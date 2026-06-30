Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoMessico
Estadio Banorte
team-logoEcuador
Book Mexico vs Ecuador Tickets

Tradotto da

Come acquistare all'ultimo minuto i biglietti per Messico-Ecuador: prezzi dei Mondiali, informazioni sugli ottavi di finale, vendite last minute e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Coppa del Mondo

Il Messico affronterà l'Ecuador nel prossimo match del Mondiale. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Questa sera è garantita un’atmosfera elettrica nel leggendario Estadio Azteca, dove i co-padroni di casa del Messico affronteranno l’Ecuador in una sfida ad alta tensione dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026.

El Tri arriva alla fase a eliminazione diretta pieno di fiducia dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo A con un percorso netto, alimentando un’enorme fiducia in tutto il Paese.

Di fronte ci sarà un Ecuador solido, che ha dimostrato il proprio valore qualificandosi da un difficile Gruppo E, con tanto di clamorosa vittoria sulla Germania.

Assicurarsi un posto per sfide intercontinentali ad alta intensità garantisce un’atmosfera elettrica allo stadio, pieno di tifosi appassionati. Se preferisci analizzare le statistiche della partita e piazzare scommesse live dal tuo telefono, è fortemente consigliato assicurarti un bankroll più consistente. Consulta la nostra guida promo per scoprire oggi stesso l’ultimo codice promo 1xbet attivo.

Quando si gioca Messico-Ecuador del Mondiale?

Messico-Ecuador si giocherà allo storico Mexico City Stadium (Estadio Azteca) di Città del Messico, in Messico.

crest
Coppa del Mondo - 1/16
Estadio Banorte

Qual è la prossima partita degli ottavi di finale?

Data

Partita

Luogo

Biglietti

lun 6 lug

Messico/Ecuador vs Inghilterra /RD Congo

Estadio Azteca, Messico

Biglietti

Come comprare i biglietti per Messico-Ecuador del Mondiale?

Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti del Mondiale, tra cui la Visa Presale, l’Early Ticket Draw e la Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in sintesi:

  • La fase di vendita Last-Minute è iniziata il 1 aprile. Non si tratta di una lotteria: i biglietti sono venduti rigorosamente in ordine di arrivo, con conferma immediata. Questa rappresenta l’ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.
  • Il FIFA Resale Marketplace ufficiale è aperto. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi che vogliono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l’avvicinarsi del torneo.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per biglietti last-minute. Ricorda di controllare i termini e condizioni di qualsiasi sito secondario per i biglietti che stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per Messico-Ecuador del Mondiale?

La FIFA ha introdotto il prezzo variabile per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da appena 60 $ (per specifici livelli tifoso), mentre i prezzi per la finale hanno raggiunto i 6.730 $, senza contare che i mercati secondari e la rivendita sono saliti anche oltre.

Prezzi dei biglietti della Coppa del Mondo FIFA 2026:

Date

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia stimata del mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Sedicesimi di finale (stadi ad alta domanda)

225 $ - 540 $

550 $ - 3.200 $ (1.250 $)

28 giugno - 3 luglio

Sedicesimi di finale (stadi standard)

225 $ - 540 $

400 $ - 2.800 $ (1.134 $)

4 luglio - 7 luglio

Ottavi di finale

240 $ - 640 $

650 $ - 4.200 $ (1.518 $)

9 luglio - 11 luglio

Quarti di finale

450 $ - 1.775 $

850 $ - 5.500 $ (2.348 $)

14 luglio - 15 luglio

Semi-finali

930 $ - 3.295 $

1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Finale per il terzo posto

250 $ - 800 $

500 $ - 3.500 $ (1.480 $)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ - 7.875 $

5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)

Messico-Ecuador al Mondiale: tutto quello che c’è da sapere

Stato di forma di Messico ed Ecuador

MEX

MEX - Forma

AUS
V1-0
SER
V5-1
SDA
V2-0
CDS
V1-0
CEC
V0-3
Gol segnato (subito)
12/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
ECU

ECU - Forma

ASA
V2-1
GTM
V3-0
CAV
S1-0
CUC
D0-0
GER
V2-1
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Messico-Ecuador: precedenti recenti

Testa a testa

MessicoPareggioEcuador
1
3
1
Amichevoli
Messico badge
Messico
MEX
1
Ecuador badge
Ecuador
ECU
1
FIN
Copa America
Messico badge
Messico
MEX
0
Ecuador badge
Ecuador
ECU
0
FIN
Amichevoli
Messico badge
Messico
MEX
0
Ecuador badge
Ecuador
ECU
0
FIN
Amichevoli
Messico badge
Messico
MEX
2
Ecuador badge
Ecuador
ECU
3
FIN
Amichevoli
Messico badge
Messico
MEX
3
Ecuador badge
Ecuador
ECU
2
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Classifica di Messico-Ecuador

Leggi anche

  • Come comprare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: date di uscita, prezzi, prezzo dinamico e altro
  • Come ottenere i biglietti per la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026: prezzi del MetLife Stadium, informazioni e altro
  • Guida ai biglietti con prezzo dinamico per la Coppa del Mondo FIFA 2026: cosa significa prezzo dinamico?
  • Quali sono i biglietti più economici per il Mondiale?

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google