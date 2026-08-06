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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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Come acquistare i biglietti del Chelsea per il 2026/27: calendario di Premier League, prezzi della FA Cup e informazioni sulla Champions League

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Chelsea
Premier League

Scopri come potresti vedere il Chelsea dal vivo in questa stagione

Il Chelsea si presenta alla stagione 2026/27 con un nuovo allenatore, Xabi Alonso, arrivato dopo un'annata caotica che ha visto Enzo Maresca esonerato, Liam Rosenior durare appena tre mesi e il club chiudere con un deludente 10° posto, senza calcio europeo da offrire in questa stagione. GOAL ha tutto quello che ti serve per acquistare i biglietti per Stamford Bridge.

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Calendario completo del Chelsea in Premier League 2026/27

Data e oraPartitaStadioCompetizioneBiglietti
lun 24 ago 2026, 20:00Fulham vs ChelseaCraven Cottage (trasferta)Premier LeagueBiglietti
dom 30 ago 2026, 14:00Chelsea vs Brighton and Hove AlbionStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
dom 6 set 2026, 16:30Arsenal vs ChelseaEmirates Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 12 set 2026, 15:00Chelsea vs Hull CityStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
ven 18 set 2026, 20:00Brentford vs ChelseaGtech Community Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 10 ott 2026, 15:00Chelsea vs BournemouthStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 17 ott 2026, 15:00Everton vs ChelseaHill Dickinson Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 24 ott 2026, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 31 ott 2026, 16:00Chelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 7 nov 2026, 15:00Sunderland vs ChelseaStadium of Light (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 21 nov 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 28 nov 2026, 15:00Nottingham Forest vs ChelseaThe City Ground (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 2 dic 2026, 20:00Chelsea vs Crystal PalaceStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 5 dic 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 12 dic 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 19 dic 2026, 15:00Chelsea vs Aston VillaStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 26 dic 2026, 15:00Coventry City vs ChelseaCoventry Building Society Arena (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 30 dic 2026, 20:00Ipswich Town vs ChelseaPortman Road (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 2 gen 2027, 15:00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
mer 6 gen 2027, 20:00Crystal Palace vs ChelseaSelhurst Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 16 gen 2027, 15:00Chelsea vs SunderlandStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 23 gen 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 30 gen 2027, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 6 feb 2027, 15:00Manchester United vs ChelseaOld Trafford (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 10 feb 2027, 20:00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 20 feb 2027, 15:00Chelsea vs Ipswich TownStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 27 feb 2027, 15:00Aston Villa vs ChelseaVilla Park (trasferta)Premier LeagueBiglietti
mer 3 mar 2027, 20:00Chelsea vs Coventry CityStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 13 mar 2027, 15:00Chelsea vs ArsenalStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 20 mar 2027, 16:00Hull City vs ChelseaMKM Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 10 apr 2027, 15:00Chelsea vs FulhamStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 17 apr 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs ChelseaAmerican Express Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 24 apr 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
sab 1 mag 2027, 15:00Liverpool vs ChelseaAnfield (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 8 mag 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
sab 15 mag 2027, 15:00Chelsea vs EvertonStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti
dom 23 mag 2027, 15:00Bournemouth vs ChelseaVitality Stadium (trasferta)Premier LeagueBiglietti
dom 30 mag 2027, 16:00Chelsea vs BrentfordStamford Bridge (casa)Premier LeagueBiglietti

Come acquistare i biglietti del Chelsea

I biglietti vengono venduti tramite il portale ufficiale del club, con priorità generalmente riservata ai membri e agli abbonati prima di un'eventuale vendita più ampia. La domanda è particolarmente alta per i derby londinesi contro Arsenal e Tottenham, oltre che per le sfide contro Liverpool, Manchester City e Manchester United. Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub offrono una strada alternativa per arrivare a Stamford Bridge.

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Quanto costano i biglietti del Chelsea

I prezzi variano sensibilmente in base all'avversaria e alla posizione del posto, con le partite di cartello elencate sopra che presentano i rincari maggiori. I prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti per il 2026/27 dovrebbero essere confermati direttamente sul sito ufficiale del Chelsea, dato che le tariffe vengono riviste ogni estate.

Amichevoli dei club
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Milan crest
Milan
MIL

I prezzi sul mercato secondario, su piattaforme come StubHub, oscillano in base alla domanda e possono aumentare bruscamente nei giorni che precedono una grande partita.

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Stamford Bridge

Il Chelsea gioca a Stamford Bridge sin dalla fondazione del club nel 1905, fatto che lo rende uno degli stadi più antichi ancora in uso nel calcio inglese. L'impianto ospita poco più di 40.000 tifosi, una capienza notevolmente inferiore rispetto a quella della maggior parte delle rivali del Chelsea nella corsa al titolo, e alla sua struttura stretta e compatta viene spesso attribuito il merito di creare una delle atmosfere più intense della Premier League nelle notti europee. I piani di lunga data per la ristrutturazione o la sostituzione dello stadio sono stati discussi sotto l'attuale proprietà del club, ma non è stata confermata alcuna tempistica precisa e Stamford Bridge resta la casa del Chelsea per la stagione 2026/27.

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