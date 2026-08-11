Come acquistare i biglietti dei Rangers 2026/27: prossime partite, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

Per trovare l’ultima volta in cui i Rangers FC hanno regnato da campioni di lega bisogna tornare alla Scottish Premiership 2020/21.

Tuttavia, con Philippe Clement alla guida, la sponda blu di Glasgow spera che la stagione 2026/27 sia trionfale.

Ma come si possono acquistare i biglietti dei Rangers per questa stagione, mentre il club prova a strappare il titolo della Scottish Premiership ai rivali storici del Celtic?

GOAL ti mostra quali opzioni hai per vedere i Rangers dal vivo nel corso della stagione 2026/27.

Prossime partite dei Rangers 2026/27 e biglietti

Di seguito puoi trovare le prossime partite casalinghe dei Rangers per la stagione 2025/26:

Come acquistare i biglietti dei Rangers 2026/27?

La posizione dei Rangers come una delle due forze dominanti del calcio scozzese genera un’enorme domanda a livello globale. I biglietti per le partite a Ibrox vanno spesso esauriti sia per i normali incontri di campionato sia per le gare a eliminazione diretta di coppa.

La via principale per acquistare i biglietti standard è direttamente attraverso il portale ufficiale dei Rangers (tickets.rangers.co.uk).

In genere i biglietti vengono assegnati in tre fasi distinte:

Abbonati (rinnovi prioritari e pacchetti aggiuntivi per l’Europa) Membri MyGers (classificati per fasce di punti fedeltà) Vendita generale (offerta pubblicamente solo se le quote riservate ai membri restano non assegnate)

Tieni d’occhio il portale ufficiale del club per le date di uscita.

Se le quote generali vanno esaurite, i mercati secondari offrono opzioni alternative di rivendita tra tifosi. Assicurati di controllare bene i termini e condizioni del sito da cui stai acquistando.

Quando si giocano Rangers-Celtic?

Se vuoi vedere l’Old Firm affrontarsi, potrebbe essere difficile riuscire a procurarti i biglietti per Rangers-Celtic. Con una rivalità che risale addirittura al 1888, si tratta di una sfida intensissima e ricca di storia. Ecco tutto quello che devi sapere qui sotto.

Data e ora Partita Luogo Biglietti dom 20 set 2026, 12:00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Acquista i biglietti sab 2 gen 2027, 15:00 Rangers vs Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Acquista i biglietti sab 27 feb 2027, 15:00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Acquista i biglietti maggio 2027 (da definire) Rangers vs Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Acquista i biglietti

Come ottenere gli abbonamenti dei Rangers?

Un abbonamento è l’unico modo per garantirsi un posto riservato per tutte le 19 partite casalinghe di campionato a Ibrox nel corso della stagione 2026/27.

Gli abbonamenti per adulti di questa stagione partono da circa £480+, con sconti ridotti per senior e junior.

Con oltre 45.000 abbonati e tassi di rinnovo che superano costantemente il 98%, i nuovi abbonamenti sono estremamente difficili da ottenere. Per entrare nella lista d’attesa ufficiale, i tifosi devono avere una MyGers Membership attiva.

Dove alloggiare nei dintorni di Ibrox Stadium?

Se viaggi a Glasgow per assistere a una partita dei Rangers a Ibrox, puoi dare un’occhiata alle strutture in cui alloggiare vicino allo stadio. La mappa interattiva qui sotto mostra cosa è disponibile nelle immediate vicinanze dell’impianto, anche se il sistema di trasporto pubblico della città offre soluzioni semplici per spostarsi anche da zone più lontane.

Storia di Ibrox Stadium

Ibrox Stadium si trova sulla sponda sud del fiume Clyde, nella zona di Ibrox a Glasgow, in Scozia. L’impianto aprì come Ibrox Park nel 1899 ed è da allora la casa dei Rangers, anche se nel corso di quel periodo ha naturalmente subito numerosi lavori di ristrutturazione. Ibrox è il terzo stadio di calcio più grande della Scozia, il 15° nel Regno Unito, dopo Celtic Park e Hampden Park, con una capienza di soli posti a sedere di poco superiore ai 50.000.

Il terreno di gioco di Ibrox è circondato da quattro tribune coperte interamente con posti a sedere, ufficialmente conosciute come Bill Struth Main (sud), Broomloan Road (ovest), Sandy Jardine (nord) e Copland Road (est) Stands. Ogni tribuna ha due livelli, con l’eccezione della Bill Struth Main Stand, che ne ha tre da quando il Club Deck è stato aggiunto nel 1991.

Oltre ad aver ospitato in numerose occasioni le partite internazionali della Scozia, Ibrox è stato anche sede di una moltitudine di eventi non sportivi, con artisti come Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John e Bon Jovi che vi hanno tenuto concerti.