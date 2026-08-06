Ogni appassionato di calcio sogna di essere allo Spotify Camp Nou per vedere Lamine Yamal partire in una serpentina mozzafiato sulla fascia, assistere a Raphinha che fa a pezzi le difese avversarie o guardare Pedri infilare un passaggio impossibile in uno spazio minuscolo.
Mentre l'FC Barcelona prosegue la sua campagna ad alta intensità sotto la guida di Hansi Flick, assicurarsi un posto per vedere dal vivo i blaugrana in Catalogna resta una delle esperienze più ambite dello sport europeo.
Lasciate che GOAL vi spieghi dove trovare i biglietti per il Barcellona e quanto costano.
Prossime partite del Barcellona 2026/27
|Data e orario del calcio d'inizio
|Partita
|Competizione
|Biglietti
|dom 16 ago, 20:00
|FC Barcelona vs Athletic Club
|La Liga
|Biglietti
|dom 23 ago, 19:00
|Elche CF vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 30 ago, 19:00
|FC Barcelona vs Rayo Vallecano
|La Liga
|Biglietti
|dom 6 set, 20:00
|Valencia CF vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|mer 16 set, 20:00
|FC Barcelona vs Real Racing Club
|La Liga
|Biglietti
|dom 20 set, 20:00
|Sevilla FC vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 27 set, 19:00
|FC Barcelona vs Real Sociedad
|La Liga
|Biglietti
|dom 4 ott, 19:00
|RC Celta Vigo vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 18 ott, 19:00
|FC Barcelona vs RCD Mallorca
|La Liga
|Biglietti
|dom 25 ott, 19:00
|FC Barcelona vs Real Madrid
|La Liga
|Biglietti
|dom 1 nov, 19:00
|CA Osasuna vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 8 nov, 20:00
|Atlético Madrid vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 22 nov, 19:00
|FC Barcelona vs Villarreal CF
|La Liga
|Biglietti
|dom 29 nov, 19:00
|Real Betis vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 6 dic, 19:00
|FC Barcelona vs Girona FC
|La Liga
|Biglietti
|dom 13 dic, 19:00
|Deportivo Alavés vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 20 dic, 19:00
|FC Barcelona vs UD Las Palmas
|La Liga
|Biglietti
|dom 3 gen, 19:00
|RCD Espanyol vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 10 gen, 19:00
|FC Barcelona vs Getafe CF
|La Liga
|Biglietti
|dom 17 gen, 19:00
|Athletic Club vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 24 gen, 19:00
|FC Barcelona vs Elche CF
|La Liga
|Biglietti
|dom 31 gen, 19:00
|Rayo Vallecano vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 7 feb, 20:00
|FC Barcelona vs Atlético Madrid
|La Liga
|Biglietti
|dom 14 feb, 19:00
|Real Sociedad vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 21 feb, 19:00
|FC Barcelona vs Sevilla FC
|La Liga
|Biglietti
|dom 28 feb, 19:00
|Villarreal CF vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 7 mar, 19:00
|FC Barcelona vs RC Celta Vigo
|La Liga
|Biglietti
|dom 14 mar, 19:00
|RCD Mallorca vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 21 mar, 19:00
|FC Barcelona vs CA Osasuna
|La Liga
|Biglietti
|dom 4 apr, 20:00
|Girona FC vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 11 apr, 20:00
|FC Barcelona vs Real Betis
|La Liga
|Biglietti
|dom 18 apr, 20:00
|FC Barcelona vs RCD Espanyol
|La Liga
|Biglietti
|mer 21 apr, 20:00
|UD Las Palmas vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 2 mag, 20:00
|FC Barcelona vs Deportivo Alavés
|La Liga
|Biglietti
|dom 9 mag, 20:00
|Real Madrid vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 16 mag, 20:00
|FC Barcelona vs Valencia CF
|La Liga
|Biglietti
|dom 23 mag, 20:00
|Real Racing Club vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
|dom 30 mag, 20:00
|Getafe CF vs FC Barcelona
|La Liga
|Biglietti
Come acquistare i biglietti del Barcellona?
Orientarsi tra le messe in vendita dei biglietti dell'FC Barcelona richiede la comprensione del modello di assegnazione a livelli del club:
- Priorità per i socios (membri del club): i membri ufficiali del club ricevono accesso prioritario per acquistare i biglietti per le singole partite prima che la vendita venga aperta al pubblico generale.
- Membri Premium Culés: i possessori dell'abbonamento ufficiale per tifosi ottengono una seconda finestra di priorità, di solito da 5 a 7 giorni prima del calcio d'inizio. Iscriversi a questo programma è fortemente consigliato ai sostenitori non residenti che puntano a biglietti al prezzo nominale.
- Vendita al pubblico generale: i posti rimanenti per il pubblico generale vengono messi in vendita online attraverso il portale ufficiale del club circa 3-5 giorni prima della gara. Poiché gli abbonati possono rimettere i propri posti nel sistema tramite il programma Seient Lliure, spesso compaiono altri biglietti in piccoli lotti fino al giorno della partita.
- Mercati secondari: per le partite ad alta richiesta, come El Clásico, le sfide europee della fase a eliminazione diretta o i derby contro l'Espanyol, la vendita ufficiale si esaurisce nel giro di pochi minuti. Piattaforme di rivendita verificate come StubHub offrono trasferimenti garantiti di biglietti mobili ai tifosi che arrivano dall'estero e hanno bisogno di confermare i posti con largo anticipo.
Quanto costano i biglietti del Barcellona?
Per chi desidera acquistare biglietti del Barcellona al Camp Nou partita per partita, i prezzi interi vanno da 50 €-120 € quando si comprano direttamente tramite il club. Il prezzo varia a seconda dell'avversario e del posto occupato nello stadio.
Tenete d'occhio il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi. Biglietti sui siti di rivendita secondaria come StubHub.
Come la maggior parte delle squadre della Liga, il Barcellona propone prezzi a livelli in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce variano da club a club.
Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che spesso hanno il costo più alto. Ci sono poi, naturalmente, sfide di cartello contro avversari di primo piano, come El Clasico (Barcellona vs Real Madrid), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.
Storia del Camp Nou
Lo stadio Camp Nou fu costruito nel 1957 come sostituto del vecchio stadio Les Corts, che era diventato troppo piccolo per la crescente base di tifosi dell'FC Barcelona. All'epoca divenne lo stadio più grande d'Europa, con una capienza di 93.053 spettatori.
Oltre ad aver ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou ha fatto da palcoscenico a concerti di grandi artisti come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.
Dopo la sua recente ristrutturazione, la capienza è destinata a salire a 105.000 posti, il che lo renderà di nuovo lo stadio più grande d'Europa in termini di posti a sedere e il terzo stadio di calcio più grande del mondo.
Assicurarsi i biglietti del Barcellona offre ai tifosi un'opportunità indimenticabile di vedere dal vivo allo stadio trame di passaggi intricate e talenti di primo piano. Prima di confermare le tue scelte finali di coupon o personalizzare le tue schedine multiple, assicurati di approfittare delle offerte premium per i nuovi clienti. Ti invitiamo a esplorare la nostra analisi aggiornata dell'offerta di benvenuto parimatch per migliorare il tuo percorso nel torneo.