Combine Picerno-Bitonto: lucani in D, -5 per i pugliesi

Il Tribunale Federale si è espresso sulla combine tra Picerno e Bitonto del 2019: lucani retrocessi in D, pugliesi penalizzati. Esulta il Foggia.

Doccia gelata per Picerno e Bitonto, accusate di aver organizzato una combine in relazione al match del 5 maggio 2019 vinto dalla compagine lucana per 3-2, perso volutamente da alcuni calciatori pugliesi.

Incontro che sancì la prima storica promozione in Serie C del Picerno, punito pesantemente dal Tribunale Federale che ha emesso la seguente sentenza.

L'articolo prosegue qui sotto

"Per la società AZ Picerno Srl, retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2019/2020; per la società USD Bitonto, penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica, da scontarsi nel corso della stagione sportiva 2019/2020".

Lucani (che avevano ottenuto la salvezza sul campo superando ai playout il Rende) retrocessi all'ultimo posto del girone C di Serie C e, di conseguenza, costretti a ripartire dalla Serie D.

Altre squadre

Non è andata meglio al Bitonto che aveva concluso l'ultimo girone H di Serie D al primo posto, conquistando l'accesso tra i professionisti: 5 punti di penalità da scontare nella stagione appena conclusa e conseguente discesa al secondo posto, alle spalle del , finito ad una sola lunghezza di distanza dai rivali.

Qualora la sentenza venisse confermata anche in Appello, sarebbero proprio i 'Satanelli' a gioire per il ritorno in C dopo il fallimento e la ripartenza dai dilettanti.