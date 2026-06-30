Nel Pacific Northwest si profila un confronto di stili tra Belgio e Senegal, attesa sfida dei sedicesimi dei Mondiali 2026.
I Diavoli Rossi, primi nel Gruppo G, affrontano i Leoni della Teranga, qualificati da un Gruppo I molto competitivo.
Il Belgio parte favorito, ma la velocità e la fisicità del Senegal metteranno alla prova le ambizioni dei Diavoli Rossi di Domenico Tedesco.
A che ora inizia Belgio-Senegal?
La gara si giocherà al Lumen Field di Seattle, nello Stato di Washington, noto per il tifo caloroso delpubblico.
Quali sono i possibili accoppiamenti degli ottavi di finale dopo la partita tra Belgio e Senegal?
Data
Partita
Luogo
Biglietti
6 luglio, calcio d'inizio alle 17:00 PDT
Ottavi di finale: Stati Uniti/Bosnia-Erzegovina vs. Belgio/Senegal
Seattle Stadium, USA
Come acquistare i biglietti per Belgio-Senegal ai Mondiali?
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per Belgio-Senegal?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivano a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
da 225 a 540 $
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 $ (1.134 $)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800 $
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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