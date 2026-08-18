Come acquistare i biglietti del Brentford per il 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti e abbonamenti

Il Brentford resta una delle grandi storie di successo della Premier League, un club che ha trasformato il reclutamento basato sui dati e uno stadio di casa estremamente compatto in un’identità sostenibile nella massima serie. Alla seconda stagione sotto Keith Andrews, le Bees iniziano la campagna 2026/27 con uno dei calendari casalinghi più attraenti della divisione.

Si comincia subito. Il Tottenham farà visita al Gtech Community Stadium nel weekend d’apertura, i rivali del Chelsea arriveranno a ovest di Londra a settembre e una notevole serie di partite in autunno porterà Liverpool, Arsenal e Manchester City a ovest di Londra a poche settimane di distanza l’una dall’altra. Con appena 17.250 posti, questo è uno degli stadi più difficili d’Inghilterra in cui entrare.

Quindi, come si possono mettere le mani sui biglietti del Brentford in questa stagione? Lasciate che GOAL vi mostri esattamente quali sono le opzioni a vostra disposizione.

Quali sono le prossime partite del Brentford nel 2026/27?

Di seguito puoi trovare le prossime partite di Premier League del Brentford per la stagione 2026/27:

Data Partita Stadio Biglietti sab 22 ago 2026 Brentford vs Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium, Londra Biglietti sab 29 ago 2026 Leeds United vs Brentford Elland Road, Leeds Biglietti sab 5 set 2026 Brentford vs Sunderland Gtech Community Stadium, Londra Biglietti sab 12 set 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Biglietti sab 19 set 2026 Brentford vs Chelsea Gtech Community Stadium, Londra Biglietti sab 10 ott 2026 Aston Villa vs Brentford Villa Park, Birmingham Biglietti sab 17 ott 2026 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium, Londra Biglietti sab 24 ott 2026 Hull City vs Brentford MKM Stadium, Hull Biglietti sab 31 ott 2026 Brentford vs Nottingham Forest Gtech Community Stadium, Londra Biglietti sab 7 nov 2026 Brighton & Hove Albion vs Brentford Amex Stadium, Brighton Biglietti sab 21 nov 2026 Brentford vs Everton Gtech Community Stadium, Londra Biglietti sab 28 nov 2026 Manchester United vs Brentford Old Trafford, Manchester Biglietti mer 2 dic 2026 Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium, Londra Biglietti sab 5 dic 2026 Brentford vs Manchester City Gtech Community Stadium, Londra Biglietti

Quanto costano i biglietti del Brentford per la Premier League?

I biglietti interi del Brentford hanno un prezzo facciale che va da circa £30 a £65, con prezzi stabiliti in base alla categoria della partita piuttosto che a una tariffa fissa per tutta la stagione.

Il club divide le partite in tre fasce. La Categoria A star comprende le avversarie di profilo più alto, in genere Arsenal, Liverpool, Manchester United e Chelsea. La Categoria A si applica generalmente agli altri club di Londra, oltre a Manchester City e Newcastle. La Categoria B comprende avversarie di metà classifica e neopromosse, che rappresentano le partite più facili ed economiche a cui assistere.

I biglietti ridotti per gli over 65 e per i 18-24enni costano di solito circa £10 in meno rispetto ai prezzi interi per adulti, mentre i biglietti junior per gli under 17 vanno da circa £10 a £15 a seconda della categoria.

Su StubHub, i prezzi si muovono in base alla domanda piuttosto che alla categoria. Le partite di Categoria B contro squadre promosse come Sunderland e Hull City offrono il miglior rapporto qualità-prezzo della stagione, mentre la serie di dicembre in casa contro Arsenal e Manchester City avrà i prezzi più alti. Chi acquista in anticipo riesce costantemente a spuntare l’affare migliore.

Come acquistare gli abbonamenti del Brentford?

Un abbonamento stagionale del Brentford non può essere acquistato tramite lista d’attesa. Deve essere ottenuto attraverso il sistema Ticket Access Points del club, il che lo rende uno degli abbonamenti più difficili da ottenere nel calcio inglese.

I prezzi degli abbonamenti per adulti sono recentemente partiti da circa £460 e sono saliti fino a circa £815 per le aree più esclusive dello stadio, compresa The Dugout, dopo che in precedenza il club aveva congelato i prezzi nell’ambito del proprio impegno per un calcio accessibile.

Per qualificarsi serve una Membership del Brentford e bisogna assistere alle partite per accumulare TAPS. La stima attuale è che siano necessari circa 1.000 punti, mentre in una singola stagione sono disponibili solo circa 800 punti, il che significa che si potrebbe assistere a tutte le partite di una campagna e restare comunque sotto la soglia. Per la stragrande maggioranza dei tifosi, StubHub rappresenta la via pratica per assicurarsi un posto al Gtech.

Qual è la storia del Gtech Community Stadium?

Il Gtech Community Stadium è uno stadio di calcio da 17.250 posti a Brentford, nella zona ovest di Londra, ed è la casa del Brentford FC da quando ha aperto nel 2020.

Conosciuto ufficialmente come Brentford Community Stadium, ha sostituito Griffin Park e ha ospitato anche il rugby union, con i London Irish che vi hanno giocato per tre stagioni fino a quando il club è entrato in amministrazione controllata nel 2023. Lo stadio è stato scelto come sede di UEFA Women's Euro 2022, ospitando quattro partite durante il torneo, e si trova al centro di una più ampia riqualificazione dell’area circostante, che comprende nuove abitazioni e spazi commerciali.

Il suo design compatto e ripido tiene i tifosi vicini al campo ed è una delle ragioni principali per cui il Gtech si è costruito la reputazione di uno dei migliori ambienti della Premier League pur essendo tra gli stadi più piccoli.