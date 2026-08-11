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Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
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Come acquistare i biglietti del Bayer Leverkusen 2026/27: prezzi della Bundesliga, prossime partite e altro ancora

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Scopri come vedere all'opera i campioni di Germania in questa stagione

Nonostante il tutto esaurito sia una costante ai tornelli della BayArena, i biglietti continuano a essere regolarmente acquistati da tifosi accorti desiderosi di vedere dal vivo il Bayer Leverkusen nella stagione 2026/27.

Se cerchi i biglietti, lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui tagliandi del Bayer Leverkusen che devi conoscere, compreso quanto costano, dove puoi comprarli e molto altro.

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Prossime partite del Bayer Leverkusen 2026/27

Data e oraPartitaLuogoBiglietti
sab 22 ago 2026, 13:00SV Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBrita-Arena, WiesbadenAcquista biglietti
sab 29 ago 2026, 15:30SV Elversberg vs Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-ElversbergAcquista biglietti
sab 5 set 2026, 15:30Bayer Leverkusen vs 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenAcquista biglietti
sab 12 set 2026, 15:30FC Augsburg vs Bayer LeverkusenWWK Arena, AugsburgAcquista biglietti
dom 20 set 2026, 15:30Bayer Leverkusen vs RB LeipzigBayArena, LeverkusenAcquista biglietti
sab 10 ott 2026, 12:001. FSV Mainz 05 vs Bayer LeverkusenMewa Arena, MainzAcquista biglietti
sab 17 ott 2026, 12:00Bayer Leverkusen vs SC FreiburgBayArena, LeverkusenAcquista biglietti
sab 24 ott 2026, 12:00TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer LeverkusenPreZero Arena, SinsheimAcquista biglietti
sab 31 ott 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs VfB StuttgartBayArena, LeverkusenAcquista biglietti
sab 7 nov 2026, 11:001. FC Köln vs Bayer LeverkusenRheinEnergieSTADION, ColoniaAcquista biglietti
sab 21 nov 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07BayArena, LeverkusenAcquista biglietti
sab 28 nov 2026, 11:00Borussia Dortmund vs Bayer LeverkusenWestfalenstadion, DortmundAcquista biglietti
sab 5 dic 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs Borussia MönchengladbachBayArena, LeverkusenAcquista biglietti
sab 12 dic 2026, 11:00SV Werder Bremen vs Bayer LeverkusenWeser Stadium, BremaAcquista biglietti
sab 19 dic 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs Eintracht FrankfurtBayArena, LeverkusenAcquista biglietti

Come acquistare i biglietti del Bayer Leverkusen?

Esistono diversi canali per assicurarsi un posto alla BayArena, a seconda del budget e di quanto in anticipo si pianifica:

  • Portale ufficiale biglietti del club: acquistare direttamente tramite bayer04.de è il metodo principale per i biglietti a prezzo nominale. I tagliandi vengono generalmente messi in vendita online da 4 a 6 settimane prima di ogni partita.
  • Membership del club Bayer 04: i membri ufficiali del club ricevono una finestra di accesso prioritario anticipato prima che gli eventuali posti rimanenti vengano messi in vendita libera. Per le partite ad alta richiesta, come contro il Bayern Monaco o nelle fasi a eliminazione diretta europee, la membership è praticamente essenziale per le vendite primarie.
  • Piattaforme di rivendita secondaria: se i canali ufficiali registrano il tutto esaurito, i marketplace secondari dei biglietti offrono opzioni alternative di rivendita digitale. Assicurati di controllare i termini e condizioni del sito da cui acquisti per garantire la sicurezza del biglietto.

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Quanto costano i biglietti del Bayer Leverkusen?

Acquistare direttamente tramite il Bayer 04 per una singola partita offre alcuni dei prezzi più accessibili del calcio europeo:

  • Prezzi nominali diretti: i biglietti per adulti per una singola partita vanno generalmente da €15 a €55, a seconda del settore dello stadio e della categoria dell’avversaria.
  • Posizione dei settori: i posti più economici, così come le terrazze in piedi, si trovano nei settori Nord (Nordkurve) e Sud dietro le porte. I settori centrali laterali, Westtribüne e Osttribüne, hanno i prezzi nominali più alti.
  • Prezzi di rivendita secondaria: sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi base per le normali partite di Bundesliga partono da circa €25 a €35, mentre le sfide di cartello contro il Bayern Monaco o i rivali del Rheinderby, il 1. FC Köln, raggiungono cifre di mercato più elevate.
  • Categorie ridotte: come la maggior parte dei club di Bundesliga, il Bayer Leverkusen offre fasce di prezzo differenziate per junior, studenti e senior in alcune vendite primarie di biglietti.

Storia della BayArena

La BayArena, che ha una capacità di oltre 30.000 posti, è la casa del Bayer Leverkusen da quando è stata inaugurata per la prima volta nel 1958. 

Inizialmente fu costruita per fornire un impianto sportivo ai dipendenti dell’azienda Bayer. Nel corso del tempo lo stadio ha subito diversi importanti lavori di ristrutturazione e si è trasformato in un’arena di livello mondiale, uno dei simboli del calcio tedesco moderno. 

La Bay Arena è stata selezionata come uno dei nove impianti utilizzati durante la Coppa del Mondo femminile FIFA 2011 e vi si sono disputate tre partite della fase a gironi e un quarto di finale.

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