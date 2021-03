Coman multato dal Bayern: all'allenamento con un'auto diversa

Per la seconda volta in un anno, Coman ha visto il Bayern su tutte le furie per essersi recato al centro sportivo senza l'Audi aziendale.

Ci è ricascato, Kingsley Coman. Per la seconda volta nel giro di un anno, l'attaccante francese del Bayern Monaco, decisivo nella vittoria della scorsa Champions League da parte dei bavaresi, è stato infatti multato per essersi presentato al centro d'allenamento con una vettura non aziendale.

50.000 euro di multa per Coman, che non ha nemmeno potuto entrare nel centro con la sua Mercedes, visto e considerando come il Bayern abbia stretti legami con l'Audi, di cui è uno degli sponsor principali e sopratutto azionista con l'8,33% delle quote.

Lo scorso aprile, Coman fece lo stesso errore arrivando al centro con la sua McLaren, evidenziando come fosse impossibilitato ad utilizzare l'Audi del club a causa di uno specchietto retrovisore danneggiato. Non bastò per evitargli una multa da parte del Bayern Monaco.

Anche in questa stagione tra i migliori assistman non solo del Bayern, ma dell'intera Bundesliga, Coman è da anni tra i giocatori maggiormente considerati dai bavaresi, ma ciò nonostante il club non ha mai voluto fare sconti a nessuno, nemmeno ai propri pupilli.

Acquistato dalla Juventus nel 2015, Coman a soli 24 anni conta già 23 trofei conquistati, tra cui cinque titoli di Bundesliga consecutivi e ovviamente la Champions League contro l'ex PSG, alzata al cielo proprio grazie ad una sua rete segnata nel secondo tempo.