Come acquistare i biglietti del Feyenoord 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sull'Eredivisie e altro ancora

Essendo uno dei "Big Three" del calcio olandese, non sorprende affatto che il Feyenoord abbia chiuso l'Eredivisie tra le prime tre in ognuna delle ultime cinque stagioni.

Tuttavia, nonostante prestazioni e risultati recenti incoraggianti, il club di Rotterdam è disperatamente alla ricerca del trofeo del campionato ancora una volta, un'impresa riuscita solo due volte nel XXI secolo (2017 e 2023).

Il Feyenoord ha conquistato il suo primo titolo di Eredivisie dopo 18 anni nel 2017 sotto la guida di Giovanni van Bronckhorst e l'ex difensore stella olandese è tornato sulla panchina del De Kuip in estate dopo un'assenza di 7 anni.

I tifosi del Feyenoord si preparano a una stagione da ricordare? Puoi unirti a loro prenotando oggi i biglietti per le partite. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni più recenti su come assicurarti un posto alle prossime partite del Feyenoord, compresi dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Feyenoord

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti dom, 30 ago (14.30) Feyenoord vs ADO Den Haag De Kuip (Rotterdam) Biglietti sab, 5 set (16.30) NEC vs Feyenoord Goffertstadion (Nijmegen) Biglietti dom, 13 set (16.45) PEC Zwolle vs Feyenoord MAC³PARK stadium (Zwolle) Biglietti dom, 20 set (14.15) Feyenoord vs Utrecht De Kuip (Rotterdam) Biglietti sab, 10 ott (18.45) Feyenoord vs AZ De Kuip (Rotterdam) Biglietti sab, 17 ott (20.00) Telstar vs Feyenoord BUKO stadium (Velsen-Zuid) Biglietti dom, 25 ott (14.30) PSV Eindhoven vs Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Biglietti sab, 31 ott (16.30) Feyenoord vs Fortuna Sittard De Kuip (Rotterdam) Biglietti dom, 8 nov (12.15) Heerenveen vs Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Feyenoord

Puoi acquistare i biglietti ufficiali per le partite del Feyenoord online, direttamente attraverso il Ticketshop ufficiale del club. Per completare l'acquisto è necessario creare gratuitamente un account "My Feyenoord".

Se una partita casalinga registra il tutto esaurito, il club ospita anche un marketplace ufficiale di rivendita direttamente all'interno del proprio portale ticketing, garantendo che tutti i biglietti acquistati siano completamente verificati e validi.

I biglietti non vengono messi in vendita tutti insieme; vengono invece rilasciati progressivamente nel corso della stagione. I biglietti generali per le partite vengono solitamente lanciati online 2-4 settimane prima del giorno della gara.

Il Feyenoord adotta un rigido sistema di priorità a livelli per le proprie finestre di vendita. I membri paganti di Het Legioen (il fan club ufficiale) e di Kameraadjes (il club junior) ricevono accesso esclusivo alle prime due finestre di priorità. Se dovessero rimanere dei biglietti dopo la chiusura delle finestre riservate ai membri, si passa quindi alla vendita generale al pubblico.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti del Feyenoord anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Feyenoord?

I biglietti ufficiali singoli per le partite del Feyenoord al De Kuip vanno generalmente da €20 a €85, ma i prezzi dipendono fortemente dall'avversaria e dalla competizione.

Le normali partite di Eredivisie tenderanno a collocarsi nella fascia più bassa di questo intervallo di prezzo, mentre sfide di alto profilo come De Klassieker (Feyenoord vs Ajax) o le gare europee avranno prezzi molto più alti.

Settori del De Kuip

Lo stadio è suddiviso in quattro tribune principali distinte, divise tra anelli inferiori (indicati con lettere singole, ad esempio Vak S) e anelli superiori (indicati con lettere doppie, ad esempio Vak SS):

Maastribune (tribuna ovest): è la tribuna principale, dove si trovano i box executive, le aree VIP, i posti business e il tunnel dei giocatori. Il Maasgebouw (spazio eventi polifunzionale e palazzo uffici) si trova proprio dietro questa tribuna.

Olympiatribune (tribuna est): situata direttamente di fronte alla Maastribune, questa tribuna laterale offre un'eccellente visuale sul campo. I settori centrali come Z2 e Z3 sono molto richiesti e hanno prezzi premium.

Gerard Meijertribune (tribuna nord): questa tribuna dietro la porta è famosa per ospitare i sostenitori più appassionati e rumorosi del Feyenoord, conosciuti collettivamente come Het Legioen.

Marathontribune (tribuna sud): posizionata dietro la porta opposta, questa tribuna richiama tradizionalmente gli storici cancelli della maratona e ospita in genere sia i normali tifosi di casa sia un settore destinato ai sostenitori ospiti.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per i biglietti per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sul De Kuip

Lo Stadion Feijenoord, universalmente conosciuto con il suo iconico soprannome De Kuip ("La Vasca"), è uno degli impianti calcistici più venerati d'Europa. Situata sulla riva sud del fiume Mosa a Rotterdam, questa arena da 51.117 posti è la casa del Feyenoord dal 1937.

Noto per la sua splendida architettura, la ricca storia e quella che è probabilmente l'atmosfera più intimidatoria e rumorosa dei Paesi Bassi, il De Kuip è una vera cattedrale della cultura calcistica.

In origine capace di accogliere fino a 64.000 spettatori, con un picco vicino ai 69.000, una massiccia ristrutturazione nel 1994 ha trasformato il De Kuip in uno stadio interamente con posti a sedere. All'inizio di quest'anno, il Feyenoord ha assunto il pieno controllo operativo acquisendo oltre il 95% delle azioni dello stadio, consolidandone il futuro.

Il De Kuip viene spesso definito la casa del calcio olandese, poiché ha ospitato il numero record di 11 finali europee per club e quasi 150 partite della nazionale olandese.

Partite storiche disputate al Philips Stadion:

Finale di Coppa UEFA 1974 (ritorno): il De Kuip ha visto il Feyenoord alzare la Coppa UEFA dopo aver battuto il Tottenham Hotspur, consacrando l'apice dell'epoca d'oro del club.

Finale di Euro 2000: il leggendario torneo di Euro 2000 si è concluso al De Kuip, dove David Trezeguet ha segnato un drammatico golden goal che ha consegnato il titolo alla Francia contro l'Italia.

Finale di Coppa UEFA 2002: in una delle più grandi serate della storia dello stadio, il Feyenoord ha giocato la finale sul proprio campo, battendo il Borussia Dortmund 3-2 e conquistando la gloria europea.

Un leggendario tempio dei concerti: oltre allo sport, il De Kuip è diventato una storica sede musicale a partire da Bob Dylan nel 1978. Ha ospitato tour negli stadi iconici di Michael Jackson, U2, Madonna e David Bowie. Tuttavia, a causa delle norme residenziali e dei regolamenti sull'inquinamento acustico, la città ha fermato i grandi concerti al De Kuip dopo la metà del 2025.

Record e statistiche del Feyenoord

Il Feyenoord è uno dei club più vincenti e storici del calcio olandese, distinguendosi a livello globale come la prima squadra olandese ad aver mai vinto la Coppa dei Campioni.

Fondato nel 1908 in un quartiere operaio di Rotterdam, il club fa parte del tradizionale "Big Three" dell'Eredivisie insieme ai rivali Ajax e PSV Eindhoven.

Palmarès del club e trofei principali

Eredivisie (campionato olandese) : 16 titoli

KNVB Cup (Coppa d'Olanda) : 14 titoli

UEFA Champions League / Coppa dei Campioni : 1 titolo (1970)

UEFA Europa League / Coppa UEFA : 2 titoli (1974 e 2002)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

Più gol: Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Presenza continua in massima serie

Il Feyenoord gioca ininterrottamente nella massima divisione olandese da quando è stato promosso nel 1921, più a lungo di qualsiasi altro club del Paese. Non è mai retrocesso dall'Eredivisie.

La maglia numero 12

Il Feyenoord non assegna mai la maglia numero 12 a nessun giocatore. È stata ritirata permanentemente ed è interamente dedicata a Het Legioen (La Legione), la tifoseria del club famosa per il suo fervore e la sua fedeltà, nel ruolo di "12° uomo".

La Cruyff Turn definitiva

Nel 1983, l'icona di Ajax e del calcio olandese Johan Cruyff era furioso con la dirigenza dell'Ajax per le trattative contrattuali. Per vendicarsi, firmò con gli acerrimi rivali del Feyenoord per la sua ultima stagione da professionista, guidando la squadra di Rotterdam a uno straordinario double campionato-coppa nel 1984.



