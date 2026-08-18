Come acquistare i biglietti del Brasileirão Série A: prossime partite, prezzi, informazioni sugli stadi e altro ancora

Abbiamo assistito a finali drammatici nelle recenti stagioni di Serie A in Brasile e ci stiamo dirigendo verso un altro epilogo entusiasmante, con una manciata di club che sognano ancora di alzare al cielo il Troféu do Campeonato Brasileiro a dicembre, compresi i campioni in carica del Flamengo.

Il Rubro-Negro di Rio de Janeiro si è preso gli onori lo scorso anno con un margine di 3 punti e ciascuna delle ultime tre squadre vincitrici ha conquistato il titolo con 6 punti o meno.

Un altro confronto infuocato è alle porte e puoi vedere tutta l’azione svolgersi in uno degli stadi iconici del Brasile prenotando i biglietti oggi.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti del Brasileirão Serie A, compreso il calendario imminente, dove puoi acquistare i biglietti per le partite e quanto costano.

Prossime partite di cartello del Brasileirão Serie A

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti sab 22 ago (16:00) Fluminense vs Remo Maracana, Rio de Janeiro Biglietti sab 22 ago (20:30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirao, Belo Horizonte Biglietti dom 23 ago (16:00) Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, Sao Paulo Biglietti dom 23 ago (18:30) Santos vs Mirassol Vila Belmiro, Santos Biglietti dom 23 ago (19:30) Coritiba vs Corinthians Estadio Couto Pereira, Curitiba Biglietti lun 24 ago (20:00) Botafogo vs Athletico-PR Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Biglietti dom 30 ago (11:00) Athletico-PR vs Fluminense Arena da Baixada, Curitiba Biglietti dom 30 ago (16:00) Flamengo vs Botafogo Maracana, Rio de Janeiro Biglietti dom 30 ago (16:00) Corinthians vs Santos Neo Química Arena, Sao Paulo Biglietti dom 30 ago (19:30) Mirassol vs Palmeiras Maiao, Mirassol Biglietti sab 5 set (21:00) Fluminense vs Vasco da Gama Maracana, Rio de Janeiro Biglietti dom 6 set (16:00) Cruzeiro vs Athletico-PR Estadio Mineirao, Belo Horizonte Biglietti dom 6 set (16:00) Internacional vs Santos Estadio Beira-Rio, Porto Alegre Biglietti dom 6 set (16:00) Remo vs Flamengo Mangueirao, Belem Biglietti dom 6 set (18:30) Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro Biglietti dom 6 set (19:30) Corinthians vs Chapecoense Neo Química Arena, Sao Paulo Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Brasileirão Serie A

Puoi acquistare i biglietti ufficiali del Brasileirão Série A direttamente dalla piattaforma di biglietteria online dedicata del club ospitante o presso la biglietteria fisica.

Poiché non esiste una biglietteria centralizzata della lega, ciascuno dei 20 club gestisce il proprio processo di vendita e i biglietti vengono generalmente messi in vendita solo da 3 a 7 giorni prima della specifica giornata di gara.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Brasileirão Série A sul mercato secondario. Ticombo è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un’opzione affidabile per i tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per il Brasileirão Serie A?

I biglietti ufficiali a prezzo pieno per il Brasileirão Série A brasiliano vanno generalmente da R$ 20 a R$ 200 (US$4 a US$40) per i settori base o per tifosi, fino a R$ 420 a R$ 500 (US$80 a US$95) per i posti premium a bordo campo.

I prezzi sono fortemente determinati dal fatto che tu sia un socio del club (Sócio Torcedor), dalla competizione, da chi sia l’avversario (per esempio, derby locali o partite decisive) e dal livello dello stadio.

Tieni d’occhio i portali ufficiali dei club per ulteriori informazioni o i siti secondari di rivendita come Ticombo per la disponibilità attuale.

Record e statistiche del Brasileirão Serie A

Il Palmeiras è il club di maggior successo nella storia del Brasileirão Série A, avendo vinto la competizione 12 volte. I suoi titoli più recenti sono arrivati consecutivamente nelle stagioni 2022 e 2023.

Titoli consecutivi: il Santos detiene il record con 5 campionati consecutivi tra il 1961 e il 1965, durante l’era dei leggendari Os Santásticos di Pelé.

Campioni imbattuti: solo l’Internacional ha mai vinto la massima serie senza sconfitte, un’impresa compiuta nel 1979 con 16 vittorie e 7 pareggi.

Record moderno di punti (era delle 38 partite): il Flamengo detiene il record per il maggior numero di punti accumulati in una singola stagione moderna, con 90 punti conquistati nel 2019.

Stadi e impianti del Brasileirão Serie A

Club Stadio e località Capacità Flamengo Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Fluminense Maracana, Rio de Janeiro 78.838 Sao Paulo Morumbi, Sao Paulo 67.428 Cruzeiro Mineirao, Belo Horizonte 61.919 Gremio Arena do Grêmio, Porto Alegre 55.662 Internacional Estádio Beira-Rio, Porto Alegre 50.848 Bahia Arena Fonte Nova, Salvador 50.052 Atlético Mineiro Arena MRV, Belo Horizonte 47.465 Corinthians Neo Química Arena, Sao Paulo 47.252 Botafogo Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro 46.931 Palmeiras Nubank Parque, Sao Paulo 43.713 Athletico-PR Arena da Baixada, Curitiba 42.372 Coritiba Estádio Couto Pereira, Curitiba 40.502 Remo Mangueirao, Belem 35.000 Vitória Barradao, Salvador 30.793 Vasco da Gama Estádio São Januário, Rio de Janeiro 24.584 Chapecoense Arena Condá, Chapecó 20.089 Santos Vila Belmiro, Santos 16.068 Mirassol José Maria de Campos Maia, Mirassol 14.534 Red Bull Bragantino Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista 12.000







