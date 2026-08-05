La Bundesliga tedesca resta il punto di riferimento per la cultura del tifo, e in nessun luogo quell’atmosfera elettrica e da brividi è più potente che al Signal Iduna Park (Westfalenstadion), l’iconica casa del Borussia Dortmund.

Con la capienza più grande della Germania, lo stadio riempie gli spalti per ogni singola partita casalinga, con oltre 81.000 tifosi presenti a ogni match. Il club è stato incoronato campione di Germania otto volte e ha chiuso come secondo in Bundesliga in quattro occasioni nell’ultimo decennio.

Davanti all’impressionante ‘Muro Giallo’ (Die Gelbe Wand), assicurarsi i biglietti per una partita del Dortmund è una delle opportunità più ambite del mercato europeo dei biglietti. GOAL ha tutto quello che devi sapere per assicurarti un posto sui gradoni della Südtribüne.

Prossimi biglietti e partite del Borussia Dortmund 2026/27

Data e ora del calcio d’inizio Partita Competizione Biglietti sab 29 ago, 17:30 Borussia Dortmund vs Hamburger SV Bundesliga Biglietti mar 1 set, 19:45 Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund DFB-Pokal Biglietti sab 5 set, 14:30 TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 12 set, 14:30 Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 Bundesliga Biglietti sab 19 set, 17:30 VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 10 ott, 14:30 Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Bundesliga Biglietti sab 17 ott, 14:30 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 24 ott, 14:30 Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Bundesliga Biglietti sab 31 ott, 17:30 FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 7 nov, 14:30 Borussia Dortmund vs SV Elversberg Bundesliga Biglietti sab 21 nov, 14:30 Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 28 nov, 14:30 Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Biglietti sab 5 dic, 14:30 FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 12 dic, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Augsburg Bundesliga Biglietti sab 19 dic, 14:30 RB Leipzig vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 9 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Biglietti mer 13 gen, 19:30 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 16 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs SC Freiburg Bundesliga Biglietti sab 23 gen, 14:30 Hamburger SV vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 30 gen, 14:30 Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Biglietti sab 6 feb, 14:30 SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 13 feb, 14:30 Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Bundesliga Biglietti sab 20 feb, 14:30 SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 27 feb, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Biglietti mer 3 mar, 19:30 Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 6 mar, 17:30 Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Bundesliga Biglietti sab 13 mar, 14:30 SV Elversberg vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 20 mar, 14:30 Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Biglietti sab 3 apr, 14:30 Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 10 apr, 14:30 Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Bundesliga Biglietti sab 17 apr, 14:30 FC Augsburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 24 apr, 14:30 Borussia Dortmund vs RB Leipzig Bundesliga Biglietti sab 8 mag, 14:30 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti sab 15 mag, 14:30 Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Bundesliga Biglietti sab 22 mag, 14:30 SC Freiburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Biglietti

Come comprare i biglietti del Borussia Dortmund 2026/27

Il BVB limita i suoi abbonamenti stagionali a 55.000, lasciando circa 26.000 posti disponibili per partita. Con le iscrizioni ufficiali al club che si contano nell’ordine delle centinaia di migliaia, le partite vanno regolarmente esaurite attraverso i canali ufficiali nel giro di pochi minuti dalla messa in vendita.

Rispetto ad altri campionati di vertice come la Premier League o la Liga, i biglietti per le partite di Bundesliga sono spesso più accessibili, rendendo più facile assistere dal vivo a calcio di altissimo livello.

Ecco come assicurarti i biglietti del Borussia Dortmund:

Biglietti ufficiali per il pubblico generale: tramite il portale ufficiale del Borussia Dortmund. Dovrai creare un account del club. Diventare membro ufficiale del club offre una fondamentale finestra di priorità prima della vendita generale.

Hospitality ufficiale: pacchetti di fascia alta messi in vendita dal club, che di solito restano disponibili un po’ più a lungo rispetto ai posti standard ma hanno un costo superiore.

pacchetti di fascia alta messi in vendita dal club, che di solito restano disponibili un po’ più a lungo rispetto ai posti standard ma hanno un costo superiore. Rivenditori del mercato secondario: per i viaggiatori internazionali o i tifosi che hanno perso la vendita ufficiale, questa è spesso la soluzione più affidabile per garantirsi un posto, con trasferimento dei biglietti al portafoglio digitale. Assicurati di controllare i termini e le condizioni della piattaforma di biglietti da cui stai prenotando.

Le messe in vendita sul sito del club avvengono di solito da 4 a 6 settimane prima del giorno della partita. Restare attenti al calendario delle uscite è fondamentale se vuoi pagare il prezzo nominale.

Quanto costano i biglietti del Borussia Dortmund 2025/26?

Per la stagione 2026/27, se riesci nella rara impresa di acquistare direttamente dal club partita per partita, i prezzi nominali per gli adulti vanno da 19 € a 80 €.

Il Dortmund adotta una struttura tariffaria a livelli basata sulla posizione nello stadio, con i biglietti più economici che si trovano negli angoli superiori e nei settori in piedi.

Sugli aggregatori di rivendita secondaria, i biglietti d’ingresso standard attualmente partono da circa 35 € in su.

I valori di mercato oscillano molto in base all’avversario (prezzi dinamici sul mercato secondario). Le sfide di cartello, soprattutto Der Klassiker contro il Bayern Monaco o un grande ottavo o turno a eliminazione diretta di Champions League, avranno premi di fascia alta, con i prezzi del mercato secondario che aumentano in modo significativo per riflettere l’enorme volume della domanda internazionale.

Come la maggior parte delle squadre di Bundesliga, il BVB offre anche fasce scontate per junior e senior, anche se queste sono fortemente limitate sul mercato secondario.

Storia del Signal Iduna Park

Il Signal Iduna Park (Westfalenstadion) è uno stadio di calcio di Dortmund, in Germania. È lo stadio più grande della Germania ed è lo stadio di casa del Borussia Dortmund fin dalla sua inaugurazione nel 1974.

Per le partite del BVB, la capienza è di 81.365 posti tra settori a sedere e in piedi, mentre per le partite internazionali, solo con posti a sedere, è di 65.829. La Sudtribune (curva sud), con una capienza di 24.454 posti, è la più grande terrazza per spettatori in piedi del calcio europeo. Famosa per l’atmosfera intensa che crea, la tribuna sud è stata soprannominata Die Gelbe Wand, che significa ‘Il Muro Giallo’.

Oltre alle partite del Dortmund, il Signal Iduna Park ha ospitato incontri durante due precedenti Coppe del Mondo FIFA (1974 e 2006) e un Campionato Europeo UEFA (Euro 2024), oltre alla finale di Coppa UEFA del 2001, così come varie amichevoli nazionali e partite di qualificazione per tornei mondiali ed europei.