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Come acquistare biglietti last minute per Belgio-Senegal: prezzi a Seattle, info sugli ottavi di finale, offerte dell’ultima ora e altro

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Il Belgio affronterà il Senegal nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Nel Pacific Northwest si profila un confronto di stili tra Belgio e Senegal, attesa sfida dei sedicesimi dei Mondiali 2026.

I Diavoli Rossi, primi nel Gruppo G, affrontano i Leoni della Teranga, qualificati da un Gruppo I molto competitivo.

Il Belgio parte favorito, ma la velocità e la fisicità del Senegal metteranno alla prova le ambizioni dei Diavoli Rossi di Domenico Tedesco.

A che ora inizia Belgio-Senegal?

La gara si giocherà al Lumen Field di Seattle, nello Stato di Washington, noto per il tifo caloroso delpubblico.

Quali sono i possibili accoppiamenti degli ottavi di finale dopo la partita tra Belgio e Senegal?

Data

Partita

Luogo

Biglietti

6 luglio, calcio d'inizio alle 17:00 PDT

Ottavi di finale: Stati Uniti/Bosnia-Erzegovina vs. Belgio/Senegal

Seattle Stadium, USA

Biglietti

Come acquistare i biglietti per Belgio-Senegal ai Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Belgio-Senegal?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre quelli per la finale arrivano a 6.730 dollari; sui mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Belgio vs Senegal ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Belgio vs Senegal: forma delle squadre

BEL
-Forma

Goal segnato (subito)
13/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

SEN
-Forma

Goal segnato (subito)
10/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Belgio vs Senegal: ultimi scontri diretti

Classifica Belgio vs Senegal

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