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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images

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Come acquistare i biglietti del Liverpool FC 2026/27: partite, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

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Tutto quello che c’è da sapere su come assicurarsi i biglietti del Liverpool FC

Se vuoi acquistare i biglietti del Liverpool per la stagione 2026/27, puoi usare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

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Il calendario completo del Liverpool in Premier League 2026/27

Data e oraPartitaStadioBiglietti
sab 5 set 2026, 15:00Ipswich Town vs LiverpoolPortman Road (trasferta)Biglietti
sab 12 set 2026, 15:00Liverpool vs FulhamAnfield (casa)Biglietti
sab 19 set 2026, 15:00Bournemouth vs LiverpoolVitality Stadium (trasferta)Biglietti
sab 10 ott 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (casa)Biglietti
sab 17 ott 2026, 15:00Brentford vs LiverpoolGtech Community Stadium (trasferta)Biglietti
sab 24 ott 2026, 15:00Liverpool vs Brighton and Hove AlbionAnfield (casa)Biglietti
sab 31 ott 2026, 15:00Liverpool vs ArsenalAnfield (casa)Biglietti
sab 7 nov 2026, 15:00Crystal Palace vs LiverpoolSelhurst Park (trasferta)Biglietti
sab 21 nov 2026, 15:00Liverpool vs Manchester UnitedAnfield (casa)Biglietti
sab 28 nov 2026, 15:00Everton vs LiverpoolHill Dickinson Stadium (trasferta)Biglietti
mer 2 dic 2026, 20:00Liverpool vs SunderlandAnfield (casa)Biglietti
sab 5 dic 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (trasferta)Biglietti
sab 12 dic 2026, 15:00Liverpool vs Leeds UnitedAnfield (casa)Biglietti
sab 19 dic 2026, 15:00Liverpool vs Tottenham HotspurAnfield (casa)Biglietti
sab 26 dic 2026, 15:00Hull City vs LiverpoolMKM Stadium (trasferta)Biglietti
mer 30 dic 2026, 20:00Aston Villa vs LiverpoolVilla Park (trasferta)Biglietti
sab 2 gen 2027, 15:00Liverpool vs Coventry CityAnfield (casa)Biglietti
mer 6 gen 2027, 20:00Sunderland vs LiverpoolStadium of Light (trasferta)Biglietti
sab 16 gen 2027, 15:00Liverpool vs Crystal PalaceAnfield (casa)Biglietti
sab 23 gen 2027, 15:00Manchester United vs LiverpoolOld Trafford (trasferta)Biglietti
sab 30 gen 2027, 15:00Liverpool vs EvertonAnfield (casa)Biglietti
sab 6 feb 2027, 15:00Arsenal vs LiverpoolEmirates Stadium (trasferta)Biglietti
mer 10 feb 2027, 20:00Coventry City vs LiverpoolCoventry Building Society Arena (trasferta)Biglietti
sab 20 feb 2027, 15:00Liverpool vs Hull CityAnfield (casa)Biglietti
sab 27 feb 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (trasferta)Biglietti
mer 3 mar 2027, 20:00Liverpool vs Aston VillaAnfield (casa)Biglietti
sab 13 mar 2027, 15:00Liverpool vs Ipswich TownAnfield (casa)Biglietti
sab 20 mar 2027, 15:00Fulham vs LiverpoolCraven Cottage (trasferta)Biglietti
sab 10 apr 2027, 15:00Liverpool vs Newcastle UnitedAnfield (casa)Biglietti
sab 17 apr 2027, 15:00Nottingham Forest vs LiverpoolThe City Ground (trasferta)Biglietti
sab 24 apr 2027, 15:00Leeds United vs LiverpoolElland Road (trasferta)Biglietti
sab 1 mag 2027, 20:00Liverpool vs ChelseaAnfield (casa)Biglietti
sab 8 mag 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (trasferta)Biglietti
sab 15 mag 2027, 15:00Liverpool vs BrentfordAnfield (casa)Biglietti
sab 23 mag 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs LiverpoolAmerican Express Stadium (trasferta)Biglietti
dom 30 mag 2027, 16:00Liverpool vs BournemouthAnfield (casa)Biglietti

Gli orari di calcio d'inizio sono soggetti a variazioni in base alla selezione per le trasmissioni TV. Il Liverpool torna anche in Champions League in questa stagione, con il calendario confermato dopo il sorteggio della fase campionato.

Quanto costano i biglietti del Liverpool?

I prezzi variano in base all'avversario e alla posizione del posto, con le sfide di cartello che hanno prezzi più elevati. I biglietti di ingresso generale non stagionali vengono venduti in due finestre tramite All Red Ticket Sales, con tagliandi al prezzo nominale compresi tra 30 £ e 61 £. Le piattaforme secondarie come StubHub possono costare più del prezzo nominale.

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Come posso ottenere i biglietti in trasferta del Liverpool?

Diventare membro del Liverpool FC è il primo passo, con priorità data a chi ha già assistito a partite in trasferta in passato, sulla base di un sistema di punti fedeltà. 

Registra il tuo interesse per specifiche partite in trasferta tramite il sito del club o la biglietteria; se la richiesta avrà esito positivo, riceverai una notifica con le istruzioni per l'acquisto.

Con quanto anticipo vengono messi in vendita i biglietti del Liverpool?

I biglietti vengono generalmente messi in vendita da quattro a sei settimane prima delle partite di Premier League, anche se le sfide più richieste possono essere rese disponibili prima. Le date di vendita per le coppe variano e vengono annunciate sui canali ufficiali del club.

Gli abbonamenti stagionali sono disponibili tramite il sito del Liverpool prima dell'inizio della stagione, anche se la lista d'attesa attualmente si estende a migliaia di persone e non accetta nuove richieste. I titolari esistenti rinnovano all'inizio dell'anno fino a maggio. L'abbonamento stagionale più economico costa circa 713 £, il più costoso circa 904 £.

L'iniziativa del Liverpool 'Every Seat, Every Game' consente ai tifosi di restituire al Ticket Exchange ufficiale del club i biglietti non utilizzati, accessibile ai membri All Red, con i tagliandi che vengono acquistati rapidamente quando si avvicina il giorno della partita.

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Tutto quello che devi sapere su Anfield Stadium

Il Liverpool gioca ad Anfield dal 1892, il che lo rende uno degli stadi più antichi e ricchi di storia del calcio inglese. Rinomato per la sua atmosfera, in particolare nella zona della Kop, lo stadio è stato sviluppato per fasi anziché essere sostituito, preservando il suo carattere e aumentando gradualmente la sua capienza.

Una riqualificazione del Main Stand nel 2016 ha portato la capienza a poco più di 53.000 posti, e la più recente espansione dell'Anfield Road Stand ha aggiunto un nuovo anello superiore, portando il totale a circa 61.276, la capienza più alta nella storia dello stadio e sufficiente a rendere Anfield il quinto impianto più grande della Premier League. Il progetto, approvato per la prima volta nel 2021, è stato completato per fasi e formalmente ratificato dopo che il Liverpool City Council ha rilasciato un General Safety Certificate. Al momento, il club non ha altri piani di espansione sul tavolo, con i recenti investimenti concentrati invece su progetti di rigenerazione nella comunità circostante.

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