Come acquistare i biglietti del Borussia Dortmund 2026/27: prossime partite, prezzi della Bundesliga, sorteggi e altro ancora

La Bundesliga tedesca resta il punto di riferimento per la cultura del tifo, e da nessuna parte quell’atmosfera elettrica e da brividi è più intensa che al Signal Iduna Park (Westfalenstadion), l’iconica casa del Borussia Dortmund.

Con la capienza più grande della Germania, lo stadio riempie gli spalti per ogni singola partita casalinga, con oltre 81.000 tifosi presenti a ogni match. Il club è stato incoronato campione di Germania otto volte e ha chiuso al secondo posto in Bundesliga in quattro occasioni nell’ultimo decennio.

Davanti all’impressionante «Yellow Wall» (Die Gelbe Wand), assicurarsi i biglietti per una partita del Dortmund è una delle cose più ambite sul mercato europeo dei ticket. GOAL ha tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi un posto sui gradoni della Südtribüne.

Prossimi biglietti e partite del Borussia Dortmund 2026/27

Data e orario del calcio d’inizio Partita Competizione Biglietti sab 29 ago, 17:30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Bundesliga Biglietti mar 1 set, 19:45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund DFB-Pokal Biglietti sab 5 set, 14:30 TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 12 set, 14:30 Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 Bundesliga Biglietti sab 19 set, 17:30 VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 10 ott, 14:30 Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Bundesliga Biglietti sab 17 ott, 14:30 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 24 ott, 14:30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Bundesliga Biglietti sab 31 ott, 17:30 FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 7 nov, 14:30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Bundesliga Biglietti sab 21 nov, 14:30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 28 nov, 14:30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Biglietti sab 5 dic, 14:30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 12 dic, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Bundesliga Biglietti sab 19 dic, 14:30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 9 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Biglietti mer 13 gen, 19:30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 16 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Bundesliga Biglietti sab 23 gen, 14:30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 30 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Biglietti sab 6 feb, 14:30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 13 feb, 14:30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Bundesliga Biglietti sab 20 feb, 14:30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 27 feb, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Biglietti mer 3 mar, 19:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 6 mar, 17:30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Bundesliga Biglietti sab 13 mar, 14:30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 20 mar, 14:30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Biglietti sab 3 apr, 14:30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 10 apr, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Bundesliga Biglietti sab 17 apr, 14:30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 24 apr, 14:30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Bundesliga Biglietti sab 8 mag, 14:30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 15 mag, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Bundesliga Biglietti sab 22 mag, 14:30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti

Come comprare i biglietti del Borussia Dortmund 2026/27

Il BVB limita i suoi abbonamenti stagionali a 55.000, lasciando circa 26.000 posti disponibili per partita. Con le iscrizioni ufficiali al club che si contano nelle centinaia di migliaia, le partite vanno regolarmente sold out attraverso i canali ufficiali nel giro di pochi minuti dalla messa in vendita.

Rispetto ad altri campionati di vertice come la Premier League o la Liga, i biglietti per le partite di Bundesliga sono spesso più accessibili, rendendo più semplice assistere dal vivo a calcio di alto livello.

Ecco come assicurarsi i biglietti per il Borussia Dortmund:

Biglietti ufficiali standard: tramite il portale ufficiale del Borussia Dortmund. Sarà necessario creare un account del club. Diventare membro ufficiale del club offre una fondamentale finestra di priorità prima della vendita generale.

Hospitality ufficiale: pacchetti premium messi in vendita dal club, che di solito restano disponibili un po’ più a lungo rispetto ai posti standard ma hanno un costo più elevato.

pacchetti premium messi in vendita dal club, che di solito restano disponibili un po’ più a lungo rispetto ai posti standard ma hanno un costo più elevato. Rivenditori del mercato secondario: per i viaggiatori internazionali o per i tifosi che hanno perso l’uscita ufficiale, questa è spesso la soluzione più affidabile per garantirsi un posto, con trasferimento dei biglietti nel portafoglio digitale. Assicurati di controllare i termini e le condizioni della piattaforma di ticketing da cui stai prenotando.

Le messe in vendita sul sito del club avvengono di solito da 4 a 6 settimane prima del giorno della partita. Restare attenti al calendario delle uscite è fondamentale se vuoi pagare il prezzo nominale.

Quanto costano i biglietti del Borussia Dortmund 2025/26?

Per la stagione 2026/27, se riesci nella rara impresa di acquistare direttamente dal club partita per partita, i prezzi nominali per adulti vanno da 19 € a 80 €.

Il Dortmund adotta una struttura tariffaria a fasce in base alla posizione nello stadio, con i biglietti più economici situati negli angoli superiori e nei settori in piedi.

Sugli aggregatori di rivendita del mercato secondario, i biglietti d’ingresso standard attualmente partono da circa 35 € in su.

I valori di mercato oscillano molto in base all’avversario (prezzi dinamici del mercato secondario). Le sfide di cartello, soprattutto Der Klassiker contro il Bayern Monaco o un grande ottavo di finale di Champions League, comportano premi di fascia alta, con prezzi del mercato secondario in forte aumento per riflettere il semplice volume della domanda internazionale.

Come la maggior parte delle squadre di Bundesliga, anche il BVB offre fasce scontate per junior e senior, anche se queste sono fortemente limitate sul mercato secondario.

Storia del Signal Iduna Park

Il Signal Iduna Park (Westfalenstadion) è uno stadio di calcio a Dortmund, in Germania. È lo stadio più grande della Germania ed è lo stadio di casa del Borussia Dortmund sin dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1974.

Per le partite del BVB, la capienza è di 81.365 posti con settori seduti e in piedi, mentre per le partite internazionali, solo con posti a sedere, è di 65.829. La Sudtribune (curva sud), con una capienza di 24.454 spettatori, è la più grande terrazza per tifosi in piedi del calcio europeo. Famosa per l’atmosfera intensa che crea, la tribuna sud è stata soprannominata Die Gelbe Wand, che significa «The Yellow Wall».

Oltre alle partite del Dortmund, il Signal Iduna Park ha ospitato incontri in due precedenti Coppe del Mondo FIFA (1974 e 2006) e in un Campionato europeo UEFA (Euro 2024), oltre alla finale di Coppa UEFA del 2001, così come varie amichevoli nazionali e gare di qualificazione per tornei mondiali ed europei.

Assicurarsi un posto all’interno dell’iconico stadio del Borussia Dortmund è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita per i puristi del calcio che amano la cultura del tifo appassionato. Se hai intenzione di registrare un profilo di scommesse in vista delle prossime partite europee, assicurati che il tuo saldo sia ottimizzato. Scopri la nostra guida aggiornata per riscattare l’ultimo codice bonus bet365 attivo e migliorare la tua routine di gioco.