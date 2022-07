Colonia-Milan dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida il Colonia nella Telekom Cup 2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

COLONIA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Colonia-Milan

Colonia-Milan Data: 16 luglio 2022

16 luglio 2022 Orario: 19.00

19.00 Canale tv: Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre)

Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre) Streaming: Sportitalia.com

Il Milan campione d'Italia di Stefano Pioli sfida il Colonia di nel primo impegno internazionale della nuova stagione, valido per la Telekom Cup 2022. La gara amichevole fra i rossoneri e i tedeschi è stata denominata 'Math dell'innovazione', in quanto durante la partita saranno impiegate svariate tecnologie, frutto della collaborazione fra i padroni di casa e Deutsche Telekom.

Il Colonia ha concluso al 7° posto l'ultima Bundesliga, e si è così qualificato per la prossima Conference League. Se per i rossoneri la partita rappresenta la seconda amichevole del precampionato, i 'Caproni', come vengono soprannominati i biancorossi, hanno già disputato 3 gare, di cui 2 vinte e una pareggiata.

Dopo la Telekom Cup, il Milan sarà impegnato sabato 23 luglio con gli ungheresi del Zalaegerszegi, mentre i tedeschi affronteranno domenica 17 i Kickers Offenbach. All'esordio in Serie A i lombardi sfideranno l'Udinese nell'anticipo di sabato 13 agosto.

Il Colonia, invece, ospiterà domenica 7 agosto lo Schalke 04 nella prima giornata della Bundesliga 2022/23. In questa pagina tutte le informazioni su Colonia-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO COLONIA-MILAN

Colonia-Milan si disputerà sabato 16 luglio 2022 nel palcoscenico del RheinEnergieStadion di Colonia. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 19.00.

DOVE VEDERE COLONIA-MILAN IN TV

La sfida amichevole Colonia-Milan, valevole per la Telekom Cup 2022, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). La partita sarà visibile sia in diretta, sia on demand, sulle moderne smart tv anche mediante applicazione, disponibile per sistemi iOS e Android, e mediante dispositivi quali Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

COLONIA-MILAN IN DIRETTA STREAMING

La sfida Colonia-Milan sarà visibile anche in diretta streaming su tutti i dispositivi mobili quali smartphone tablet, iPhone e Ipad, scaricando la app di Sportitalia per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook collegandosi con il sito Sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI COLONIA-MILAN

COLONIA (4-2-3-1): Schwäbe; Ehizibue, Kilian, Hübers, Hector; Özcan, Skhiri; Ljubicic, Uth, Kainz; Modeste.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Saelemaekers, Brahim Díaz, Adli; Giroud.