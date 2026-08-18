I Clarets sono tornati in Championship e, se la storia recente è un’indicazione, Turf Moor sta per diventare di nuovo una fortezza. L’ultima esperienza del Burnley nella seconda serie ha prodotto una delle campagne più dominanti nella storia dei campionati inglesi, un rendimento interno da imbattuti e i migliori numeri difensivi mai registrati, quindi l’appetito per il calcio da promozione nel Lancashire è più forte che mai.

Il calendario 2026/27 offre molto di cui entusiasmarsi. Il West Ham ha fatto visita nella giornata inaugurale in una sfida tra due big retrocesse, il Wolverhampton arriverà a Turf Moor a ottobre e il derby dell’East Lancashire contro il Blackburn Rovers è in programma a novembre. Aggiungete un fitto calendario festivo e il consueto caos della Championship, e ci sono pochi biglietti dal miglior rapporto qualità-prezzo nel calcio inglese.

Quindi come si possono mettere le mani sui biglietti per vedere il Burnley in azione in questa stagione? Lasciate che GOAL vi mostri quali opzioni avete per vedere i Clarets dal vivo durante la stagione 2026/27.

Prossime partite del Burnley 2026/27

Data Partita Stadio Biglietti dom 23 ago 2026 West Bromwich Albion vs Burnley The Hawthorns, West Bromwich Biglietti sab 29 ago 2026 Norwich City vs Burnley Carrow Road, Norwich Biglietti mer 2 set 2026 Burnley vs Middlesbrough Turf Moor, Burnley Biglietti mer 9 set 2026 Wrexham vs Burnley Racecourse Ground, Wrexham Biglietti sab 12 set 2026 Swansea City vs Burnley Swansea.com Stadium, Swansea Biglietti sab 17 ott 2026 Burnley vs Wolverhampton Wanderers Turf Moor, Burnley Biglietti sab 24 ott 2026 Lincoln City vs Burnley LNER Stadium, Lincoln Biglietti sab 21 nov 2026 Burnley vs Blackburn Rovers Turf Moor, Burnley Biglietti sab 19 dic 2026 Burnley vs Stoke City Turf Moor, Burnley Biglietti sab 26 dic 2026 Burnley vs Bolton Wanderers Turf Moor, Burnley Biglietti mar 29 dic 2026 Burnley vs Lincoln City Turf Moor, Burnley Biglietti ven 1 gen 2027 Burnley vs Sheffield United Turf Moor, Burnley Biglietti sab 6 feb 2027 Blackburn Rovers vs Burnley Ewood Park, Blackburn Biglietti

Quanto costano i biglietti del Burnley 2026/27?

Il calcio di Championship offre un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto alla Premier League, e i biglietti per gli adulti a Turf Moor partono da circa £30 per le partite standard, con aumenti in base alla posizione del posto, all’avversario e alla data.

I derby e le sfide di cartello si collocano nella fascia più alta. Lo stesso posto può avere un prezzo diverso da una partita all’altra, e le gare con la domanda più elevata spesso fanno registrare il tutto esaurito prima che la maggior parte dei tifosi abbia la possibilità di guardare. Su StubHub, i prezzi si aggiornano in tempo reale in base alla domanda, quindi per il derby con il Blackburn e per le partite del periodo festivo i posti più economici spariscono per primi e chi acquista in anticipo ha la scelta più ampia.

Come acquistare gli abbonamenti del Burnley?

Un abbonamento resta l’unico modo garantito per essere a Turf Moor per ogni partita casalinga della stagione, con un posto riservato per tutta l’azione di campionato.

Il Burnley ha confermato i suoi piani per gli abbonamenti 2026/27 a marzo 2026, dopo una consultazione con il Fan Advisory Board e i gruppi di tifosi. I prezzi nelle recenti stagioni di Championship sono partiti da circa £352 per gli adulti, £242 per gli over 65 e fino a un minimo di £58 per gli under 12, con il club che in precedenza aveva bloccato i prezzi come ringraziamento ai tifosi.

La domanda è costantemente alta e la lista d’attesa per i nuovi abbonati si è chiusa in anticipo nelle campagne precedenti. Per i tifosi che non riescono a ottenerne uno, o che vogliono assistere solo a partite selezionate, StubHub offre la flessibilità di scegliere singole gare senza bisogno di alcuna iscrizione.

La storia di Turf Moor

Turf Moor è uno stadio di calcio di Burnley, nel Lancashire, con una capienza di 21.944 posti. È la casa del Burnley Football Club dal 1883, il che lo rende il secondo impianto utilizzato ininterrottamente da più tempo nel calcio professionistico inglese.

Lo stadio si trova su Harry Potts Way, intitolata all’allenatore che vinse il titolo di First Division 1959-60 con il club. L’impianto comprende quattro tribune: la Bob Lord Stand, la Cricket Field Stand, la North Stand e la Jimmy McIlroy Stand. La struttura compatta e la sua acustica regalano a Turf Moor una delle atmosfere migliori della categoria, soprattutto nelle serate di derby.