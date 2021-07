Colpo in difesa per il Crotone: accordo ad un passo con Bruno Alves

Blitz della formazione calabrese che avrebbe raggiunto l'accordo con il difensore portoghese ex Parma, appena svincolatosi dal Famalicao.

E' il mercato di Serie B a regalare il colpo di scena di giornata. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il Crotone ha chiuso per l'arrivo di Bruno Alves in difesa.

Per il difensore ex Parma si tratterebbe della terza avventura in Italia dopo l'esperienza in Emilia e in Sardegna con il Cagliari. E pensare che soltanto poche settimane fa il difensore lusitano aveva firmato un accordo biennale con il Famalicao.

Ed invece ecco servito il colpo di scena che non ti aspetti: tra l'ex Porto e il club di Vila Nova de Famalicao è maturata una clamorosa rottura che ha spinto il classe 1981 verso la risoluzione immediata del contratto.

Una volta svincolatosi, il Crotone non ha perso tempo operando un blitz che si è rivelato vincente trovando gli argomenti giusti per convincere Bruno Alves a sposare il nuovo corso calabrese targato Francesco Modesto.

E così, dopo l'arrivo di Buffon al Parma, il campionato cadetto si arricchisce di un altro calciatore dal curriculum di grande spessore internazionale. In attesa che l'accordo sfoci nel proverbiale nero su bianco, il Crotone pregusta il suo nuovo colpo in difesa. Per la categoria un vero e proprio valore aggiunto.