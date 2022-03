Colpito da una pallonata, cade e rompe la gamba all'avversario: l'arbitro lo espelle

E' semplicemente clamoroso l'episodio verificatosi in Argentina nel corso del match tra le squadre riserve di Banfield e Lanus.

⚠️⚠️ NO APTO PARA IMPRESIONABLES⚠️⚠️



Doloroso e insólito: Krilanovich, de #Lanús🇱🇻, recibió un pelotazo en la cara de parte de Cardozo, de #Banfield🇳🇬 y se desplomó encima de su pierna.



El futbolista del Taladro sufrió una grave lesión y el del granate... ¡se fue expulsado! pic.twitter.com/ZOQbCF2XuE — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) March 17, 2022

La sfida è stata segnata da un grave infortunio, scaturito al termine di una dinamica a dir poco fortuita quanto bizzarra.

Il calciatore del Lanus, Juan Pablo Krilanovich, è stato colpito in maniera del tutto involontaria da Lautaro Cardozo che lo ha centraro in pieno volto con una pallonata.

Dopo il colpo subito, Krilanovich è crollato a terra franando - anche in questo caso in maniera del tutto involontaria - proprio contro lo stesso Cardozo, provocandogli una frattura della gamba.

Un epilogo davvero sfortunato di quella che sembrava, in apparenza, una normalissima dinamica di gioco. E come se non bastasse, Krilanovich - dopo aver 'provocato' il grave infortunio dell'avversario - è stato addirittura espulso dal direttore di gara, tra lo stupore generale.

#ParteMédico | Esta tarde, Lautaro Cardozo fue operado exitosamente de su lesión. ✅



➡️ El futbolista sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna derecha, durante el encuentro de #Reserva de esta mañana.



¡Fuerza, Lauti! 💪🏼💚 pic.twitter.com/zWS3tBUdWH — Club A. Banfield (@CAB_oficial) March 18, 2022

Decisamente peggio, però, è andata a Cardozo: la diagnosi ha confermato la rottura di tibia e perone della gamba destra, costringendo il calciatore all'intervento chirurgico e, logicamente, ad un lungo stop.