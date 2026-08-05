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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
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Come acquistare i biglietti del Borussia Dortmund 2026/27: prossime partite, prezzi della Bundesliga, ballottaggi e altro ancora

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Biglietti
Bundesliga
Borussia Dortmund

Ecco esattamente come puoi vedere in azione i giganti tedeschi in questa stagione, con i biglietti già disponibili ora

La Bundesliga tedesca resta il punto di riferimento per la cultura del tifo, e in nessun luogo quell’atmosfera elettrica e da brividi è più potente che al Signal Iduna Park (Westfalenstadion), l’iconica casa del Borussia Dortmund.

Con la capienza più grande della Germania, lo stadio riempie gli spalti per ogni singola partita casalinga, con oltre 81.000 tifosi presenti a ogni match. Il club è stato incoronato campione di Germania otto volte e ha chiuso come secondo in Bundesliga in quattro occasioni nell’ultimo decennio.

Davanti all’impressionante ‘Muro Giallo’ (Die Gelbe Wand), assicurarsi i biglietti per una partita del Dortmund è una delle opportunità più ambite del mercato europeo dei biglietti. GOAL ha tutto quello che devi sapere per assicurarti un posto sui gradoni della Südtribüne.

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Prossimi biglietti e partite del Borussia Dortmund 2026/27

Data e ora del calcio d’inizioPartitaCompetizioneBiglietti
sab 29 ago, 17:30Borussia Dortmund vs Hamburger SVBundesligaBiglietti
mar 1 set, 19:45Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia DortmundDFB-PokalBiglietti
sab 5 set, 14:30TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 12 set, 14:30Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07BundesligaBiglietti
sab 19 set, 17:30VfB Stuttgart vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 10 ott, 14:30Borussia Dortmund vs SV Werder BremenBundesligaBiglietti
sab 17 ott, 14:301. FC Union Berlin vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 24 ott, 14:30Borussia Dortmund vs Eintracht FrankfurtBundesligaBiglietti
sab 31 ott, 17:30FC Bayern Munich vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 7 nov, 14:30Borussia Dortmund vs SV ElversbergBundesligaBiglietti
sab 21 nov, 14:30Borussia Mönchengladbach vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 28 nov, 14:30Borussia Dortmund vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaBiglietti
sab 5 dic, 14:30FC Schalke 04 vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 12 dic, 14:30Borussia Dortmund vs FC AugsburgBundesligaBiglietti
sab 19 dic, 14:30RB Leipzig vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 9 gen, 14:30Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05BundesligaBiglietti
mer 13 gen, 19:301. FC Köln vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 16 gen, 14:30Borussia Dortmund vs SC FreiburgBundesligaBiglietti
sab 23 gen, 14:30Hamburger SV vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 30 gen, 14:30Borussia Dortmund vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaBiglietti
sab 6 feb, 14:30SC Paderborn 07 vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 13 feb, 14:30Borussia Dortmund vs VfB StuttgartBundesligaBiglietti
sab 20 feb, 14:30SV Werder Bremen vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 27 feb, 14:30Borussia Dortmund vs 1. FC Union BerlinBundesligaBiglietti
mer 3 mar, 19:30Eintracht Frankfurt vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 6 mar, 17:30Borussia Dortmund vs FC Bayern MunichBundesligaBiglietti
sab 13 mar, 14:30SV Elversberg vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 20 mar, 14:30Borussia Dortmund vs Borussia MönchengladbachBundesligaBiglietti
sab 3 apr, 14:30Bayer 04 Leverkusen vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 10 apr, 14:30Borussia Dortmund vs FC Schalke 04BundesligaBiglietti
sab 17 apr, 14:30FC Augsburg vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 24 apr, 14:30Borussia Dortmund vs RB LeipzigBundesligaBiglietti
sab 8 mag, 14:301. FSV Mainz 05 vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti
sab 15 mag, 14:30Borussia Dortmund vs 1. FC KölnBundesligaBiglietti
sab 22 mag, 14:30SC Freiburg vs Borussia DortmundBundesligaBiglietti

Come comprare i biglietti del Borussia Dortmund 2026/27

Il BVB limita i suoi abbonamenti stagionali a 55.000, lasciando circa 26.000 posti disponibili per partita. Con le iscrizioni ufficiali al club che si contano nell’ordine delle centinaia di migliaia, le partite vanno regolarmente esaurite attraverso i canali ufficiali nel giro di pochi minuti dalla messa in vendita.

Rispetto ad altri campionati di vertice come la Premier League o la Liga, i biglietti per le partite di Bundesliga sono spesso più accessibili, rendendo più facile assistere dal vivo a calcio di altissimo livello.

Ecco come assicurarti i biglietti del Borussia Dortmund:

  • Biglietti ufficiali per il pubblico generale: tramite il portale ufficiale del Borussia Dortmund. Dovrai creare un account del club. Diventare membro ufficiale del club offre una fondamentale finestra di priorità prima della vendita generale.
  • Hospitality ufficiale: pacchetti di fascia alta messi in vendita dal club, che di solito restano disponibili un po’ più a lungo rispetto ai posti standard ma hanno un costo superiore.
  • Rivenditori del mercato secondario: per i viaggiatori internazionali o i tifosi che hanno perso la vendita ufficiale, questa è spesso la soluzione più affidabile per garantirsi un posto, con trasferimento dei biglietti al portafoglio digitale. Assicurati di controllare i termini e le condizioni della piattaforma di biglietti da cui stai prenotando.

Le messe in vendita sul sito del club avvengono di solito da 4 a 6 settimane prima del giorno della partita. Restare attenti al calendario delle uscite è fondamentale se vuoi pagare il prezzo nominale.

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Quanto costano i biglietti del Borussia Dortmund 2025/26?

Per la stagione 2026/27, se riesci nella rara impresa di acquistare direttamente dal club partita per partita, i prezzi nominali per gli adulti vanno da 19 € a 80 €.

Il Dortmund adotta una struttura tariffaria a livelli basata sulla posizione nello stadio, con i biglietti più economici che si trovano negli angoli superiori e nei settori in piedi.

Sugli aggregatori di rivendita secondaria, i biglietti d’ingresso standard attualmente partono da circa 35 € in su.

I valori di mercato oscillano molto in base all’avversario (prezzi dinamici sul mercato secondario). Le sfide di cartello, soprattutto Der Klassiker contro il Bayern Monaco o un grande ottavo o turno a eliminazione diretta di Champions League, avranno premi di fascia alta, con i prezzi del mercato secondario che aumentano in modo significativo per riflettere l’enorme volume della domanda internazionale. 

Come la maggior parte delle squadre di Bundesliga, il BVB offre anche fasce scontate per junior e senior, anche se queste sono fortemente limitate sul mercato secondario.

Storia del Signal Iduna Park

Il Signal Iduna Park (Westfalenstadion) è uno stadio di calcio di Dortmund, in Germania. È lo stadio più grande della Germania ed è lo stadio di casa del Borussia Dortmund fin dalla sua inaugurazione nel 1974. 

Per le partite del BVB, la capienza è di 81.365 posti tra settori a sedere e in piedi, mentre per le partite internazionali, solo con posti a sedere, è di 65.829. La Sudtribune (curva sud), con una capienza di 24.454 posti, è la più grande terrazza per spettatori in piedi del calcio europeo. Famosa per l’atmosfera intensa che crea, la tribuna sud è stata soprannominata Die Gelbe Wand, che significa ‘Il Muro Giallo’.

Oltre alle partite del Dortmund, il Signal Iduna Park ha ospitato incontri durante due precedenti Coppe del Mondo FIFA (1974 e 2006) e un Campionato Europeo UEFA (Euro 2024), oltre alla finale di Coppa UEFA del 2001, così come varie amichevoli nazionali e partite di qualificazione per tornei mondiali ed europei.

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