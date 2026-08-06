Il Chelsea si presenta alla stagione 2026/27 con un nuovo allenatore, Xabi Alonso, arrivato dopo un'annata caotica che ha visto Enzo Maresca esonerato, Liam Rosenior durare appena tre mesi e il club chiudere con un deludente 10° posto, senza calcio europeo da offrire in questa stagione. GOAL ha tutto quello che ti serve per acquistare i biglietti per Stamford Bridge.
Calendario completo del Chelsea in Premier League 2026/27
|Data e ora
|Partita
|Stadio
|Competizione
|Biglietti
|lun 24 ago 2026, 20:00
|Fulham vs Chelsea
|Craven Cottage (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|dom 30 ago 2026, 14:00
|Chelsea vs Brighton and Hove Albion
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|dom 6 set 2026, 16:30
|Arsenal vs Chelsea
|Emirates Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 12 set 2026, 15:00
|Chelsea vs Hull City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|ven 18 set 2026, 20:00
|Brentford vs Chelsea
|Gtech Community Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 10 ott 2026, 15:00
|Chelsea vs Bournemouth
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 17 ott 2026, 15:00
|Everton vs Chelsea
|Hill Dickinson Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 24 ott 2026, 15:00
|Chelsea vs Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 31 ott 2026, 16:00
|Chelsea vs Manchester United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 7 nov 2026, 15:00
|Sunderland vs Chelsea
|Stadium of Light (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 21 nov 2026, 15:00
|Chelsea vs Leeds United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 28 nov 2026, 15:00
|Nottingham Forest vs Chelsea
|The City Ground (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 2 dic 2026, 20:00
|Chelsea vs Crystal Palace
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 5 dic 2026, 15:00
|Chelsea vs Liverpool
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 12 dic 2026, 15:00
|Manchester City vs Chelsea
|Etihad Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 19 dic 2026, 15:00
|Chelsea vs Aston Villa
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 26 dic 2026, 15:00
|Coventry City vs Chelsea
|Coventry Building Society Arena (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 30 dic 2026, 20:00
|Ipswich Town vs Chelsea
|Portman Road (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 2 gen 2027, 15:00
|Chelsea vs Newcastle United
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|mer 6 gen 2027, 20:00
|Crystal Palace vs Chelsea
|Selhurst Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 16 gen 2027, 15:00
|Chelsea vs Sunderland
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 23 gen 2027, 15:00
|Leeds United vs Chelsea
|Elland Road (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 30 gen 2027, 15:00
|Chelsea vs Nottingham Forest
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 6 feb 2027, 15:00
|Manchester United vs Chelsea
|Old Trafford (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 10 feb 2027, 20:00
|Newcastle United vs Chelsea
|St James' Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 20 feb 2027, 15:00
|Chelsea vs Ipswich Town
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 27 feb 2027, 15:00
|Aston Villa vs Chelsea
|Villa Park (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|mer 3 mar 2027, 20:00
|Chelsea vs Coventry City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 13 mar 2027, 15:00
|Chelsea vs Arsenal
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 20 mar 2027, 16:00
|Hull City vs Chelsea
|MKM Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 10 apr 2027, 15:00
|Chelsea vs Fulham
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 17 apr 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Chelsea
|American Express Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 24 apr 2027, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|sab 1 mag 2027, 15:00
|Liverpool vs Chelsea
|Anfield (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 8 mag 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur vs Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|sab 15 mag 2027, 15:00
|Chelsea vs Everton
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
|dom 23 mag 2027, 15:00
|Bournemouth vs Chelsea
|Vitality Stadium (trasferta)
|Premier League
|Biglietti
|dom 30 mag 2027, 16:00
|Chelsea vs Brentford
|Stamford Bridge (casa)
|Premier League
|Biglietti
Come acquistare i biglietti del Chelsea
I biglietti vengono venduti tramite il portale ufficiale del club, con priorità generalmente riservata ai membri e agli abbonati prima di un'eventuale vendita più ampia. La domanda è particolarmente alta per i derby londinesi contro Arsenal e Tottenham, oltre che per le sfide contro Liverpool, Manchester City e Manchester United. Se i biglietti ufficiali sono esauriti, piattaforme secondarie come StubHub offrono una strada alternativa per arrivare a Stamford Bridge.
Quanto costano i biglietti del Chelsea
I prezzi variano sensibilmente in base all'avversaria e alla posizione del posto, con le partite di cartello elencate sopra che presentano i rincari maggiori. I prezzi degli abbonamenti e dei singoli biglietti per il 2026/27 dovrebbero essere confermati direttamente sul sito ufficiale del Chelsea, dato che le tariffe vengono riviste ogni estate.
I prezzi sul mercato secondario, su piattaforme come StubHub, oscillano in base alla domanda e possono aumentare bruscamente nei giorni che precedono una grande partita.
Stamford Bridge
Il Chelsea gioca a Stamford Bridge sin dalla fondazione del club nel 1905, fatto che lo rende uno degli stadi più antichi ancora in uso nel calcio inglese. L'impianto ospita poco più di 40.000 tifosi, una capienza notevolmente inferiore rispetto a quella della maggior parte delle rivali del Chelsea nella corsa al titolo, e alla sua struttura stretta e compatta viene spesso attribuito il merito di creare una delle atmosfere più intense della Premier League nelle notti europee. I piani di lunga data per la ristrutturazione o la sostituzione dello stadio sono stati discussi sotto l'attuale proprietà del club, ma non è stata confermata alcuna tempistica precisa e Stamford Bridge resta la casa del Chelsea per la stagione 2026/27.