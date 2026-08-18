Come acquistare i biglietti del Brasileirão Série A: prossime partite, prezzi, informazioni sugli stadi e altro ancora

Abbiamo assistito a finali drammatici nelle recenti stagioni di Serie A in Brasile e ci stiamo dirigendo verso un altro epilogo entusiasmante, con una manciata di club che sognano ancora di alzare al cielo il Troféu do Campeonato Brasileiro a dicembre, compresi i campioni in carica del Flamengo.
Il Rubro-Negro di Rio de Janeiro si è preso gli onori lo scorso anno con un margine di 3 punti e ciascuna delle ultime tre squadre vincitrici ha conquistato il titolo con 6 punti o meno.
Un altro confronto infuocato è alle porte e puoi vedere tutta l’azione svolgersi in uno degli stadi iconici del Brasile prenotando i biglietti oggi.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti del Brasileirão Serie A, compreso il calendario imminente, dove puoi acquistare i biglietti per le partite e quanto costano.
Prossime partite di cartello del Brasileirão Serie A
Data e ora (locale)
Partita
Luogo
Biglietti
sab 22 ago (16:00)
Fluminense vs Remo
Maracana, Rio de Janeiro
sab 22 ago (20:30)
Cruzeiro vs Flamengo
Mineirao, Belo Horizonte
dom 23 ago (16:00)
Palmeiras vs Vasco da Gama
Nubank Parque, Sao Paulo
dom 23 ago (18:30)
Santos vs Mirassol
Vila Belmiro, Santos
dom 23 ago (19:30)
Coritiba vs Corinthians
Estadio Couto Pereira, Curitiba
lun 24 ago (20:00)
Botafogo vs Athletico-PR
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
dom 30 ago (11:00)
Athletico-PR vs Fluminense
Arena da Baixada, Curitiba
dom 30 ago (16:00)
Flamengo vs Botafogo
Maracana, Rio de Janeiro
dom 30 ago (16:00)
Corinthians vs Santos
Neo Química Arena, Sao Paulo
dom 30 ago (19:30)
Mirassol vs Palmeiras
Maiao, Mirassol
sab 5 set (21:00)
Fluminense vs Vasco da Gama
Maracana, Rio de Janeiro
dom 6 set (16:00)
Cruzeiro vs Athletico-PR
Estadio Mineirao, Belo Horizonte
dom 6 set (16:00)
Internacional vs Santos
Estadio Beira-Rio, Porto Alegre
dom 6 set (16:00)
Remo vs Flamengo
Mangueirao, Belem
dom 6 set (18:30)
Botafogo vs Palmeiras
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
dom 6 set (19:30)
Corinthians vs Chapecoense
Neo Química Arena, Sao Paulo
Come acquistare i biglietti per il Brasileirão Serie A
Puoi acquistare i biglietti ufficiali del Brasileirão Série A direttamente dalla piattaforma di biglietteria online dedicata del club ospitante o presso la biglietteria fisica.
Poiché non esiste una biglietteria centralizzata della lega, ciascuno dei 20 club gestisce il proprio processo di vendita e i biglietti vengono generalmente messi in vendita solo da 3 a 7 giorni prima della specifica giornata di gara.
Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Brasileirão Série A sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un’opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.
Quanto costano i biglietti per il Brasileirão Serie A?
I biglietti ufficiali a prezzo pieno per il Brasileirão Série A brasiliano vanno generalmente da R$ 20 a R$ 200 (US$4 a US$40) per i settori base o per tifosi, fino a R$ 420 a R$ 500 (US$80 a US$95) per i posti premium a bordo campo.
I prezzi sono fortemente determinati dal fatto che tu sia un socio del club (Sócio Torcedor), dalla competizione, da chi sia l’avversario (per esempio, derby locali o partite decisive) e dal livello dello stadio.
Tieni d’occhio i portali ufficiali dei club per ulteriori informazioni o i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità attuale.
Record e statistiche del Brasileirão Serie A
Il Palmeiras è il club di maggior successo nella storia del Brasileirão Série A, avendo vinto la competizione 12 volte. I suoi titoli più recenti sono arrivati consecutivamente nelle stagioni 2022 e 2023.
Titoli consecutivi: il Santos detiene il record con 5 campionati consecutivi tra il 1961 e il 1965, durante l’era dei leggendari Os Santásticos di Pelé.
Campioni imbattuti: solo l’Internacional ha mai vinto la massima serie senza sconfitte, un’impresa compiuta nel 1979 con 16 vittorie e 7 pareggi.
Record moderno di punti (era delle 38 partite): il Flamengo detiene il record per il maggior numero di punti accumulati in una singola stagione moderna, con 90 punti conquistati nel 2019.
Stadi e impianti del Brasileirão Serie A
Club
Stadio e località
Capacità
Flamengo
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Fluminense
Maracana, Rio de Janeiro
78.838
Sao Paulo
Morumbi, Sao Paulo
67.428
Cruzeiro
Mineirao, Belo Horizonte
61.919
Gremio
Arena do Grêmio, Porto Alegre
55.662
Internacional
Estádio Beira-Rio, Porto Alegre
50.848
Bahia
Arena Fonte Nova, Salvador
50.052
Atlético Mineiro
Arena MRV, Belo Horizonte
47.465
Corinthians
Neo Química Arena, Sao Paulo
47.252
Botafogo
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
46.931
Palmeiras
Nubank Parque, Sao Paulo
43.713
Athletico-PR
Arena da Baixada, Curitiba
42.372
Coritiba
Estádio Couto Pereira, Curitiba
40.502
Remo
Mangueirao, Belem
35.000
Vitória
Barradao, Salvador
30.793
Vasco da Gama
Estádio São Januário, Rio de Janeiro
24.584
Chapecoense
Arena Condá, Chapecó
20.089
Santos
Vila Belmiro, Santos
16.068
Mirassol
José Maria de Campos Maia, Mirassol
14.534
Red Bull Bragantino
Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
12.000