduti in due finestre tramite All Red Ticket Sales, con tagliandi al prezzo nominale compresi tra 30 £ e 61 £. Le piattaforme secondarie come StubHub possono costare più del prezzo nominale.
Come posso ottenere i biglietti in trasferta del Liverpool?
Diventare membro del Liverpool FC è il primo passo, con priorità data a chi ha già assistito a partite in trasferta in passato, sulla base di un sistema di punti fedeltà.
Registra il tuo interesse per specifiche partite in trasferta tramite il sito del club o la biglietteria; se la richiesta avrà esito positivo, riceverai una notifica con le istruzioni per l'acquisto.
Con quanto anticipo vengono messi in vendita i biglietti del Liverpool?
I biglietti vengono generalmente messi in vendita da quattro a sei settimane prima delle partite di Premier League, anche se le sfide più richieste possono essere rese disponibili prima. Le date di vendita per le coppe variano e vengono annunciate sui canali ufficiali del club.
Gli abbonamenti stagionali sono disponibili tramite il sito del Liverpool prima dell'inizio della stagione, anche se la lista d'attesa attualmente si estende a migliaia di persone e non accetta nuove richieste. I titolari esistenti rinnovano all'inizio dell'anno fino a maggio. L'abbonamento stagionale più economico costa circa 713 £, il più costoso circa 904 £.
L'iniziativa del Liverpool 'Every Seat, Every Game' consente ai tifosi di restituire al Ticket Exchange ufficiale del club i biglietti non utilizzati, accessibile ai membri All Red, con i tagliandi che vengono acquistati rapidamente quando si avvicina il giorno della partita.
Tutto quello che devi sapere su Anfield Stadium
Il Liverpool gioca ad Anfield dal 1892, il che lo rende uno degli stadi più antichi e ricchi di storia del calcio inglese. Rinomato per la sua atmosfera, in particolare nella zona della Kop, lo stadio è stato sviluppato per fasi anziché essere sostituito, preservando il suo carattere e aumentando gradualmente la sua capienza.
Una riqualificazione del Main Stand nel 2016 ha portato la capienza a poco più di 53.000 posti, e la più recente espansione dell'Anfield Road Stand ha aggiunto un nuovo anello superiore, portando il totale a circa 61.276, la capienza più alta nella storia dello stadio e sufficiente a rendere Anfield il quinto impianto più grande della Premier League. Il progetto, approvato per la prima volta nel 2021, è stato completato per fasi e formalmente ratificato dopo che il Liverpool City Council ha rilasciato un General Safety Certificate. Al momento, il club non ha altri piani di espansione sul tavolo, con i recenti investimenti concentrati invece su progetti di rigenerazione nella comunità circostante.