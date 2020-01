Colpo a centrocampo del Brescia: ufficiale l'arrivo di Bjarnason

Birkir Bjarnason è un nuovo giocatore del Brescia. Arriva a titolo definitivo e si lega alle Rondinelle fino al 30 giugno 2021.

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Birkir Bjarnason è uno dei nuovi rinforzi messi a disposizione di Eugenio Corini dal .

A comunicare l’arrivo del centrocampista islandese è stato lo stesso club delle Rondinelle attraverso una nota apparsa sul suo sito ufficiale.

Bjarnason ingaggiato dal Brescia Calcio.



Leggi il comunicato ufficiale



“La società Brescia Calcio comunica di aver siglato un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del giocatore islandese Birkir Bjarnason. Nato ad Akureyri ( ), il 27 maggio 1988, ha militato nella rappresentativa nazionale islandese. L'articolo prosegue qui sotto L’accordo siglato prevede 18 mesi di durata con scadenza fissata al 30 giugno 2021. Questa mattina il giocatore ha svolto il suo primo allenamento con i compagni di squadra presso il Centro Sportivo del Brescia Calcio a Torbole Casaglia”.

Per Bjarnason, che è reduce da una breve parentesi all’Al Arabi, si tratta ovviamente di un ritorno in . Nel corso della sua carriera infatti, ha vestito le maglie del e della , totalizzando 38 presenze in , 40 in Serie B e 8 in .