La voglia di vedere in azione il Flamengo, campione in carica del Brasileiro Série A e della Copa Libertadores, è forte tra gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Sebbene la domanda per vedere il Rubro-Negro scendere in campo nell'iconico stadio Maracanã di Rio de Janeiro sia estremamente alta, ci sono ancora biglietti disponibili.

Dopo aver conquistato l'ottavo titolo di campione nell'ultima stagione, diventando la squadra con il secondo maggior numero di trofei nella storia del Brasile a pari merito, il Flamengo punta ora ad arricchire ulteriormente la propria bacheca prima che la stagione attuale arrivi al suo culmine.



Con stelle brasiliane cresciute in casa come Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino e innesti stranieri come Giorgian de Arrascaeta e Jorginho protagonisti davanti ai tifosi del Flamengo settimana dopo settimana, non c'è momento migliore del presente per assicurarsi un posto allo stadio.

Come fare per mettere le mani sui biglietti per vedere il Flamengo dare spettacolo in questa stagione? GOAL vi spiega tutto quello che c'è da sapere sui prezzi e non solo.

Prossime partite del Flamengo

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti sab 22 ago (20:30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Biglietti dom 30 ago (16:00) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti dom 6 set (16:00) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Biglietti dom 13 set (15:00) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti dom 20 set (15:00) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti mer 7 ott (15:00) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Biglietti dom 11 ott (15:00) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti

Come acquistare i biglietti del Flamengo

È possibile acquistare i biglietti ufficiali del Flamengo online attraverso il portale ufficiale Flamengo Ingressos oppure di persona presso la sede del club alla Gávea e al botteghino dello stadio Maracanã. I biglietti per il pubblico generale vengono solitamente messi in vendita da tre a quattro giorni prima della partita, subito dopo la chiusura delle finestre di priorità riservate ai membri del club.

I membri ufficiali del club Flamengo iscritti al programma Nação Sócio-Torcedor ricevono una priorità significativa e migliori opportunità per acquistare i biglietti delle partite.

Le finestre di vendita si aprono in sequenza in base al livello di abbonamento: i piani di fascia più alta come Diamond/Platinum o i livelli Maraca possono acquistare per primi, seguiti dalle fasce inferiori e dai piani nazionali come Nação Sem Fronteiras. I membri possono inoltre ricevere fino al 50% di sconto sui prezzi standard dei biglietti per alcune partite regionali e nazionali.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti delle partite del Flamengo sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Flamengo?

I biglietti ufficiali a prezzo pieno per le normali partite casalinghe del Flamengo al Maracanã di Rio vanno generalmente da 80 R$ a 500 R$ (circa $15-$90) per il pubblico generale, a seconda del settore. Tuttavia, i prezzi possono raddoppiare o addirittura triplicare per partite di alto profilo come il derby Fla-Flu (Flamengo vs Fluminense), in programma il prossimo 11 ottobre, come mostrato sopra, o per le sfide a eliminazione diretta di Copa Libertadores.

Il club si affida a una rigida struttura di priorità, applicando forti sconti ai propri membri Nação (fan club), che pagano anche solo 20 R$ per i posti base.

Tenete d'occhio il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure siti di rivendita secondaria come Ticombo per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sul Maracana

Lo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, in Brasile, ufficialmente chiamato Estádio Jornalista Mário Filho, è universalmente considerato il tempio globale per eccellenza del calcio. Un impianto che compare nella lista degli stadi da visitare di ogni appassionato di calcio.

Costruito per ospitare la Coppa del Mondo FIFA del 1950, un tempo era il più grande stadio del pianeta con una capacità impressionante di quasi 200.000 spettatori in piedi. In seguito a intensi lavori di modernizzazione per soddisfare rigidi standard di sicurezza, oggi funziona come uno stadio interamente con posti a sedere con una capienza di 78.838 posti.

Il Maracanã resta il più grande stadio del Brasile e un monumento leggendario alla cultura sportiva sudamericana. Oltre a essere la casa condivisa dei due grandi club di Rio, Flamengo e Fluminense, ospita regolarmente anche partite cruciali della nazionale brasiliana.

Il figlio del calcio più amato del Brasile, Pele, ha vissuto numerosi momenti memorabili al Maracana. Lì fece il suo debutto con la nazionale nel 1957 e dodici anni dopo, nel 1969, segnò il 1.000° gol ('O Milésimo') della sua carriera professionistica, trasformando un rigore per il Santos contro il Vasco da Gama. Pele avrebbe anche giocato la sua ultima partita con il Brasile in questo stadio nel 1971.

Elenco dei record e delle statistiche del Flamengo

Il Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) è uno dei club calcistici di maggior successo e più seguiti al mondo. Con sede a Rio de Janeiro, detiene il prestigioso primato di non essere mai retrocesso dalla massima serie del calcio brasiliano.

Palmarès e principali trofei

Trofei mondiali: 1 Coppa Intercontinentale (1981).

Trofei continentali: 4 titoli di Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Campionati nazionali: 8 titoli del Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Coppe nazionali: 5 trofei di Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Junior (876), Zico (732)

Più gol: Zico (508), Dida (264)

Serie di imbattibilità

Il Flamengo è rimasto notoriamente imbattuto per 52 partite consecutive in tutte le competizioni tra il 1978 e il 1979, trascinato dalla generazione d'oro di Zico e Junior.



