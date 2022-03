Gomitata in pieno volto a un avversario: licenziato dal proprio club

Un istante di ordinaria follia. Un blackout mentale improvviso. Nella sfida tra North Bangkok University e Bangkok, valida per il campionato di terza divisione thailandese, il calciatore della squadre ospite Aitsaret Noichaiboon si è reso protagonista di un episodio controverso.

A pochi istanti dal triplice fischio del direttore di gara, sul risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa, il giocatore si è scagliato contro l'avversario Supasan Ruangsuphanimit, rifilandogli una gomitata in pieno volto.

Pemain kelab Bangkok FC, Aisaret Noichaiboon ditamatkan kontrak sejurus tamat perlawanan, selepas aksi Muay Thai beliau keatas pemain lawan seperti dalam video dibawah. 😱😱😱 pic.twitter.com/AFPFpOXyy0 — VOCKET FC (@vocketfc) March 13, 2022

Un gesto che ha spiazzato tutti i presenti. Noichaiboon avrebbe reagito in malo modo in seguito a uno sgambetto dell'avversario poco prima dell'episodio che lo ha visto colpire il calciatore del North Bangkok University.

Sono stati necessari 24 punti di sutura per ricucire la ferita provocata dalla gomitata all'altezza del labbro di Ruangsuphanimit, mentre per Noichaiboon oltre all'inevitabile cartellino rosso estratto dall'arbitro è arrivato il licenziamento in tronco da parte del Bangkok, con la dirigenza che non ha digerito il brutto gesto del calciatore e ha deciso di interrompere immediatamente il contratto.