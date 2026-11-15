Com'è andato Ronaldinho col Ravenna: il ritorno in campo del brasiliano dopo undici anni dal ritiro, quanto ha giocato

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Ronaldinho è tornato a giocare dopo undici anni scendendo in campo da titolare in Ravenna-Forlì di Serie C. Ma com'è andato il grande ritorno del campione brasiliano?

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Tutti gli occhi ovviamente erano puntati sul brasiliano, ex tra le altre di Barcellona e Milan, che tornava a giocare una partita ufficiale undici anni dopo l'ultima disputata in Brasile con la maglia del Fluminense.

Ronaldinho per farlo ha scelto l'Italia e in particolare Ravenna grazie al progetto dalla famiglia Cipriani. Quella di puntare sul brasiliano è stata soprattutto una mossa commerciale, ma la promessa di vederlo in campo almeno una volta è stata mantenuta.

GRANDE ACCOGLIENZA E NUMERI NEL RISCALDAMENTO

L'atmosfera domenica pomeriggio allo stadio 'Benelli' era ovviamente quello delle grandissime occasioni col sold-out sugli spalti e tantissime tv di tutto il mondo collegate per il ritorno in campo di Ronaldinho. In tempi record è stata eretta una tribuna aggiuntiva denominata 'R10' e un'area centrale dedicata a hospitality e vip.

Tra gli invitati infatti c'erano altri ex come Dida e Serginho, ma anche campioni di altri sport come Fabio Fognini che non hanno voluto perdere l'occasione di esserci in una giornata storica.

Al suo ingresso in campo Ronaldinho è stato accolto da un'ovazione dei tifosi ricambiando gli applausi con un inchino. E già durante le fasi di riscaldamento ha fatto divertire i presenti con qualche tocco di altissima qualità. A conferma di come l'avanzare dell'età (46 anni) non abbia cancellato la tecnica sopraffina.

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UN TEMPO E POCHI LAMPI

Ronaldinho inizialmente avrebbe dovuto giocare circa mezz'ora ma alla fine è riuscito ad arrivare fino all'intervallo, seppure senza brillare particolarmente. Il brasiliano ci ha messo voglia ed entusiasmo, contribuendo all'azione che ha portato il Ravenna in vantaggio. Ma anche perso qualche pallone di troppo senza ovviamente dare un grosso contributo in fase difensiva.

Al termine del primo tempo Ronaldinho è stato salutato calorosamente da tutti i compagni e dagli ospiti presenti allo stadio. E prima di rientrare negli spogliatoi, visibilmente sorridente e soddisfatto per il suo ritorno, ha ringraziato a lungo il pubblico sugli spalti facendo il giro completo del campo.

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Intervistato da 'Sky Sport', peraltro, Ronaldinho non ha escluso di giocare ancora col Ravenna: "Questi 45 minuti sono passati troppo in fretta. Con il calcio, è sempre stato così per me. Un ritorno? Non lo so ancora. Non escludo di tornare, dipende dal presidente.

Se mi chiama, ritorno. Giocare mi rende felice. Ritrovare questi momenti nello spogliatoio, rivivere tutto questo, è magnifico. Il calcio, è la cosa più bella che ho avuto nella mia vita".