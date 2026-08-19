Il Club América, la squadra più vincente e ricca della Liga MX, punta a riscattarsi in questa stagione dopo dodici mesi difficili, e tu potresti essere a Città del Messico per vederla scendere in campo.

Prima di quel periodo complicato, tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, le Águilas avevano volato alto, vincendo tre titoli consecutivi (Apertura 2024 e 2025 e Clausura 2025) e chiudendo al secondo posto nel Clausura 2025.

Oltre a vedere all'opera un gruppo di giocatori di livello mondiale come Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez e Raphael Veiga, chi assisterà alle partite casalinghe del Club América avrà anche il vantaggio di mettere piede in uno degli stadi più iconici del mondo, l'Estadio Azteca.

Lascia che GOAL ti dia tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite del Club América, compresi dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Club America

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti ven 21 ago (21:00) Liga MX: FC Juarez vs Club America Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez) Biglietti mer 26 ago (19:45) Leagues Cup: Columbus Crew vs Club America Dignity Health Sports Park (Carson, USA) Biglietti sab 29 ago (19:00) Liga MX: Club America vs Club Puebla Estadio Azteca (Città del Messico) Biglietti sab 5 set (19:00) Liga MX: Club America vs Club Tijuana Estadio Azteca (Città del Messico) Biglietti sab 12 set (da definire) Liga MX: Cruz Azul vs Club America Estadio Azteca (Città del Messico) Biglietti sab 19 set (21:00) Liga MX: Club America vs C.D. Guadalajara Estadio Azteca (Città del Messico) Biglietti dom 27 set (21:00) Liga MX: Club Necaxa vs Club America Estadio Victoria (Aguascalientes) Biglietti sab 10 ott (21:00) Liga MX: Club America vs C.F. Monterrey Estadio Azteca (Città del Messico) Biglietti sab 17 ott (19:00) Liga MX: Club León vs Club America León Stadium (León) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Club America

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Club América possono essere acquistati in formato digitale tramite l'app Fanki o Fanki.com, che rappresenta la piattaforma ufficiale principale del club per la vendita dei biglietti. In genere, i tagliandi vengono messi in vendita nella settimana della partita, solitamente da 3 a 7 giorni prima del calcio d'inizio.

A volte i biglietti possono essere acquistati direttamente al botteghino dell'Estadio Azteca il giorno della partita, se il match non è sold out. Vale la pena sottolineare che il botteghino gestisce le transazioni in formato digitale tramite applicazione mobile, anziché con biglietti cartacei o contanti.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Club America sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti last minute.

Quanto costano i biglietti del Club America?

I biglietti ufficiali del Club América per le normali partite casalinghe di Liga MX all'Estadio Azteca vanno generalmente da 675 MXN a 3.500 MXN (35 $ US a 200 $ US). Tuttavia, le esperienze hospitality premium possono salire in modo significativo, arrivando fino a 9.000 MXN (475 $ US).

I prezzi nominali fluttuano dinamicamente in base al profilo della squadra avversaria, con sfide di rivalità storica come il Clásico Nacional contro il Chivas de Guadalajara che spingono verso l'alto i prezzi base.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Estadio Azteca

L'Estadio Azteca, ufficialmente noto come Estadio Banorte per ragioni di sponsorizzazione, è uno stadio di calcio situato a Coyoacán, a Città del Messico.

Dalla sua inaugurazione nel 1966 è la casa abituale della squadra di Liga MX Club America, oltre che del Cruz Azul in alcuni periodi, così come della nazionale messicana. Con una capienza di 87.523 spettatori, è lo stadio più grande dell'America Latina e l'ottavo stadio di calcio più grande del mondo.

L'Azteca ha ospitato notoriamente le finali dei Mondiali del 1970 e del 1986 e, anche se non ha ospitato la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, ha fatto la storia in estate, diventando l'unico stadio ad aver ospitato partite in tre diverse Coppe del Mondo.

Record e statistiche del Club America

Il Club America (Club de Fútbol América S.A. de C.V.) è il club più vincente e titolato nella storia del calcio messicano, detenendo il record per il maggior numero di titoli di campione nazionali e di trofei internazionali per club nella regione CONCACAF.

Palmarès e principali trofei

Liga MX: 16 titoli (record nazionale assoluto)

Copa México: 6 titoli (record nazionale assoluto)

CONCACAF Champions Cup / Champions League: 7 titoli (record regionale condiviso)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)

Più gol: Luis Roberto Alves ('Zague') (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Leader di tutti i tempi

Il Club América guida la classifica storica all-time della Liga MX per numero totale di vittorie, punti accumulati e gol segnati.

Mai retrocesso

Il Club America è una delle sole due squadre, l'altra è il Chivas, a non essere mai retrocessa nella seconda divisione messicana.



