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Nicolas Raskin of Rangers FCGetty Images
Book Rangers Tickets

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Come acquistare i biglietti dei Rangers 2026/27: prossime partite, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

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Rangers
Premiership

Scopri come potresti guardare i Rangers dal vivo in questa stagione, con tutte le informazioni qui su GOAL

Per trovare l’ultima volta in cui i Rangers FC hanno regnato da campioni di lega bisogna tornare alla Scottish Premiership 2020/21. 

Tuttavia, con Philippe Clement alla guida, la sponda blu di Glasgow spera che la stagione 2026/27 sia trionfale.

Ma come si possono acquistare i biglietti dei Rangers per questa stagione, mentre il club prova a strappare il titolo della Scottish Premiership ai rivali storici del Celtic? 

GOAL ti mostra quali opzioni hai per vedere i Rangers dal vivo nel corso della stagione 2026/27.

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Prossime partite dei Rangers 2026/27 e biglietti

Di seguito puoi trovare le prossime partite casalinghe dei Rangers per la stagione 2025/26:

Data e oraPartitaLuogoBiglietti
gio 13 ago 2026, 19:30Rangers vs Jagiellonia BiałystokIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
dom 16 ago 2026, 16:00Rangers vs St MirrenIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
sab 22 ago 2026, 15:00Rangers vs St MirrenIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
dom 30 ago 2026, 12:00Aberdeen vs RangersPittodrie Stadium, AberdeenAcquista i biglietti
mer 2 set 2026, 20:00Falkirk vs RangersFalkirk Stadium, FalkirkAcquista i biglietti
sab 5 set 2026, 15:00Rangers vs MotherwellIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
dom 20 set 2026, 12:00Celtic vs RangersCeltic Park, GlasgowAcquista i biglietti
sab 10 ott 2026, 15:00Rangers vs KilmarnockIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
sab 17 ott 2026, 15:00Dundee vs RangersDens Park, DundeeAcquista i biglietti
sab 24 ott 2026, 15:00Rangers vs St JohnstoneIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
mer 28 ott 2026, 19:45Heart of Midlothian vs RangersTynecastle Park, EdinburghAcquista i biglietti
sab 31 ott 2026, 15:00Rangers vs AberdeenIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
sab 28 nov 2026, 15:00Rangers vs FalkirkIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
mer 2 dic 2026, 19:45Rangers vs Dundee UnitedIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
sab 19 dic 2026, 15:00Rangers vs Heart of MidlothianIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
mer 30 dic 2026, 19:45Rangers vs DundeeIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
sab 2 gen 2027, 15:00Rangers vs CelticIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti

Come acquistare i biglietti dei Rangers 2026/27?

La posizione dei Rangers come una delle due forze dominanti del calcio scozzese genera un’enorme domanda a livello globale. I biglietti per le partite a Ibrox vanno spesso esauriti sia per i normali incontri di campionato sia per le gare a eliminazione diretta di coppa.

La via principale per acquistare i biglietti standard è direttamente attraverso il portale ufficiale dei Rangers (tickets.rangers.co.uk).

In genere i biglietti vengono assegnati in tre fasi distinte:

  1. Abbonati (rinnovi prioritari e pacchetti aggiuntivi per l’Europa)
  2. Membri MyGers (classificati per fasce di punti fedeltà)
  3. Vendita generale (offerta pubblicamente solo se le quote riservate ai membri restano non assegnate)

Tieni d’occhio il portale ufficiale del club per le date di uscita. 

Se le quote generali vanno esaurite, i mercati secondari offrono opzioni alternative di rivendita tra tifosi. Assicurati di controllare bene i termini e condizioni del sito da cui stai acquistando. 

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Quando si giocano Rangers-Celtic?

Se vuoi vedere l’Old Firm affrontarsi, potrebbe essere difficile riuscire a procurarti i biglietti per Rangers-Celtic. Con una rivalità che risale addirittura al 1888, si tratta di una sfida intensissima e ricca di storia. Ecco tutto quello che devi sapere qui sotto.

Data e oraPartitaLuogoBiglietti
dom 20 set 2026, 12:00Celtic vs RangersCeltic Park, GlasgowAcquista i biglietti
sab 2 gen 2027, 15:00Rangers vs CelticIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti
sab 27 feb 2027, 15:00Celtic vs RangersCeltic Park, GlasgowAcquista i biglietti
maggio 2027 (da definire)Rangers vs CelticIbrox Stadium, GlasgowAcquista i biglietti

Come ottenere gli abbonamenti dei Rangers?

Un abbonamento è l’unico modo per garantirsi un posto riservato per tutte le 19 partite casalinghe di campionato a Ibrox nel corso della stagione 2026/27. 

Gli abbonamenti per adulti di questa stagione partono da circa £480+, con sconti ridotti per senior e junior.

Con oltre 45.000 abbonati e tassi di rinnovo che superano costantemente il 98%, i nuovi abbonamenti sono estremamente difficili da ottenere. Per entrare nella lista d’attesa ufficiale, i tifosi devono avere una MyGers Membership attiva.

Dove alloggiare nei dintorni di Ibrox Stadium?

Se viaggi a Glasgow per assistere a una partita dei Rangers a Ibrox, puoi dare un’occhiata alle strutture in cui alloggiare vicino allo stadio. La mappa interattiva qui sotto mostra cosa è disponibile nelle immediate vicinanze dell’impianto, anche se il sistema di trasporto pubblico della città offre soluzioni semplici per spostarsi anche da zone più lontane.

Storia di Ibrox Stadium

Ibrox Stadium si trova sulla sponda sud del fiume Clyde, nella zona di Ibrox a Glasgow, in Scozia. L’impianto aprì come Ibrox Park nel 1899 ed è da allora la casa dei Rangers, anche se nel corso di quel periodo ha naturalmente subito numerosi lavori di ristrutturazione. Ibrox è il terzo stadio di calcio più grande della Scozia, il 15° nel Regno Unito, dopo Celtic Park e Hampden Park, con una capienza di soli posti a sedere di poco superiore ai 50.000.

Il terreno di gioco di Ibrox è circondato da quattro tribune coperte interamente con posti a sedere, ufficialmente conosciute come Bill Struth Main (sud), Broomloan Road (ovest), Sandy Jardine (nord) e Copland Road (est) Stands. Ogni tribuna ha due livelli, con l’eccezione della Bill Struth Main Stand, che ne ha tre da quando il Club Deck è stato aggiunto nel 1991.

Oltre ad aver ospitato in numerose occasioni le partite internazionali della Scozia, Ibrox è stato anche sede di una moltitudine di eventi non sportivi, con artisti come Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John e Bon Jovi che vi hanno tenuto concerti.

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