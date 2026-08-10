Celtic sta vivendo il periodo più dominante della sua storia, avendo regnato da campione di Scozia in 14 delle ultime 15 stagioni.

Ha ufficialmente superato i rivali cittadini e avversari dell'Old Firm, i Rangers, nell'albo d'oro di tutti i tempi del campionato scozzese conquistando la sua 56ª corona in campionato, da record, la scorsa stagione, che è stata la quinta stagione consecutiva chiusa in testa alla Premiership. È stato anche il quinto successo nella Scottish Premiership per Brendan Rodgers, attualmente alla sua seconda esperienza nel club di Glasgow. Il Celtic ha chiuso al primo posto in ogni stagione completa con Rodgers alla guida al Celtic Park.

Lasciate che GOAL vi mostri come potreste riuscire ad andare al Celtic Park nei prossimi mesi.

Prossime partite del Celtic 2026/27

Come acquistare i biglietti del Celtic?

La via standard per assicurarsi i normali biglietti partita è attraverso il portale eTicketing ufficiale del Celtic su eticketing.co.uk/celtic.

Non è necessario un abbonamento a pagamento per registrarsi, ma sarà necessario creare un Celtic FC Digital Account gratuito. I biglietti in vendita libera per le partite di campionato nazionali vengono in genere messi online alcune settimane prima del calcio d'inizio. Poiché la domanda a Paradise è eccezionalmente alta, le disponibilità standard per le partite più richieste spesso si esauriscono nel giro di pochi minuti.

Il Celtic organizza anche dei ballot per i biglietti, ma sono riservati quasi esclusivamente agli abbonati:

Ballot Home Cup Ticket Scheme (HCTS): Per le partite ad alta richiesta al di fuori della normale copertura dell'abbonamento, come le semifinali e le finali di Scottish Cup a Hampden Park o le limitate disponibilità per le trasferte europee, i biglietti vengono assegnati tramite ballot interno tra gli abbonati idonei iscritti all'HCTS.

Per le partite ad alta richiesta al di fuori della normale copertura dell'abbonamento, come le semifinali e le finali di Scottish Cup a Hampden Park o le limitate disponibilità per le trasferte europee, i biglietti vengono assegnati tramite ballot interno tra gli abbonati idonei iscritti all'HCTS. Partite in vendita libera: non esistono ballot pubblici per le normali partite casalinghe di Scottish Premiership. Le disponibilità in vendita libera vengono messe a disposizione esclusivamente in base all'ordine di arrivo tramite il portale eTicketing.

Quando le partite registrano il tutto esaurito al botteghino, i tifosi che cercano un ingresso dell'ultimo minuto possono affidarsi ai marketplace secondari di biglietti. Controllate i termini e condizioni del sito secondario da cui state acquistando per garantire la sicurezza del biglietto.

Quanto costano i biglietti del Celtic?

I biglietti ufficiali in vendita libera partono da £22 per gli adulti e da £9 per i bambini, con tariffe ridotte disponibili per anziani, studenti e giovani adulti.

I prezzi variano a seconda del settore dello stadio e della classificazione della partita:

Posizione nel settore: i posti dietro le porte nella West Stand e nella Lisbon Lions Stand sono i più convenienti. I posti nella Main Stand (Jock Stein Stand) hanno prezzi premium.

i posti dietro le porte nella West Stand e nella Lisbon Lions Stand sono i più convenienti. I posti nella Main Stand (Jock Stein Stand) hanno prezzi premium. Categoria della partita: le normali partite di campionato nazionale hanno prezzi base, mentre le sfide di cartello, come le notti europee o i derby Old Firm, rientrano in fasce di prezzo più alte.

Come ottenere gli abbonamenti del Celtic per la stagione 2026/27?

Gli abbonamenti per la stagione 2026/27 sono completamente esauriti. Avere un abbonamento è l'unico modo garantito per assicurarsi un posto per ogni partita nazionale, con il Celtic che limita la vendita degli abbonamenti a circa 52.000-53.000 posti per riservare lo spazio rimanente alla vendita libera e ai tifosi ospiti.

Una domanda senza precedenti ha spinto i tassi di rinnovo annuali a cifre straordinarie, tra il 98% e il 99%. Poiché ogni estate si liberano pochissimi posti, la lista d'attesa ufficiale resta chiusa. Per la stagione 2026/27, i prezzi di rinnovo degli abbonamenti per gli adulti partivano da £626.

Come ottenere i biglietti hospitality del Celtic?

Con una ricca storia nel calcio scozzese e il richiamo delle regolari notti europee grazie al continuo successo interno, non mancano i biglietti hospitality al Celtic Park.

Se cercate specifici pacchetti premium disponibili, date un'occhiata a:

Club 67

Disponibile da £105 a persona con i seguenti vantaggi:

Accesso all'hospitality Club 67 nella Kerrydale Suite, dove è possibile acquistare cibo e bevande

Intrattenimento dal vivo

Snack all'intervallo, tè e caffè

Programma della partita

Posto imbottito per assistere alla partita

Accesso alla lounge post-partita con bevande acquistabili

Number 7

Disponibile da £300 + IVA a persona con i seguenti vantaggi:

Ricevimento con champagne

Pasto di 4 portate con vino

Snack all'intervallo, tè e caffè

Posto executive imbottito per assistere alla partita

Bar gratuito prima e dopo la partita

Regalo del giorno della partita

Programma della partita

Potete assicurarvi il vostro posto con un pacchetto premium al Celtic Park inviando un'e-mail al club tramite il suo sito web.

Dove soggiornare intorno al Celtic Park

Se state andando a Glasgow per assistere a una partita del Celtic al Celtic Park, potete dare un'occhiata alle strutture dove soggiornare vicino allo stadio. La mappa interattiva qui sotto mostra cosa è disponibile nelle immediate vicinanze dell'impianto, anche se il sistema di trasporto pubblico della città offre opzioni comode per spostarsi anche da zone più lontane.

Storia del Celtic Park

Celtic Park, conosciuto in modo meno formale come Parkhead o ‘Paradise’ dai tifosi, si trova nella zona di Parkhead, nell'East End di Glasgow. È il più grande stadio scozzese specificamente dedicato al calcio, con una capienza di oltre 60.000 posti. In tutta la nazione, solo il Murrayfield Stadium di Edimburgo, casa della nazionale scozzese di rugby a 15, ne contiene di più. Il Celtic FC si trasferì nell'attuale sito del Celtic Park nel 1892, cinque anni dopo la fondazione del club.

Una ristrutturazione negli anni '90 ha portato l'impianto alla sua forma attuale, anche se nel 2016 è stata introdotta una sezione di safe standing. La nazionale scozzese ha giocato quasi due dozzine di volte in questo stadio nel corso della sua esistenza, mentre nell'impianto si sono tenuti anche concerti di The Who, Prince e U2. In precedenza ha ospitato anche eventi di speedway, poi interrotti da tempo.