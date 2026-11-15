Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-ITA-SERIE A-RAVENNA-FORLI-RONALDINHOGetty Images
Lelio Donato

Com'è andato Ronaldinho col Ravenna: il ritorno in campo del brasiliano dopo undici anni dal ritiro, quanto ha giocato

Segui GOAL su Google

Ronaldinho è tornato a giocare dopo undici anni scendendo in campo da titolare in Ravenna-Forlì di Serie C. Ma com'è andato il grande ritorno del campione brasiliano?

Pubblicità

Tutti gli occhi ovviamente erano puntati sul brasiliano, ex tra le altre di Barcellona e Milan, che tornava a giocare una partita ufficiale undici anni dopo l'ultima disputata in Brasile con la maglia del Fluminense.

Ronaldinho per farlo ha scelto l'Italia e in particolare Ravenna grazie al progetto dalla famiglia Cipriani. Quella di puntare sul brasiliano è stata soprattutto una mossa commerciale, ma la promessa di vederlo in campo almeno una volta è stata mantenuta.

GRANDE ACCOGLIENZA E NUMERI NEL RISCALDAMENTO

L'atmosfera domenica pomeriggio allo stadio 'Benelli' era ovviamente quello delle grandissime occasioni col sold-out sugli spalti e tantissime tv di tutto il mondo collegate per il ritorno in campo di Ronaldinho. In tempi record è stata eretta una tribuna aggiuntiva denominata 'R10' e un'area centrale dedicata a hospitality e vip.

Tra gli invitati infatti c'erano altri ex come Dida e Serginho, ma anche campioni di altri sport come Fabio Fognini che non hanno voluto perdere l'occasione di esserci in una giornata storica.

Al suo ingresso in campo Ronaldinho è stato accolto da un'ovazione dei tifosi ricambiando gli applausi con un inchino. E già durante le fasi di riscaldamento ha fatto divertire i presenti con qualche tocco di altissima qualità. A conferma di come l'avanzare dell'età (46 anni) non abbia cancellato la tecnica sopraffina.

Argomenti correlati

Prossime partite
LIV

LIV

Serie C

22 nov 2026

RAV

RAV

FOR

FOR

Serie C

22 nov 2026

ACR

ACR

UN TEMPO E POCHI LAMPI

Ronaldinho inizialmente avrebbe dovuto giocare circa mezz'ora ma alla fine è riuscito ad arrivare fino all'intervallo, seppure senza brillare particolarmente. Il brasiliano ci ha messo voglia ed entusiasmo, contribuendo all'azione che ha portato il Ravenna in vantaggio. Ma anche perso qualche pallone di troppo senza ovviamente dare un grosso contributo in fase difensiva.

Al termine del primo tempo Ronaldinho è stato salutato calorosamente da tutti i compagni e dagli ospiti presenti allo stadio. E prima di rientrare negli spogliatoi, visibilmente sorridente e soddisfatto per il suo ritorno, ha ringraziato a lungo il pubblico sugli spalti facendo il giro completo del campo.

Pubblicità
Pubblicità

Intervistato da 'Sky Sport', peraltro, Ronaldinho non ha escluso di giocare ancora col Ravenna: "Questi 45 minuti sono passati troppo in fretta. Con il calcio, è sempre stato così per me. Un ritorno? Non lo so ancora. Non escludo di tornare, dipende dal presidente.

Se mi chiama, ritorno. Giocare mi rende felice. Ritrovare questi momenti nello spogliatoio, rivivere tutto questo, è magnifico. Il calcio, è la cosa più bella che ho avuto nella mia vita".

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

🧠 Aree di competenza

Calcio italiano

Approfondimenti

Analisi tattiche

Juventus e Palermo

 

✍🏻 Articoli preferiti

Visualizza il profilo dell'autore