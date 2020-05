Colonia, tre positivi al coronavirus: gli allenamenti proseguiranno

Non arrivano buone notizie dalla , che si prepara a far ripartire il calcio dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria. Il Colonia ha infatti comunicato che sono stati registrati tre casi di positività al Coronavirus all'interno del club.

Questo il comunicato della squadra tedesca, che non fermerà comunque i propri allenamenti in vista della ripresa delle ostilità:

“Il Colonia giovedì ha fatto testare per il Coronavirus tutta la sua squadra, così come il suo staff tecnico e di supporto. Tre persone sono risultate positive, tutte prive di sintomi. Dopo una valutazione dei casi da parte dell’autorità sanitaria responsabile, le tre persone che si sono dimostrate positive hanno dovuto sottoporsi a una quarantena domestica di 14 giorni. Il Colonia non confermerà alcun nome per rispetto della privacy delle persone interessate"