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Crystal Palace at Selhurst Park 2025Getty Images
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Come acquistare i biglietti del Crystal Palace 2026/27: calendario, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

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Biglietti
Crystal Palace
Premier League

Scopri come puoi vedere il Crystal Palace dal vivo in questa stagione, incluso esattamente dove acquistare i biglietti

Il Crystal Palace si è trasformato da squadra abituata a salvarsi ogni anno a vera collezionista di trofei. Il trionfo in FA Cup contro il Manchester City nel 2025 ha posto fine a un'attesa di 164 anni per un grande trofeo, e le Eagles hanno poi alzato un trofeo europeo, consolidando uno dei periodi più straordinari della storia del club.

Ora a Selhurst Park inizia una nuova era. Pierre Sage è al comando per la sua prima stagione completa, con il calcio europeo di nuovo in calendario insieme a un programma di Premier League che porterà a sud di Londra Manchester City, Liverpool e Newcastle prima di Natale.

Quindi, come puoi mettere le mani sui biglietti del Crystal Palace in questa stagione? Lascia che GOAL ti mostri esattamente quali opzioni hai per vedere il Crystal Palace dal vivo durante la stagione 2026/27.

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Quali sono le prossime partite del Crystal Palace nel 2026/27?

Di seguito puoi trovare le prossime partite di Premier League del Crystal Palace per la stagione 2026/27:

Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
DataPartitaStadioBiglietti
sab 22 ago 2026Everton vs Crystal PalaceHill Dickinson Stadium, LiverpoolBiglietti
sab 29 ago 2026Crystal Palace vs Manchester CitySelhurst Park, LondraBiglietti
sab 5 set 2026Fulham vs Crystal PalaceCraven Cottage, LondraBiglietti
sab 12 set 2026Crystal Palace vs Ipswich TownSelhurst Park, LondraBiglietti
sab 19 set 2026Leeds United vs Crystal PalaceElland Road, LeedsBiglietti
sab 10 ott 2026Crystal Palace vs Nottingham ForestSelhurst Park, LondraBiglietti
sab 17 ott 2026Brighton & Hove Albion vs Crystal PalaceAmex Stadium, BrightonBiglietti
sab 24 ott 2026Crystal Palace vs Newcastle UnitedSelhurst Park, LondraBiglietti
sab 31 ott 2026Tottenham Hotspur vs Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium, LondraBiglietti
sab 7 nov 2026Crystal Palace vs LiverpoolSelhurst Park, LondraBiglietti
sab 21 nov 2026Coventry City vs Crystal PalaceCoventry Building Society Arena, CoventryBiglietti
sab 28 nov 2026Crystal Palace vs Hull CitySelhurst Park, LondraBiglietti
mer 2 dic 2026Chelsea vs Crystal PalaceStamford Bridge, LondraBiglietti
sab 5 dic 2026Aston Villa vs Crystal PalaceVilla Park, BirminghamBiglietti

Il Palace sarà impegnato anche nelle competizioni europee in questa stagione, con queste partite che si aggiungono a un calendario già fitto a Selhurst Park.

Come comprare i biglietti del Crystal Palace 2026/27?

Il modo più accessibile per comprare i biglietti del Crystal Palace è tramite StubHub, dove sono disponibili biglietti verificati per partite in casa e in trasferta senza bisogno di abbonamento o punti fedeltà.

I biglietti per Selhurst Park vengono messi in vendita a fasi, prima agli abbonati, poi ai membri classificati in base ai punti fedeltà e solo successivamente in vendita generale, se resta ancora qualcosa. Con una capienza di poco superiore ai 25.000 posti, un tasso di rinnovo degli abbonamenti quasi totale e il calcio europeo ad aumentare la domanda, pochissime partite arrivano davvero a quest'ultima fase. Per chi non ha un abbonamento o una cronologia d'acquisto consolidata, il canale ufficiale raramente porta a un biglietto.

StubHub elimina completamente queste barriere. Puoi consultare le inserzioni per qualsiasi partita, confrontare i posti in tutto lo stadio e acquistare in pochi minuti. Per le grandi sfide casalinghe, contro Manchester City, Liverpool e Newcastle, comprare in anticipo ti offre la scelta più ampia di posti prima che la disponibilità si riduca.

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Quanto costano i biglietti del Crystal Palace?

I biglietti per adulti del Crystal Palace a Selhurst Park partono da circa 35 £ per le normali partite di Premier League, con prezzi che aumentano in base alla posizione del posto, all'avversaria e alla data.

Lo stesso posto può avere un prezzo diverso da una partita all'altra, e le gare più richieste vanno esaurite attraverso i canali ufficiali prima che la maggior parte dei tifosi abbia la possibilità di dare un'occhiata. Su StubHub, i prezzi riflettono la domanda in tempo reale piuttosto che una categoria fissa, quindi le partite contro Ipswich e Hull offrono il miglior rapporto qualità-prezzo dell'autunno, mentre Manchester City e Liverpool si collocano nella fascia premium.

I recenti successi del Palace hanno spinto la domanda a livelli mai raggiunti prima nella storia del club, e questo rende la prenotazione anticipata il fattore più importante in assoluto per quanto andrai a pagare.

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Qual è la storia di Selhurst Park?

Selhurst Park è uno stadio di calcio nel borgo londinese di Croydon ed è la casa del Crystal Palace sin dalla sua inaugurazione nel 1924, con una capienza attuale di poco superiore ai 25.000 posti.

L'impianto ha ospitato calcio internazionale oltre a partite durante le Olimpiadi estive del 1948, ed è stato condiviso con il Charlton Athletic dal 1985 al 1991 e con il Wimbledon dal 1991 al 2003. I piani per rinnovare e ampliare lo stadio sono stati nuovamente approvati dal Croydon Council nell'agosto 2024, con lavori preliminari in corso e completamento proposto per l'estate 2027.

Selhurst Park è familiare anche al pubblico televisivo, essendo stato usato nella serie Apple TV Ted Lasso come Nelson Road, la casa immaginaria dell'AFC Richmond. Le sue tribune ripide e raccolte e il sostegno casalingo notoriamente rumoroso lo rendono una delle trasferte più intimidatorie della Premier League.

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