Coman da record: in 9 stagioni da professionista ha sempre vinto il campionato

Da quando ha esordito nella prima squadra del PSG, stagione 2012/13, Kingsley Coman ha trionfato tutti gli anni. Oggi è di nuovo campione col Bayern.

17 febbraio 2013: un giovanissimo Kingsley Coman entra nel finale di una partita persa per 3-2 dal PSG sul campo del Sochaux. Sembra una serata come tante altre, ma in realtà non lo è. Perché è formalmente l'inizio di una traiettoria vincente. Di più: plurivincente.

Da quel giorno a oggi, Coman ha collezionato campionati su campionati. In 9 stagioni da professionista, ne ha vinto uno tutti gli anni. L'ultimo, quello conquistato oggi in poltrona dal Bayern, matematicamente campione a due giornate dal termine della Bundesliga grazie alla sconfitta del Lipsia sul campo del Borussia Dortmund.

Coman ha vinto ovunque. Prima in Francia, infine in Italia, quindi in Germania. Quell'unica presenza sul campo del Sochaux gli ha permesso di aggiudicarsi la medaglia nel 2012/13, titolo replicato l'anno seguente. Poi l'anno alla Juventus in Serie A. Quindi i 6 campionati di fila vinti col Bayern, padrone assoluto di Germania. Da non crederci.

Anche quest'anno qualche infortunio ha frenato il cammino di Coman, impedendogli di scendere in campo con continuità. 26 le presenze collezionate in Bundesliga dall'ex esterno bianconero, ma quasi mai dal 1' al 90'. E 3 le reti realizzate.

Un apporto non esattamente fondamentale come quello di un Lewandowski, per intenderci. Ma anche Coman ha lasciato il segno. Come del resto aveva fatto nelle passate 8 stagioni. Sia nel ruolo del calciatore che in quello del portafortuna.