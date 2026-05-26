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Come acquistare biglietti di seconda mano per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro ancora

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Tutto ciò che devi sapere per acquistare biglietti di seconda mano per i Mondiali 2026.

La febbre per i Mondiali 2026 sta montando: il torneo nordamericano prenderà il via l'11 giugno. 

Prenota orai tuoi biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026.

I biglietti potrebbero essere andati a ruba, soprattutto ora che tutte le squadre e le partite sono state confermate, ma non preoccuparti se non hai ancora trovato il tuo.

Lascia che GOAL ti guidi nell’acquisto dei biglietti ufficiali e nella rivendita.

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Il torneo coinvolgerà 16 città ospitanti in Canada, Messico e Stati Uniti, con 104 partite in 34 giorni. Per la prima volta parteciperanno 48 squadre, accolte da tre nazioni. 

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • USA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle.

Come acquistare i biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026?

Da settembre 2025 i tifosi possono comprare i biglietti ufficiali per i Mondiali 2026 sul sito FIFA. La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, proseguirà fino alla fine del torneo. 

Se non hai ancora il tuo biglietto, ecco le opzioni di rivendita:

Mercato di rivendita/scambio della FIFA

Si tratta del canale ufficiale per prenotare biglietti rivenduti.

Aperta dal 2 aprile, resterà attiva fino a un'ora prima di ogni match.

Il servizio è attivo per residenti in Canada, USA e altri Paesi.

Mercati secondari

Anche rivenditori terzi come StubHub offriranno biglietti per la Coppa del Mondo 2026. 

Attenzione: sui canali secondari i prezzi possono essere molto più alti.

Verificate sempre che il venditore utilizzi la funzione ufficiale di trasferimento FIFA per trasferire il biglietto direttamente sul vostro account.

La disponibilità è spesso limitata e i biglietti compaiono a intermittenza, quindi controlla spesso la piattaforma, agisci rapidamente e tieni pronti i dati di pagamento.

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Mercato di Scambio della FIFA

Il Mercado de Intercambio de la FIFA (Mercato di scambio della FIFA) è la piattaforma ufficiale che permette ai residenti in Messico di rivendere, acquistare o scambiare in modo sicuro i biglietti per la Coppa del Mondo 2026.

In Messico vigono tutele legali specifiche che rendono il sistema leggermente diverso.

A differenza del principale Mercato di Rivendita FIFA, qui i biglietti vengono venduti soloal prezzo nominale, senza scopo di lucro.

Quanto costano i biglietti di rivendita per la Coppa del Mondo 2026?

I biglietti per le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • Categoria 1: la più costosa, in tribuna inferiore.
  • Categoria 2: occupa sia la tribuna superiore che quella inferiore, al di fuori delle aree di Categoria 1.
  • Categoria 3: tribuna superiore, fuori dalle Categorie 1 e 2.
  • Categoria 4: la più economica, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi hanno subito fluttuazioni durante le varie fasi di emissione/vendita dei biglietti. Di seguito sono riportate le stime iniziali:

PalcoFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60–620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) 75 $ - 2.735 $
Ottavi di finale$105 - $750
Ottavi di finale$170 - $980 
Quarti di finale $275 - $1.775
Semifinali $420 - $3.295
Finale2.030 $ - 7.875 $

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco l’elenco delle città e degli stadi che accoglieranno le partite:

PaeseStadio (Città)Capacità
CanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico) 48.821 
 Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) 44.330 
 Stadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) 50.113 
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough, Boston) 63.815 
 AT&T Stadium (Arlington, Dallas) 70 122 
 NRG Stadium (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami)64.091 
 MetLife Stadium (East Rutherford, New York/New Jersey) 78.576 
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65.827 
 Levi's Stadium (Santa Clara, Area della Baia di San Francisco) 69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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