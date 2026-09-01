Pur essendo stata in testa alla classifica del campionato turco in ben 28 occasioni da record, negli ultimi tempi il Fenerbahçe di Istanbul ha sofferto di una vera e propria sindrome del secondo posto, chiudendo da vicecampione in ciascuna delle ultime cinque stagioni e cedendo il passo al Galatasaray in quattro campionati consecutivi di Süper Lig.

Riuscirà finalmente a spezzare il dominio della rivale cittadina? Puoi entrare a far parte della caldissima tifoseria del Fenerbahçe prenotando oggi stesso i biglietti per le partite.

Essendo uno dei club polisportivi di maggior successo, più ricchi e più sostenuti della Turchia, il Fenerbahçe vanta un'enorme base di tifosi a livello globale, con una stima di 25-35 milioni di sostenitori in tutto il mondo. Uno dei motivi principali per cui gli appassionati di calcio amano vedere in azione i giganti di Istanbul è che le partite allo stadio Şükrü Saracoğlu offrono atmosfere elettrizzanti e ad altissima intensità nel giorno gara.

Con una lunga serie di nuovi arrivi di grande nome, come Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake e Romelu Lukaku, si preannuncia una stagione da ricordare per il Fenerbahçe. Lascia che GOAL ti dia tutte le informazioni su come assicurarti un posto, quanto costano i biglietti e molto altro ancora.

Prossime partite del Fenerbahçe

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti sab 5 set (20:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Beşiktaş Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti gio 10 set (19:45) UCL: Fenerbahçe vs Roma Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti lun 14 set (20:00) Süper Lig: Gaziantep vs Fenerbahçe Stadio Gaziantep (Gaziantep) Biglietti dom 20 set (17:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Eyüpspor Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti dom 11 ott (18:00) Süper Lig: Rizespor vs Fenerbahçe Stadio Çaykur Didi (Rize) Biglietti mer 14 ott (20:00) UCL: Aston Villa vs Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Biglietti dom 18 ott (18:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Alanyaspor Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti mar 20 ott (19:45) UCL: Fenerbahçe vs Slavia Prague Stadio Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Biglietti dom 25 ott (18:00) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe Complesso sportivo Ali Sami Yen RAMS Park (Istanbul) Biglietti

Come comprare i biglietti del Fenerbahçe

Puoi acquistare i biglietti ufficiali del Fenerbahçe tramite Passo o presso la biglietteria dello stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul. Per registrarti su Passo, o sull'app mobile di Passo, che è il sistema di biglietteria ufficiale del calcio turco, ti serviranno i dati del tuo documento d'identità o del passaporto.

I biglietti ufficiali vengono solitamente messi in vendita 3-5 giorni prima della partita, anche se le sfide ad alta richiesta possono seguire finestre di vendita diverse o richiedere la priorità per i membri del club, quindi è essenziale controllare gli annunci con anticipo.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Fenerbahçe sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto tramite canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Fenerbahçe?

I biglietti ufficiali per le partite del Fenerbahçe allo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul generalmente vanno da 30 € a 100 € (circa 1.200-3.800+ TL) per le normali partite di Süper Lig, con prezzi che dipendono molto dall'avversario e dal settore scelto.

Lo stadio del Fenerbahçe è suddiviso in diversi settori e blocchi principali:

Dietro le porte / Kale Arkası (settori Nord / Migros e Spor Toto / Curva Sud): sono i settori dei tifosi più appassionati e rumorosi, compreso il nucleo degli ultras. I biglietti vanno da $30 a $50 per le normali partite di campionato.

Settori superiori / Üst Tribün (Maraton Üst e Fenerium Üst): posti rialzati lungo i lati del campo, che offrono un'ottima visuale. I biglietti vanno da 40 € a 65 €.

Settori inferiori / Alt Tribün (Maraton Alt e Fenerium Alt): posti premium a bordo campo lungo le linee laterali, che garantiscono grande vicinanza ai giocatori e alle panchine. I biglietti vanno da 70 € a 100 €+ per le partite standard.

Pacchetti VIP e hospitality: includono accesso a lounge di lusso, catering e posti centrali premium. I prezzi vanno da 150 € a 300 €+.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Şükrü Saracoğlu

Lo stadio Şükrü Saracoğlu, attualmente noto per ragioni di sponsorizzazione come Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, è una delle arene calcistiche più leggendarie, intimidatorie e storicamente significative d'Europa. La sua appassionata tifoseria lo venera spesso come «The Temple».

Situato nel vivace distretto di Kadıköy, nella parte asiatica di Istanbul, questo impianto interamente con posti a sedere da 47.430 a 50.530 spettatori è la casa del gigante polisportivo turco Fenerbahçe fin dalla sua apertura nel 1908.

Tra le partite memorabili disputate allo stadio Şükrü Saracoğlu ci sono le seguenti:

Finale di Coppa UEFA (2009) : lo stadio ha ospitato l'ultima finale di Coppa UEFA, con lo Shakhtar Donetsk che ha battuto il Werder Brema 2-1. Luiz Adriano ha aperto le marcature per lo Shakhtar, Naldo ha pareggiato per il Brema e Jadson ha segnato lo storico gol vittoria ai supplementari al 97'.

Il leggendario derby del 6-0 (2002) : nell'episodio più famoso del feroce Derby Intercontinentale, il Fenerbahçe ha dominato totalmente gli arci-rivali del Galatasaray. Nonostante fosse rimasto in 10 uomini, il Fenerbahçe ha segnato sei gol senza risposta, culminati con la rete finale di Ümit Özat. Il 6-0 resta un elemento centrale del folklore del club.

La tripletta di Şanlı contro il Manchester United (2004) : in una scintillante partita della fase a gironi di Champions League, l'idolo di culto Tuncay Şanlı ha segnato una straordinaria tripletta, compresa una spettacolare rovesciata, per affondare il Manchester United di Alex Ferguson.

Il prato del prete: prima che esistesse qualsiasi struttura in cemento, il terreno dove oggi sorge lo stadio Şükrü Saracoğlu era noto come Papazın Çayırı (Il prato del prete). Fu il primo campo da calcio ufficiale del Paese, dove vennero giocate le prime partite della Istanbul Football League.

Record e statistiche del Fenerbahçe

Il Fenerbahçe, Fenerbahçe Spor Kulübü, fondato nel 1907, è uno dei club polisportivi più antichi, vincenti e seguiti con maggiore passione della Turchia. La squadra di calcio ha una storia ricca, piena di record leggendari e di una bacheca colma di trofei.

Palmarès del club e principali trofei

Campionati turchi : 28 titoli

Coppa di Turchia : 7 titoli

Record individuali dei giocatori

Più presenze (ufficiali): Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

Più gol: Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

La striscia di imbattibilità definitiva

Incredibilmente, il Fenerbahçe ha vinto le stagioni 1912-13 e 1922-23 della Istanbul Football League senza subire neppure un gol. Più di recente, il club ha stabilito un nuovo traguardo moderno a livello nazionale completando una striscia di 32 partite di campionato senza sconfitte nel corso del 2023 e del 2024.

Cosa c'è in un nome?

«Fenerbahçe» si traduce letteralmente in turco come «Giardino del faro». Prende il nome dallo storico faro situato sul promontorio di Fenerbahçe a Istanbul. I colori originali del club erano giallo e bianco, in linea con i narcisi che fiorivano intorno al faro, prima del passaggio al giallo e blu navy nel 1910.

La notte europea contro il Bordeaux

Il Fenerbahçe sconvolse notoriamente i campioni di Francia del Bordeaux eliminandoli al primo turno della Coppa dei Campioni nel 1985. All'epoca fu un'impresa enorme, che cambiò la percezione del calcio turco in tutta Europa.



