Come acquistare i biglietti del Beşiktaş 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Süper Lig e altro ancora

Il Beşiktaş può anche aver perso terreno nella corsa al titolo nelle ultime stagioni, da quando ha sollevato il trofeo della Süper Lig 2020/21, ma il clan delle Kara Kartallar ("Aquile Nere") spera che questa sia la stagione del ritorno al vertice del calcio turco. Puoi prenotare i biglietti oggi stesso per vedere i ragazzi del Beşiktaş in azione.

L'ex tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha ricevuto la responsabilità di riaccendere l'appassionata tifoseria del Beşiktaş, dopo che il club di Istanbul ha chiuso ben distante dal vertice della Süper Lig nella scorsa stagione, sotto i 9 mesi di regno di Sergen Yalcin.

Il Beşiktaş vuole partire con il piede giusto in questa stagione. La speranza è che i colpi estivi, tra cui spiccano gli acquisti di Leandro Trossard e Dušan Vlahović, insieme alla coppia di centrocampisti turchi Orkun Kökçü e Salih Özcan, si inseriscano subito al meglio.

Lascia che GOAL ti dia tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite del Beşiktaş, compresi dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite del Beşiktaş

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti ven 11 set (20:00) Süper Lig: Beşiktaş vs Erzurumspor Tüpraş Stadium (Istanbul) Biglietti gio 17 set (22:00) UEL: Beşiktaş vs Marseille Tüpraş Stadium (Istanbul) Biglietti dom 20 set (20:00) Süper Lig: Amed vs Beşiktaş Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) Biglietti dom 11 ott (18:00) Süper Lig: Beşiktaş vs Kocaelispor Tüpraş Stadium (Istanbul) Biglietti gio 15 ott (21:00) UEL: Hoffenheim vs Beşiktaş SNP Arena (Sinsheim) Biglietti dom 18 ott (18:00) Süper Lig: Trabzonspor vs Beşiktaş Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Biglietti gio 22 ott (22:00) UEL: Beşiktaş vs Crystal Palace Tüpraş Stadium (Istanbul) Da definire dom 25 ott (18:00) Süper Lig: Beşiktaş vs İstanbul Başakşehir Tüpraş Stadium (Istanbul) Biglietti dom 1 nov (18:00) Süper Lig: Kasımpaşa vs Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) Biglietti

Come acquistare i biglietti del Beşiktaş

I biglietti ufficiali per le partite del Beşiktaş sono venduti esclusivamente attraverso la piattaforma Passo, o l'app mobile Passo, e di solito vengono messi in vendita solo 3-5 giorni prima di ogni specifica partita.

A causa delle rigide leggi sportive turche pensate per prevenire violenza e bagarinaggio, ogni biglietto deve essere collegato elettronicamente a una tessera identificativa personalizzata del tifoso chiamata Passo Taraftar Card, precedentemente nota come Passolig. Non è possibile entrare allo stadio o acquistare un biglietto senza averne una.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite del Beşiktaş anche sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti del Beşiktaş?

I biglietti ufficiali del Beşiktaş per le normali partite di campionato al Tüpraş Stadium di Istanbul vanno in genere da 760 TRY a oltre 5.000 TRY, ma possono salire fino a oltre 19.000 TRY per i derby di Istanbul più importanti o per le grandi notti europee.

I prezzi variano tra le diverse categorie a seconda del settore e dell'anello selezionati al Tüpraş Stadium:

Curva Nord (Kuzey) : Dietro la porta; il settore più caldo, casa dei gruppi di tifosi più appassionati e rumorosi. I biglietti per una partita normale costano circa 760 TRY-1.500 TRY.

Curva Sud (Güney) : Dietro la porta; una zona tifosi più tranquilla rispetto all'equivalente della "Nord". I biglietti per una partita normale costano circa 760 TRY-1.500 TRY.

Tribuna Est (Doğu) : Lato principale del campo; eccellente e ampia visuale laterale; più calda e rumorosa della tribuna Ovest. I biglietti per una partita normale costano circa 1.500 TRY-4.500+ TRY.

Tribuna Ovest (Batı) : Tribuna principale; ospita la tribuna stampa, gli sky box di lusso e offre vista sulle panchine. I biglietti per una partita normale costano circa 1.500 TRY-5.000+ TRY.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club dedicato ai biglietti per ulteriori informazioni oppure siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che devi sapere sul Tüpraş Stadium

Il Tüpraş Stadium è una moderna arena sportiva situata nel cuore di Istanbul, proprio ai margini del suggestivo stretto del Bosforo. È ampiamente considerato una delle sedi calcistiche più belle del mondo, con vista sulle acque dove l'Europa incontra l'Asia. Lo stadio può ospitare circa 42.684 tifosi ed è la casa appassionata del Beşiktaş dal 2016.

Nel 1947 Istanbul inaugurò il suo primo grande impianto sportivo moderno sul sito attuale del Tüpraş Stadium, chiamato İnönü Stadium. Per oltre 60 anni è stato un tempio del calcio leggendario, condiviso a tratti dai più grandi club della città. Nel 2013 il Beşiktaş demolì la vecchia struttura per costruire il Tüpraş Stadium da zero.

Oltre allo sport, l'impianto funge anche da enorme spazio per concerti, ospitando leggendarie esibizioni rock di band come i Guns N' Roses.

Partite di calcio memorabili disputate al Tüpraş Stadium:

Supercoppa UEFA (2019) : La prima grande finale europea giocata in questo stadio è stata una sfida tutta inglese in notturna. Dopo un emozionante 2-2 dopo i tempi supplementari, il Liverpool ha vinto il trofeo ai rigori contro il Chelsea. La partita ha fatto anche la storia, perché Stéphanie Frappart è diventata la prima donna ad arbitrare una grande finale maschile UEFA.

Finale di UEFA Europa League (2026) : Sostenuta da migliaia di tifosi inglesi in trasferta e seguita dal principe William dalle lounge VIP, l'Aston Villa ha conquistato un netto successo per 3-0 contro lo SC Freiburg, aggiudicandosi il suo primo grande trofeo continentale in oltre quattro decenni.

'Miracolo di Istanbul' : Il Beşiktaş sembrava completamente spacciato dopo essere andato sotto 3-0 nel primo tempo contro il Benfica. Tuttavia, spinta da un pubblico assordante, la squadra di casa ha firmato una delle più grandi rimonte di sempre in Champions League. I gol nel secondo tempo di Cenk Tosun, Ricardo Quaresma e Vincent Aboubakar hanno riportato il punteggio sul 3-3, mandando in delirio i tifosi del Beşiktaş.

Preservare la storia: Poiché lo stadio sorge in un'area altamente sensibile e storica vicino ai palazzi dell'epoca ottomana, il suo esterno presenta colonne classiche rivestite in pietra calcarea naturale, così da fondersi magnificamente con l'ambiente circostante. Anche la storica parete meridionale 'Eski Açık' dello stadio originale del 1947 è stata preservata e integrata direttamente nel progetto.

Record e statistiche del Beşiktaş

Fondato nel 1903, il Beşiktaş (Beşiktaş J.K.) detiene alcuni dei record più notevoli della storia del calcio turco.

Palmarès del club e trofei principali

Campionati di Turchia : 21 titoli

Coppa di Turchia : 11 titoli

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Mehmet Özdilek (491), Rıza Çalımbay (485)

Più gol: Hakkı Yeten (382), Şeref Görkey (320)

L'unico campione imbattuto

Il Beşiktaş è stata la prima squadra, e finora l'unica, a vincere la moderna Süper Lig turca senza perdere una sola partita, chiudendo imbattuta la stagione 1991-92.

La striscia di imbattibilità più lunga

Le "Aquile Nere" detengono il record per la più lunga serie senza sconfitte nella storia del campionato turco, con 56 partite tra il 1991 e il 1992.

Onore dell'emblema nazionale

Il Beşiktaş è l'unico club turco autorizzato a inserire direttamente la bandiera nazionale turca all'interno del proprio logo. Questo privilegio gli è stato concesso dopo aver rappresentato l'intera nazionale turca in una partita contro la Grecia nel 1952.















