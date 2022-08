Colpo Salernitana, arriva Piatek: accordo trovato con l'Hertha Berlino

La trattativa tra la Salernitana e l'Hertha è finalmente arrivata alla fumata bianca. Piatek indosserà la sua quarta maglia italiana.

Il sogno della Salernitana è diventato realtà: Krzysztof Piatek è pronto a diventare un nuovo giocatore granata. L'accordo tra il club campano e l'Hertha Berlino, secondo 'Sky Sport', è stato finalmente trovato. E dunque l'ex centravanti di Genoa, Milan e Fiorentina indosserà ora la sua quarta maglia italiana.

Prestito con diritto di riscatto: questi sono i termini dell'intesa tra la Salernitana e l'Hertha. Già nella giornata odierna l'ex rossonero arriverà a Salerno per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare il contratto con i granata.

L'interesse della Salernitana per Piatek, in realtà molto di più, risale ormai a parecchie settimane fa. Tanto che, a fine luglio, il patron Danilo Iervolino si mostrava particolarmente ottimista in un'intervista a 'Tuttomercatoweb':

"Piatek è quello più vicino alla Salernitana, stiamo lavorando alacremente per metterlo a disposizione dell'allenatore entro pochi giorni. Posso dire che il calciatore è felicissimo di giocare in Italia e di indossare la maglia granata, ora stiamo limando gli ultimi dettagli con l'Hertha Berlino. Ci sono stati dei passi in avanti, a metà della scorsa settimana ero convinto mancasse soltanto la firma".

Con qualche settimana di ritardo, ma l'operazione dunque si farà. Piatek, fuori dai piani tecnici dell'Hertha, diventerà un nuovo giocatore della Salernitana e andrà a far compagnia a un reparto, quello offensivo, divenuto di tutto rispetto nonostante gli addii di Verdi e Djuric.

OItre al 'Pistolero' polacco, Nicola può infatti contare su altri due elementi affascinanti come Boulaye Dia ed Erik Botheim, oltre alla vecchia conoscenza Bonazzoli: tutti i tre sono andati a segno nel weekend, nel roboante 4-0 inflitto alla Sampdoria, e tutti e tre hanno l'intenzione di battagliare per una maglia da titolare. Il medesimo discorso, da ora, si applica a Piatek. Dolci problemi di scelta per il tecnico.