Colpo in prospettiva per la Roma: ufficiale l'ingaggio di Ivkovic

Proseguono i lavori in casa Roma in vista della ripresa del campionato, ma in parallelo non si placa il lavoro dello stato maggiore giallorosso, capitanato da Tiago Pinto.

La società capitolina ha ufficializzato l'acquisto del giovane centrocampista croato Mate Ivkovic.

🤝 Benvenuto nel nostro settore giovanile a Mate Ivkovic, centrocampista croato classe 2006, proveniente dall'Hajduk Spalato#ASRoma pic.twitter.com/2wBVn92s8O — AS Roma (@OfficialASRoma) February 4, 2022

Il calciatore, classe 2006, arriva dall'Hajduk Spalato a fronte di un esborso economico pari a 600.000 euro.

Un investimento di chiara ed evidente prospettiva chiamato ad impreziosire il sempre florido vivaio romanista.