Come acquistare i biglietti del Galatasaray per il 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Süper Lig e altro ancora

Il Galatasaray ha conquistato il titolo di Süper Lig per la quarta volta consecutiva la scorsa stagione, un traguardo già raggiunto anche tra il 1997 e il 2000. Ora la squadra di Okan Buruk punta a centrare un quinto titolo di fila da record. Puoi prenotare oggi stesso i biglietti per vederla giocare.

Oltre a cercare di battere la propria striscia di titoli in questa stagione, l'Aslanlar ("I Leoni") potrebbe raggiungere il Fenerbahçe in vetta alla classifica all-time del campionato turco, con 28 titoli complessivi. Il Galatasaray cercherà anche di consolidare le solide basi gettate sul fronte europeo. La scorsa stagione ha eliminato la Juventus raggiungendo gli ottavi di finale di Champions League.

Victor Osimhen resta il principale pericolo offensivo del Galatasaray. Dopo aver mancato la possibilità di esibirsi al Mondiale FIFA in estate, il centravanti nigeriano avrà un forte desiderio di tornare in campo. Ha segnato 41 gol in Süper Lig nelle ultime due stagioni. Osimhen sarà supportato al meglio da alcuni grandi acquisti estivi di richiamo come Rafael Leão, Aleksey Batrakov, Deniz Gül e Leroy Sané.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite del Galatasaray, compresi dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Galatasaray

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti mer 9 set (20:00) UCL: Sporting CP-Galatasaray Estádio José Alvalade (Lisbona) Biglietti dom 13 set (20:00) Süper Lig: Galatasaray-Kocaelispor RAMS Park (Istanbul)

Biglietti sab 19 set (20:00) Süper Lig: Trabzonspor-Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Biglietti ven 9 ott (18:00) Süper Lig: Galatasaray-Kasımpaşa RAMS Park (Istanbul) Biglietti mar 13 ott (22:00) UCL: Galatasaray-Barcellona RAMS Park (Istanbul) Biglietti sab 17 ott (18:00) Süper Lig: Gençlerbirliği-Galatasaray Eryaman Stadium (Ankara) Biglietti mer 21 ott (18:45) UCL: LOSC Lille-Galatasaray Stade Pierre Mauroy (Villeneuve-d'Ascq) Da definire dom 25 ott (18:00) Süper Lig: Galatasaray-Fenerbahçe RAMS Park (Istanbul) Biglietti ven 30 ott (18:45) Süper Lig: Konyaspor-Galatasaray Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Galatasaray

I biglietti ufficiali del Galatasaray possono essere acquistati tramite la piattaforma centralizzata turca Passo e di solito vengono messi in vendita tra i 3 e i 5 giorni prima di ogni singola partita. Le vendite si aprono in finestre di priorità scaglionate per i membri del club, i titolari di premium card e infine il pubblico generale, anche se le partite ad alta richiesta raramente arrivano alla vendita libera.

Per acquistare i biglietti, gli spettatori devono prima registrarsi per una carta d'identità del tifoso obbligatoria in base alle leggi sportive turche. Per registrarti, puoi fare domanda online tramite il sito Passo Taraftar o l'app mobile. I visitatori internazionali, però, avranno bisogno dei dati del passaporto, di un numero di telefono e di una foto digitale.

In attesa della carta fisica per ottenere l'accesso digitale, puoi usare la funzione di scansione QR del biglietto elettronico dell'app mobile di Passo.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti delle partite del Galatasaray anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti del Galatasaray?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le normali partite di Süper Lig del Galatasaray al RAMS Park variano in genere tra ₺1.500-₺8.000+ lire turche (€30-€150+), ma possono salire fino a ₺15.000-₺30.000+ (€100-€350+) per i posti VIP premium, i derby di alto profilo di Istanbul (contro Fenerbahçe o Beşiktaş) e le grandi notti di Champions League.

I prezzi variano tra le diverse categorie a seconda del settore e dell'anello selezionati al RAMS Park:

Tribune Nord e Sud (Kuzey & Güney) : Dietro le porte; anello inferiore e superiore. Casa dei tifosi più rumorosi. I biglietti per le partite normali costano circa ₺700-₺1.200, con aumento fino a ₺3.000 per derby/incontri europei.

Settori angolo e laterali : Curve d'angolo che collegano le zone dietro porta alle linee laterali. I biglietti per le partite normali costano circa ₺1.300-₺2.000, con aumento fino a ₺5.500 per derby/incontri europei.

Tribuna Est (Doğu) : Posti principali lungo la linea laterale con un'eccellente visuale di alto livello. I biglietti per le partite normali costano circa ₺2.500-₺4.500, con aumento fino a ₺10.000 per derby/incontri europei.

Tribuna Ovest / Sky box VIP (Batı) : Tribuna principale con hospitality premium e suite di lusso. I biglietti/pacchetti per le partite normali costano circa ₺7.000-₺12.000, con aumento fino a ₺30.000+ per derby/incontri europei.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità attuale.

Tutto quello che devi sapere sul RAMS Park

Il RAMS Park è uno stadio di calcio di livello mondiale situato nel quartiere di Seyrantepe del distretto di Sarıyer, sul lato europeo di Istanbul. È la casa del Galatasaray dalla sua inaugurazione nel 2011 e ha una capienza di 53.978 spettatori.

Il precedente stadio del Galatasaray, l'Ali Sami Yen Stadium, utilizzato per oltre 60 anni e rinomato per la sua atmosfera incredibilmente intensa, pare fosse apparentemente sul punto di crollare e che un grave disastro nello stadio avrebbe potuto verificarsi se fosse rimasto in uso.

Partite memorabili giocate al RAMS Park:

Il record di rumore : Nel 2011, durante l'accesissimo derby del Galatasaray contro il Fenerbahçe, il pubblico appassionato dello stadio ha stabilito un Guinness World Record per il boato più forte della folla in uno stadio sportivo, raggiungendo l'incredibile cifra di 131,76 decibel, più forte del decollo di un motore a reazione!

Notti di Champions League : L'impianto ha ospitato spettacolari serate europee contro giganti continentali come Real Madrid, Barcellona e Manchester United. Sono state sottolineate da enormi e mozzafiato coreografie tifo che hanno coinvolto tutto lo stadio, create dal gruppo principale di tifosi, ultrAslan.

Record di energia solare: Il tetto dello stadio è ricoperto da oltre 10.000 pannelli solari. Questo impianto ha generato 4,2 megawatt di elettricità, ottenendo un altro Guinness World Record per la più potente produzione solare da un tetto di uno stadio sportivo.

Record e statistiche del Galatasaray

Il Galatasaray (Galatasaray Spor Kulübü), fondato nel 1905, è il club più titolato nella storia del calcio turco ed è l'unica squadra del Paese ad aver vinto importanti trofei europei.

Palmarès del club e principali trofei

Campionati turchi : 27 titoli

Coppa di Turchia : 19 titoli

Coppa UEFA : 1 titolo

Supercoppa UEFA : 1 titolo

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Bülent Korkmaz (590), Fernando Muslera (551)

Più gol: Metin Oktay (538), Hakan Şükür (291)

Il trionfo in Coppa UEFA del 2000

Il Galatasaray completò un incredibile cammino europeo senza sconfitte battendo l'Arsenal ai rigori nella finale di Copenaghen. Questo lo rese la prima e unica squadra turca a conquistare un grande titolo europeo.

Il quadruplete

Sotto la guida del leggendario allenatore Fatih Terim, il Galatasaray conquistò memorabilmente quattro trofei nella stagione 1999-2000: la Süper Lig turca, la Coppa di Turchia, la Coppa UEFA e successivamente la Supercoppa UEFA.







