Colonia-Mainz dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Colonia ospita il Mainz nella 26ª giornata, la prima dopo la lunga pausa: tutto sulla sfida, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La è ripartita col botto e con milioni di occhi puntati addosso. Gli stessi che oggi saranno sul RheinEnergieStadion di Colonia, dove i padroni di casa ospiteranno il .

Un derby del Reno, tra due squadre di due città storiche sulle sponde del fiume che attraversa la zona ovest della . In campo, invece, una sfida per la salvezza.

Il Colonia per la verità avrebbe anche gli occhi puntati sull'Europa, visto che è a 32 punti, soltanto a -5 dallo , sesto in classifica. Il Mainz è invece a 26, tre punti sopra il terzultimo posto che potrebbe valere lo spareggio.

Sarà una partita speciale per Achim Beierlorzer, allenatore del Mainz, che torna a Colonia dopo essere stato esonerato a novembre.

COLONIA-MAINZ: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Colonia-Mainz

Colonia-Mainz Data: 17 maggio 2020

17 maggio 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO COLONIA-MAINZ

In questa pagina tutte le informazioni su Colonia-Mainz: dallea come seguire il match in tv

Colonia-Mainz, gara valida per la 26ª giornata di Bundesliga, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 15.30. La partita si giocherà al RheinEnergieStadion di Colonia.

Colonia-Mainz sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, per la precisione sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno seguire Colonia-Mainz anche in diretta attraverso la piattaforma Sky Go: basterà scaricare l'app su pc, notebook, tablet e smartphone.

La gara del RheinEnergieStadion potrà essere seguita anche su Now Tv , il servizio di streaming e on demand che trasmette il meglio della programmazione offerta da Sky, fra cui la Bundesliga.

Il Colonia dovrà fare a meno di due giocatori importanti come Czichos in difesa e Jakobs in avanti. Ballottaggio tra Schmitz e Katterbach sulla corsia di sinistra. In attacco Drexler e Kainz favoriti per comporre, insieme a Uth, il tridente alle spalle di Cordoba.

Beierlorzer, ex allenatore del Colonia passato al Mainz a stagione in corso, dovrà fare a meno di Zentner e Mateta. In porta ci sarà Florian Müller, davanti a lui difesa a tre con St. Juste, Bruma e Niakhaté. Centrocampo senza novità, in avanti Öztunali e Quaison accompagnano Szalai.

COLONIA (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Bornauw, Leistner, Schmitz; Shkiri, Hector; Drexler, Uth, Kainz; Cordoba.

MAINZ (3-4-2-1): Müller; St. Juste, Bruma, Niakhaté; Baku, Barreiro, Latza, Aaron; Öztunali, Quaison; Szalai.