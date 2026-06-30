Questa sera è garantita un’atmosfera elettrica nel leggendario Estadio Azteca, dove i co-padroni di casa del Messico affronteranno l’Ecuador in una sfida ad alta tensione dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026.
El Tri arriva alla fase a eliminazione diretta pieno di fiducia dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo A con un percorso netto, alimentando un’enorme fiducia in tutto il Paese.
Di fronte ci sarà un Ecuador solido, che ha dimostrato il proprio valore qualificandosi da un difficile Gruppo E, con tanto di clamorosa vittoria sulla Germania.
Assicurarsi un posto per sfide intercontinentali ad alta intensità garantisce un’atmosfera elettrica allo stadio, pieno di tifosi appassionati. Se preferisci analizzare le statistiche della partita e piazzare scommesse live dal tuo telefono, è fortemente consigliato assicurarti un bankroll più consistente. Consulta la nostra guida promo per scoprire oggi stesso l’ultimo codice promo 1xbet attivo.
Quando si gioca Messico-Ecuador del Mondiale?
Messico-Ecuador si giocherà allo storico Mexico City Stadium (Estadio Azteca) di Città del Messico, in Messico.
Qual è la prossima partita degli ottavi di finale?
Data
Partita
Luogo
Biglietti
lun 6 lug
Messico/Ecuador vs Inghilterra /RD Congo
Estadio Azteca, Messico
Come comprare i biglietti per Messico-Ecuador del Mondiale?
Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti del Mondiale, tra cui la Visa Presale, l’Early Ticket Draw e la Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.
Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.
Ecco cosa devi sapere in sintesi:
- La fase di vendita Last-Minute è iniziata il 1 aprile. Non si tratta di una lotteria: i biglietti sono venduti rigorosamente in ordine di arrivo, con conferma immediata. Questa rappresenta l’ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.
- Il FIFA Resale Marketplace ufficiale è aperto. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi che vogliono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l’avvicinarsi del torneo.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per biglietti last-minute. Ricorda di controllare i termini e condizioni di qualsiasi sito secondario per i biglietti che stai acquistando.
Quanto costano i biglietti per Messico-Ecuador del Mondiale?
La FIFA ha introdotto il prezzo variabile per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partivano da appena 60 $ (per specifici livelli tifoso), mentre i prezzi per la finale hanno raggiunto i 6.730 $, senza contare che i mercati secondari e la rivendita sono saliti anche oltre.
Prezzi dei biglietti della Coppa del Mondo FIFA 2026:
Date
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia stimata del mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Sedicesimi di finale (stadi ad alta domanda)
225 $ - 540 $
550 $ - 3.200 $ (1.250 $)
28 giugno - 3 luglio
Sedicesimi di finale (stadi standard)
225 $ - 540 $
400 $ - 2.800 $ (1.134 $)
4 luglio - 7 luglio
Ottavi di finale
240 $ - 640 $
650 $ - 4.200 $ (1.518 $)
9 luglio - 11 luglio
Quarti di finale
450 $ - 1.775 $
850 $ - 5.500 $ (2.348 $)
14 luglio - 15 luglio
Semi-finali
930 $ - 3.295 $
1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Finale per il terzo posto
250 $ - 800 $
500 $ - 3.500 $ (1.480 $)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ - 7.875 $
5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)
Messico-Ecuador al Mondiale: tutto quello che c’è da sapere
Stato di forma di Messico ed Ecuador
Messico-Ecuador: precedenti recenti
Testa a testa
Classifica di Messico-Ecuador
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