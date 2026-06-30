Questa sera è garantita un’atmosfera elettrica nel leggendario Estadio Azteca, dove i co-padroni di casa del Messico affronteranno l’Ecuador in una sfida ad alta tensione dei sedicesimi di finale del Mondiale 2026.

El Tri arriva alla fase a eliminazione diretta pieno di fiducia dopo aver chiuso al primo posto il Gruppo A con un percorso netto, alimentando un’enorme fiducia in tutto il Paese.

Di fronte ci sarà un Ecuador solido, che ha dimostrato il proprio valore qualificandosi da un difficile Gruppo E, con tanto di clamorosa vittoria sulla Germania.

Assicurarsi un posto per sfide intercontinentali ad alta intensità garantisce un’atmosfera elettrica allo stadio, pieno di tifosi appassionati. Se preferisci analizzare le statistiche della partita e piazzare scommesse live dal tuo telefono, è fortemente consigliato assicurarti un bankroll più consistente. Consulta la nostra guida promo per scoprire oggi stesso l’ultimo codice promo 1xbet attivo.

Quando si gioca Messico-Ecuador del Mondiale?

Messico-Ecuador si giocherà allo storico Mexico City Stadium (Estadio Azteca) di Città del Messico, in Messico.

Coppa del Mondo - 1/16 30 giu 2026 - 22:00 Estadio Banorte

Qual è la prossima partita degli ottavi di finale?

Data Partita Luogo Biglietti lun 6 lug Messico/Ecuador vs Inghilterra /RD Congo Estadio Azteca, Messico Biglietti

Come comprare i biglietti per Messico-Ecuador del Mondiale?

Ad oggi, le principali lotterie ufficiali per i biglietti del Mondiale, tra cui la Visa Presale, l’Early Ticket Draw e la Random Selection Draw post-sorteggio, si sono ufficialmente concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste elaborate durante queste fasi, la disponibilità primaria è ora ai minimi storici.

Ecco cosa devi sapere in sintesi:

La fase di vendita Last-Minute è iniziata il 1 aprile. Non si tratta di una lotteria: i biglietti sono venduti rigorosamente in ordine di arrivo, con conferma immediata. Questa rappresenta l’ultima opportunità per acquistare biglietti ufficiali direttamente dalla FIFA.

Il FIFA Resale Marketplace ufficiale è aperto. Questa piattaforma è ora la principale destinazione autorizzata per i tifosi che vogliono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi regolamentati con l’avvicinarsi del torneo.

In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per biglietti last-minute. Ricorda di controllare i termini e condizioni di qualsiasi sito secondario per i biglietti che stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per Messico-Ecuador del Mondiale?

La FIFA ha introdotto il prezzo variabile per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partivano da appena 60 $ (per specifici livelli tifoso), mentre i prezzi per la finale hanno raggiunto i 6.730 $, senza contare che i mercati secondari e la rivendita sono saliti anche oltre.

Prezzi dei biglietti della Coppa del Mondo FIFA 2026:

Date Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia stimata del mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Sedicesimi di finale (stadi ad alta domanda) 225 $ - 540 $ 550 $ - 3.200 $ (1.250 $) 28 giugno - 3 luglio Sedicesimi di finale (stadi standard) 225 $ - 540 $ 400 $ - 2.800 $ (1.134 $) 4 luglio - 7 luglio Ottavi di finale 240 $ - 640 $ 650 $ - 4.200 $ (1.518 $) 9 luglio - 11 luglio Quarti di finale 450 $ - 1.775 $ 850 $ - 5.500 $ (2.348 $) 14 luglio - 15 luglio Semi-finali 930 $ - 3.295 $ 1.500 $ - 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Finale per il terzo posto 250 $ - 800 $ 500 $ - 3.500 $ (1.480 $) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ - 7.875 $ 5.900 $ - 38.000 $+ (15.240 $)

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