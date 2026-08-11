Come acquistare i biglietti del Bayer Leverkusen 2026/27: prezzi della Bundesliga, prossime partite e altro ancora

Nonostante il tutto esaurito sia una costante ai tornelli della BayArena, i biglietti continuano a essere regolarmente acquistati da tifosi accorti desiderosi di vedere dal vivo il Bayer Leverkusen nella stagione 2026/27.

Se cerchi i biglietti, lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui tagliandi del Bayer Leverkusen che devi conoscere, compreso quanto costano, dove puoi comprarli e molto altro.

Prossime partite del Bayer Leverkusen 2026/27

Come acquistare i biglietti del Bayer Leverkusen?

Esistono diversi canali per assicurarsi un posto alla BayArena, a seconda del budget e di quanto in anticipo si pianifica:

Portale ufficiale biglietti del club : acquistare direttamente tramite bayer04.de è il metodo principale per i biglietti a prezzo nominale. I tagliandi vengono generalmente messi in vendita online da 4 a 6 settimane prima di ogni partita.

: acquistare direttamente tramite bayer04.de è il metodo principale per i biglietti a prezzo nominale. I tagliandi vengono generalmente messi in vendita online da 4 a 6 settimane prima di ogni partita. Membership del club Bayer 04 : i membri ufficiali del club ricevono una finestra di accesso prioritario anticipato prima che gli eventuali posti rimanenti vengano messi in vendita libera. Per le partite ad alta richiesta, come contro il Bayern Monaco o nelle fasi a eliminazione diretta europee, la membership è praticamente essenziale per le vendite primarie.

: i membri ufficiali del club ricevono una finestra di accesso prioritario anticipato prima che gli eventuali posti rimanenti vengano messi in vendita libera. Per le partite ad alta richiesta, come contro il Bayern Monaco o nelle fasi a eliminazione diretta europee, la membership è praticamente essenziale per le vendite primarie. Piattaforme di rivendita secondaria: se i canali ufficiali registrano il tutto esaurito, i marketplace secondari dei biglietti offrono opzioni alternative di rivendita digitale. Assicurati di controllare i termini e condizioni del sito da cui acquisti per garantire la sicurezza del biglietto.

Quanto costano i biglietti del Bayer Leverkusen?

Acquistare direttamente tramite il Bayer 04 per una singola partita offre alcuni dei prezzi più accessibili del calcio europeo:

Prezzi nominali diretti: i biglietti per adulti per una singola partita vanno generalmente da €15 a €55, a seconda del settore dello stadio e della categoria dell’avversaria.

i biglietti per adulti per una singola partita vanno generalmente da €15 a €55, a seconda del settore dello stadio e della categoria dell’avversaria. Posizione dei settori: i posti più economici, così come le terrazze in piedi, si trovano nei settori Nord (Nordkurve) e Sud dietro le porte. I settori centrali laterali, Westtribüne e Osttribüne, hanno i prezzi nominali più alti.

i posti più economici, così come le terrazze in piedi, si trovano nei settori Nord (Nordkurve) e Sud dietro le porte. I settori centrali laterali, Westtribüne e Osttribüne, hanno i prezzi nominali più alti. Prezzi di rivendita secondaria: sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi base per le normali partite di Bundesliga partono da circa €25 a €35, mentre le sfide di cartello contro il Bayern Monaco o i rivali del Rheinderby, il 1. FC Köln, raggiungono cifre di mercato più elevate.

sui marketplace secondari come StubHub, i prezzi base per le normali partite di Bundesliga partono da circa €25 a €35, mentre le sfide di cartello contro il Bayern Monaco o i rivali del Rheinderby, il 1. FC Köln, raggiungono cifre di mercato più elevate. Categorie ridotte: come la maggior parte dei club di Bundesliga, il Bayer Leverkusen offre fasce di prezzo differenziate per junior, studenti e senior in alcune vendite primarie di biglietti.

Storia della BayArena

La BayArena, che ha una capacità di oltre 30.000 posti, è la casa del Bayer Leverkusen da quando è stata inaugurata per la prima volta nel 1958.

Inizialmente fu costruita per fornire un impianto sportivo ai dipendenti dell’azienda Bayer. Nel corso del tempo lo stadio ha subito diversi importanti lavori di ristrutturazione e si è trasformato in un’arena di livello mondiale, uno dei simboli del calcio tedesco moderno.

La Bay Arena è stata selezionata come uno dei nove impianti utilizzati durante la Coppa del Mondo femminile FIFA 2011 e vi si sono disputate tre partite della fase a gironi e un quarto di finale.