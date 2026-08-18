Come acquistare i biglietti del Flamengo per il 2026: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sul Brasileirão Série A e altro

La voglia di vedere all’opera il Flamengo, campione in carica del Brasileiro Série A e della Copa Libertadores, è forte tra gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Anche se la richiesta per vedere il Rubro-Negro scendere in campo nell’iconico stadio Maracanã di Rio de Janeiro è estremamente alta, ci sono ancora biglietti disponibili.

Dopo aver conquistato l’ottavo titolo di campione nell’ultima stagione, diventando la seconda squadra più titolata a pari merito nella storia del Brasile, il Flamengo ora punta ad aggiungere altri trofei alla propria bacheca prima che la stagione attuale arrivi al suo culmine.



Con stelle brasiliane cresciute in casa come Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino e innesti stranieri come Giorgian de Arrascaeta e Jorginho protagonisti per i tifosi del Flamengo settimana dopo settimana, non c’è momento migliore di questo per assicurarsi un posto allo stadio.

Come fare per mettere le mani sui biglietti per vedere il Flamengo dare spettacolo in questa stagione? Lasciate che GOAL vi spieghi tutto su prezzi e altro ancora.

Prossime partite del Flamengo

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti sab 22 ago (20:30) Cruzeiro-Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Biglietti dom 30 ago (16:00) Flamengo-Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti dom 6 set (16:00) Clube do Remo-Flamengo Baenão, Belém Biglietti dom 13 set (15:00) Flamengo-Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti dom 20 set (15:00) Flamengo-Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti mer 7 ott (15:00) Santos FC-Flamengo Urbano Caldeira, Santos Biglietti dom 11 ott (15:00) Flamengo-Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Biglietti

Come comprare i biglietti del Flamengo

È possibile acquistare i biglietti ufficiali del Flamengo online attraverso il portale ufficiale Flamengo Ingressos oppure di persona presso la sede del club alla Gávea e al botteghino dello stadio Maracanã. I biglietti per il pubblico generale di solito vengono messi in vendita tre o quattro giorni prima della partita, subito dopo la chiusura delle finestre prioritarie riservate ai membri del club.

I membri ufficiali del club Flamengo iscritti al programma Nação Sócio-Torcedor ricevono una priorità significativa e opportunità migliori per acquistare i biglietti delle partite.

Le finestre di vendita si aprono in sequenza in base al livello di membership: i piani di fascia più alta come Diamond/Platinum o i livelli Maraca possono acquistare per primi, seguiti dalle fasce inferiori e dai piani nazionali come Nação Sem Fronteiras. I membri possono inoltre ricevere fino al 50% di sconto sui prezzi standard dei biglietti per alcune partite regionali e nazionali.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti del Flamengo anche sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un’opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti del Flamengo?

I biglietti ufficiali a prezzo nominale per le normali partite casalinghe del Flamengo al Maracanã di Rio in genere vanno da 80 R$ a 500 R$ (circa 15-90 $) per il pubblico generale, a seconda del settore. Tuttavia, i prezzi possono raddoppiare o persino triplicare per partite di grande importanza come il derby Fla-Flu (Flamengo-Fluminense), in programma la prossima volta l’11 ottobre, come mostrato sopra, o per le sfide a eliminazione diretta di Copa Libertadores.

Il club si affida a una rigida struttura di priorità, applicando forti sconti ai prezzi per i membri del suo programma Nação (fan club), che pagano anche solo 20 R$ per i posti base.

Tenete d’occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come Ticombo per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c’è da sapere sul Maracanã

Lo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, in Brasile, il cui nome ufficiale è Estádio Jornalista Mário Filho, è universalmente considerato il tempio globale per eccellenza del calcio. Un impianto che compare nella lista degli stadi da visitare di ogni appassionato di calcio.

Costruito per ospitare la Coppa del Mondo FIFA del 1950, un tempo era il più grande stadio del pianeta con una capacità impressionante di quasi 200.000 spettatori in piedi. Dopo intense modernizzazioni per rispettare severi standard di sicurezza, oggi funziona come uno stadio interamente con posti a sedere con una capienza di 78.838 posti.

Il Maracanã resta il più grande stadio del Brasile e un monumento leggendario della cultura sportiva sudamericana. Oltre a essere il campo condiviso dei grandi club di Rio, Flamengo e Fluminense, ospita regolarmente anche partite cruciali della nazionale brasiliana.

Il figlio del calcio più amato del Brasile, Pele, visse numerosi momenti memorabili al Maracana. Fece lì il suo debutto con la nazionale nel 1957 e dodici anni più tardi, nel 1969, segnò il 1.000° gol ('O Milésimo') della sua carriera professionistica, trasformando un rigore per il Santos contro il Vasco da Gama. Pele avrebbe anche giocato la sua ultima partita con il Brasile in quello stadio nel 1971.

Elenco dei record e delle statistiche del Flamengo

Il Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) è uno dei club calcistici di maggior successo e con il più vasto seguito al mondo. Con sede a Rio de Janeiro, detiene la prestigiosa distinzione di non essere mai retrocesso dalla massima serie del calcio brasiliano.

Palmarès e trofei principali

Trofei mondiali: 1 Coppa Intercontinentale (1981).

Trofei continentali: 4 titoli di Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Campionati nazionali: 8 titoli di Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Coppe nazionali: 5 trofei di Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Junior (876), Zico (732)

Più gol: Zico (508), Dida (264)

Serie di imbattibilità

Il Flamengo è rimasto notoriamente imbattuto per 52 partite consecutive in tutte le competizioni tra il 1978 e il 1979, trascinato dalla generazione d’oro di Zico e Junior.



