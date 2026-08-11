Come acquistare i biglietti del Bayer Leverkusen 2026/27: prezzi della Bundesliga, prossime partite e altro ancora

Nonostante il tutto esaurito sia una costante ai tornelli della BayArena, i biglietti continuano a essere regolarmente acquistati da tifosi accorti desiderosi di vedere dal vivo il Bayer Leverkusen nella stagione 2026/27.
Se cerchi i biglietti, lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui tagliandi del Bayer Leverkusen che devi conoscere, compreso quanto costano, dove puoi comprarli e molto altro.
Prossime partite del Bayer Leverkusen 2026/27
|Data e ora
|Partita
|Luogo
|Biglietti
|sab 22 ago 2026, 13:00
|SV Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen
|Brita-Arena, Wiesbaden
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|sab 29 ago 2026, 15:30
|SV Elversberg vs Bayer Leverkusen
|Waldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg
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|sab 5 set 2026, 15:30
|Bayer Leverkusen vs 1. FC Union Berlin
|BayArena, Leverkusen
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|sab 12 set 2026, 15:30
|FC Augsburg vs Bayer Leverkusen
|WWK Arena, Augsburg
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|dom 20 set 2026, 15:30
|Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
|BayArena, Leverkusen
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|sab 10 ott 2026, 12:00
|1. FSV Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
|Mewa Arena, Mainz
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|sab 17 ott 2026, 12:00
|Bayer Leverkusen vs SC Freiburg
|BayArena, Leverkusen
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|sab 24 ott 2026, 12:00
|TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen
|PreZero Arena, Sinsheim
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|sab 31 ott 2026, 11:00
|Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart
|BayArena, Leverkusen
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|sab 7 nov 2026, 11:00
|1. FC Köln vs Bayer Leverkusen
|RheinEnergieSTADION, Colonia
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|sab 21 nov 2026, 11:00
|Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07
|BayArena, Leverkusen
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|sab 28 nov 2026, 11:00
|Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
|Westfalenstadion, Dortmund
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|sab 5 dic 2026, 11:00
|Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach
|BayArena, Leverkusen
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|sab 12 dic 2026, 11:00
|SV Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
|Weser Stadium, Brema
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|sab 19 dic 2026, 11:00
|Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt
|BayArena, Leverkusen
|Acquista biglietti
Come acquistare i biglietti del Bayer Leverkusen?
Esistono diversi canali per assicurarsi un posto alla BayArena, a seconda del budget e di quanto in anticipo si pianifica:
- Portale ufficiale biglietti del club: acquistare direttamente tramite bayer04.de è il metodo principale per i biglietti a prezzo nominale. I tagliandi vengono generalmente messi in vendita online da 4 a 6 settimane prima di ogni partita.
- Membership del club Bayer 04: i membri ufficiali del club ricevono una finestra di accesso prioritario anticipato prima che gli eventuali posti rimanenti vengano messi in vendita libera. Per le partite ad alta richiesta, come contro il Bayern Monaco o nelle fasi a eliminazione diretta europee, la membership è praticamente essenziale per le vendite primarie.
- Piattaforme di rivendita secondaria: se i canali ufficiali registrano il tutto esaurito, i marketplace secondari dei biglietti offrono opzioni alternative di rivendita digitale. Assicurati di controllare i termini e condizioni del sito da cui acquisti per garantire la sicurezza del biglietto.
Quanto costano i biglietti del Bayer Leverkusen?
Acquistare direttamente tramite il Bayer 04 per una singola partita offre alcuni dei prezzi più accessibili del calcio europeo:
- Prezzi nominali diretti: i biglietti per adulti per una singola partita vanno generalmente da €15 a €55, a seconda del settore dello stadio e della categoria dell’avversaria.
- Posizione dei settori: i posti più economici, così come le terrazze in piedi, si trovano nei settori Nord (Nordkurve) e Sud dietro le porte. I settori centrali laterali, Westtribüne e Osttribüne, hanno i prezzi nominali più alti.
- Prezzi di rivendita secondaria: sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi base per le normali partite di Bundesliga partono da circa €25 a €35, mentre le sfide di cartello contro il Bayern Monaco o i rivali del Rheinderby, il 1. FC Köln, raggiungono cifre di mercato più elevate.
- Categorie ridotte: come la maggior parte dei club di Bundesliga, il Bayer Leverkusen offre fasce di prezzo differenziate per junior, studenti e senior in alcune vendite primarie di biglietti.
Storia della BayArena
La BayArena, che ha una capacità di oltre 30.000 posti, è la casa del Bayer Leverkusen da quando è stata inaugurata per la prima volta nel 1958.
Inizialmente fu costruita per fornire un impianto sportivo ai dipendenti dell’azienda Bayer. Nel corso del tempo lo stadio ha subito diversi importanti lavori di ristrutturazione e si è trasformato in un’arena di livello mondiale, uno dei simboli del calcio tedesco moderno.
La Bay Arena è stata selezionata come uno dei nove impianti utilizzati durante la Coppa del Mondo femminile FIFA 2011 e vi si sono disputate tre partite della fase a gironi e un quarto di finale.