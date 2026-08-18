Come acquistare i biglietti del Crystal Palace 2026/27: calendario, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

Il Crystal Palace si è trasformato da squadra abituata a salvarsi ogni anno a vera collezionista di trofei. Il trionfo in FA Cup contro il Manchester City nel 2025 ha posto fine a un'attesa di 164 anni per un grande trofeo, e le Eagles hanno poi alzato un trofeo europeo, consolidando uno dei periodi più straordinari della storia del club.

Ora a Selhurst Park inizia una nuova era. Pierre Sage è al comando per la sua prima stagione completa, con il calcio europeo di nuovo in calendario insieme a un programma di Premier League che porterà a sud di Londra Manchester City, Liverpool e Newcastle prima di Natale.

Quindi, come puoi mettere le mani sui biglietti del Crystal Palace in questa stagione? Lascia che GOAL ti mostri esattamente quali opzioni hai per vedere il Crystal Palace dal vivo durante la stagione 2026/27.

Quali sono le prossime partite del Crystal Palace nel 2026/27?

Di seguito puoi trovare le prossime partite di Premier League del Crystal Palace per la stagione 2026/27:

Data Partita Stadio Biglietti sab 22 ago 2026 Everton vs Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Biglietti sab 29 ago 2026 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park, Londra Biglietti sab 5 set 2026 Fulham vs Crystal Palace Craven Cottage, Londra Biglietti sab 12 set 2026 Crystal Palace vs Ipswich Town Selhurst Park, Londra Biglietti sab 19 set 2026 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road, Leeds Biglietti sab 10 ott 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, Londra Biglietti sab 17 ott 2026 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Biglietti sab 24 ott 2026 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park, Londra Biglietti sab 31 ott 2026 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, Londra Biglietti sab 7 nov 2026 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park, Londra Biglietti sab 21 nov 2026 Coventry City vs Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Biglietti sab 28 nov 2026 Crystal Palace vs Hull City Selhurst Park, Londra Biglietti mer 2 dic 2026 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge, Londra Biglietti sab 5 dic 2026 Aston Villa vs Crystal Palace Villa Park, Birmingham Biglietti

Il Palace sarà impegnato anche nelle competizioni europee in questa stagione, con queste partite che si aggiungono a un calendario già fitto a Selhurst Park.

Come comprare i biglietti del Crystal Palace 2026/27?

Il modo più accessibile per comprare i biglietti del Crystal Palace è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati per partite in casa e in trasferta senza bisogno di abbonamento o punti fedeltà.

I biglietti per Selhurst Park vengono messi in vendita a fasi, prima agli abbonati, poi ai membri classificati in base ai punti fedeltà e solo successivamente in vendita generale, se resta ancora qualcosa. Con una capienza di poco superiore ai 25.000 posti, un tasso di rinnovo degli abbonamenti quasi totale e il calcio europeo ad aumentare la domanda, pochissime partite arrivano davvero a quest'ultima fase. Per chi non ha un abbonamento o una cronologia d'acquisto consolidata, il canale ufficiale raramente porta a un biglietto.

StubHub elimina completamente queste barriere. Puoi consultare le inserzioni per qualsiasi partita, confrontare i posti in tutto lo stadio e acquistare in pochi minuti. Per le grandi sfide casalinghe, contro Manchester City, Liverpool e Newcastle, comprare in anticipo ti offre la scelta più ampia di posti prima che la disponibilità si riduca.

Quanto costano i biglietti del Crystal Palace?

I biglietti per adulti del Crystal Palace a Selhurst Park partono da circa 35 £ per le normali partite di Premier League, con prezzi che aumentano in base alla posizione del posto, all'avversaria e alla data.

Lo stesso posto può avere un prezzo diverso da una partita all'altra, e le gare più richieste vanno esaurite attraverso i canali ufficiali prima che la maggior parte dei tifosi abbia la possibilità di dare un'occhiata. Su StubHub, i prezzi riflettono la domanda in tempo reale piuttosto che una categoria fissa, quindi le partite contro Ipswich e Hull offrono il miglior rapporto qualità-prezzo dell'autunno, mentre Manchester City e Liverpool si collocano nella fascia premium.

I recenti successi del Palace hanno spinto la domanda a livelli mai raggiunti prima nella storia del club, e questo rende la prenotazione anticipata il fattore più importante in assoluto per quanto andrai a pagare.

Qual è la storia di Selhurst Park?

Selhurst Park è uno stadio di calcio nel borgo londinese di Croydon ed è la casa del Crystal Palace sin dalla sua inaugurazione nel 1924, con una capienza attuale di poco superiore ai 25.000 posti.

L'impianto ha ospitato calcio internazionale oltre a partite durante le Olimpiadi estive del 1948, ed è stato condiviso con il Charlton Athletic dal 1985 al 1991 e con il Wimbledon dal 1991 al 2003. I piani per rinnovare e ampliare lo stadio sono stati nuovamente approvati dal Croydon Council nell'agosto 2024, con lavori preliminari in corso e completamento proposto per l'estate 2027.

Selhurst Park è familiare anche al pubblico televisivo, essendo stato usato nella serie Apple TV Ted Lasso come Nelson Road, la casa immaginaria dell'AFC Richmond. Le sue tribune ripide e raccolte e il sostegno casalingo notoriamente rumoroso lo rendono una delle trasferte più intimidatorie della Premier League.