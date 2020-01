Colpo del Tottenham, ufficiale l'arrivo di Bergwijn: al PSV 30 milioni di euro

Importante colpo di mercato per il di Mourinho, che mette le mani su Steven Bergwijn, talento olandese classe '97 proveniente dal : nelle casse del club olandese vanno 30 milioni di euro più bonus.

L'annuncio è stato dato dalla società londinese tramite i propri canali social spiegando anche i dettagli del contratto:

✍️ We are delighted to announce the signing of @StevenBergwijn from PSV Eindhoven.



Steven has signed a contract with the Club that will run until 2025.#WelkomBergwijn ⚪️ #COYS