Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Book Brasileirão Série A match tickets

Tradotto da

Come acquistare i biglietti del Brasileirão Série A: prossime partite, prezzi, informazioni sugli stadi e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Serie A
Palmeiras
Flamengo
Fluminense
Santos FC
Corinthians
Athletico Paranaense

Il Brasileirao Serie A regala sempre un calcio elettrizzante e tu potresti farne parte

Abbiamo assistito a finali drammatici nelle recenti stagioni di Serie A in Brasile e ci stiamo dirigendo verso un altro epilogo entusiasmante, con una manciata di club che sognano ancora di alzare al cielo il Troféu do Campeonato Brasileiro a dicembre, compresi i campioni in carica del Flamengo.

Il Rubro-Negro di Rio de Janeiro si è preso gli onori lo scorso anno con un margine di 3 punti e ciascuna delle ultime tre squadre vincitrici ha conquistato il titolo con 6 punti o meno.

Un altro confronto infuocato è alle porte e puoi vedere tutta l’azione svolgersi in uno degli stadi iconici del Brasile prenotando i biglietti oggi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti del Brasileirão Serie A, compreso il calendario imminente, dove puoi acquistare i biglietti per le partite e quanto costano.

Prossime partite di cartello del Brasileirão Serie A

Data e ora (locale)

Partita

Luogo

Biglietti

sab 22 ago (16:00)

Fluminense vs Remo

Maracana, Rio de Janeiro

Biglietti

sab 22 ago (20:30)

Cruzeiro vs Flamengo

Mineirao, Belo Horizonte

Biglietti

dom 23 ago (16:00)

Palmeiras vs Vasco da Gama

Nubank Parque, Sao Paulo

Biglietti

dom 23 ago (18:30)

Santos vs Mirassol

Vila Belmiro, Santos

Biglietti

dom 23 ago (19:30)

Coritiba vs Corinthians

Estadio Couto Pereira, Curitiba

Biglietti

lun 24 ago (20:00)

Botafogo vs Athletico-PR

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Biglietti

dom 30 ago (11:00)

Athletico-PR vs Fluminense

Arena da Baixada, Curitiba

Biglietti

dom 30 ago (16:00)

Flamengo vs Botafogo

Maracana, Rio de Janeiro

Biglietti

dom 30 ago (16:00)

Corinthians vs Santos

Neo Química Arena, Sao Paulo

Biglietti

dom 30 ago (19:30)

Mirassol vs Palmeiras

Maiao, Mirassol

Biglietti

sab 5 set (21:00)

Fluminense vs Vasco da Gama

Maracana, Rio de Janeiro

Biglietti

dom 6 set (16:00)

Cruzeiro vs Athletico-PR

Estadio Mineirao, Belo Horizonte

Biglietti

dom 6 set (16:00)

Internacional vs Santos

Estadio Beira-Rio, Porto Alegre

Biglietti

dom 6 set (16:00)

Remo vs Flamengo

Mangueirao, Belem

Biglietti

dom 6 set (18:30)

Botafogo vs Palmeiras

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Biglietti

dom 6 set (19:30)

Corinthians vs Chapecoense

Neo Química Arena, Sao Paulo

Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Brasileirão Serie A

Puoi acquistare i biglietti ufficiali del Brasileirão Série A direttamente dalla piattaforma di biglietteria online dedicata del club ospitante o presso la biglietteria fisica.

Poiché non esiste una biglietteria centralizzata della lega, ciascuno dei 20 club gestisce il proprio processo di vendita e i biglietti vengono generalmente messi in vendita solo da 3 a 7 giorni prima della specifica giornata di gara.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Brasileirão Série A sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un’opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per il Brasileirão Serie A?

I biglietti ufficiali a prezzo pieno per il Brasileirão Série A brasiliano vanno generalmente da R$ 20 a R$ 200 (US$4 a US$40) per i settori base o per tifosi, fino a R$ 420 a R$ 500 (US$80 a US$95) per i posti premium a bordo campo.

I prezzi sono fortemente determinati dal fatto che tu sia un socio del club (Sócio Torcedor), dalla competizione, da chi sia l’avversario (per esempio, derby locali o partite decisive) e dal livello dello stadio.

Tieni d’occhio i portali ufficiali dei club per ulteriori informazioni o i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità attuale.

Record e statistiche del Brasileirão Serie A

Il Palmeiras è il club di maggior successo nella storia del Brasileirão Série A, avendo vinto la competizione 12 volte. I suoi titoli più recenti sono arrivati consecutivamente nelle stagioni 2022 e 2023.

Titoli consecutivi: il Santos detiene il record con 5 campionati consecutivi tra il 1961 e il 1965, durante l’era dei leggendari Os Santásticos di Pelé.

Campioni imbattuti: solo l’Internacional ha mai vinto la massima serie senza sconfitte, un’impresa compiuta nel 1979 con 16 vittorie e 7 pareggi.

Record moderno di punti (era delle 38 partite): il Flamengo detiene il record per il maggior numero di punti accumulati in una singola stagione moderna, con 90 punti conquistati nel 2019.

Stadi e impianti del Brasileirão Serie A

Club

Stadio e località

Capacità

Flamengo

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Fluminense

Maracana, Rio de Janeiro

78.838

Sao Paulo

Morumbi, Sao Paulo

67.428

Cruzeiro

Mineirao, Belo Horizonte

61.919

Gremio

Arena do Grêmio, Porto Alegre

55.662

Internacional

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre

50.848

Bahia

Arena Fonte Nova, Salvador

50.052

Atlético Mineiro

Arena MRV, Belo Horizonte

47.465

Corinthians

Neo Química Arena, Sao Paulo

47.252

Botafogo

Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

46.931

Palmeiras

Nubank Parque, Sao Paulo

43.713

Athletico-PR

Arena da Baixada, Curitiba

42.372

Coritiba

Estádio Couto Pereira, Curitiba

40.502

Remo

Mangueirao, Belem

35.000

Vitória

Barradao, Salvador

30.793

Vasco da Gama

Estádio São Januário, Rio de Janeiro

24.584

Chapecoense

Arena Condá, Chapecó

20.089

Santos

Vila Belmiro, Santos

16.068

Mirassol

José Maria de Campos Maia, Mirassol

14.534

Red Bull Bragantino

Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista

12.000



TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google