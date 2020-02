Colpisce un tifoso durante il riscaldamento: Cornelius si offre di ripagargli la birra

L'episodio nel riscaldamento di Sassuolo-Parma: Cornelius ha colpito un tifoso con una birra in mano. Ora per scusarsi si offre di incontrarlo...

Attenzione ai palloni: questo è il mantra dei tifosi in curva quando i giocatori a fine riscaldamento provano i tiri in porta. Ed è quello che un tifoso del in trasferta al Mapei Stadium non ha rispettato. Così è stato colpito in pieno da una pallonata di Cornelius.

Oltre al danno, però, la beffa. Il tifoso aveva in mano una birra, che ovviamente è finita tutta sulla giacca del tifoso. L'attaccante danese, tramite i canali ufficiali del Parma, ha trovato un ottimo modo per scusarsi: invitarlo a bere.

"Questo video è per la persona che ho colpito durante il riscaldamento contro il . Ti chiedo scusa anzitutto, e ovviamente ti ripagherò la birra. Possiamo incontrarci da qualche parte a bere qualcosa insieme. Ovviamente io berrò un succo di frutta, e tu avrai la tua birra…"

Tifoso crociato che eri sugli spalti durante #SassuoloParma, e che prima della gara... ⚽🍺🤦🏻‍

Andreas #Cornelius ha un messaggio per te! 📹⤵#NextchApter #ForzaParma pic.twitter.com/Kcgff2Ooi7 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) February 18, 2020

Così ora il tifoso del Parma ha l'occasione di farsi una bevuta insieme al suo attaccante, che con 8 goal sta trascinando la squadra verso la corsa all' .