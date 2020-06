Colonia-Lipsia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Colonia ospita il Lipsia nel Monday Night della 29ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 29ª giornata di si chiude con il posticipo del lunedì fra il Colonia di Markus Gisdol e il di Julian Nagelsmann. I Caproni sono undicesimi in classifica con 34 punti, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte, mentre i Tori si trovano al 5° posto a quota 55, con un cammino di 15 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte, con una distanza di una lunghezza dalla coppia - Mönchengladbach.

Colonia-Lipsia sarà la prima partita di Bundesliga disputata a giugno dopo 25 anni, era infatti dal 1994/95 che non si giocava a giugno. I 5 precedenti fra le due squadre nel massimo campionato tedesco sono favorevoli al Lipsia, che ha ottenuto 3 vittorie a fronte di un successo del Colonia e di un pareggio.

Nelle 5 gare contro il Colonia, il Lipsia ha sempre preso goal, ben 6: solo contro l' ha disputato più partite in Bundesliga, 7, senza clean sheet. Fra le squadre del campionato tedesco affrontate, tuttavia, il Lipsia è quella contro cui il Colonia ha perso in percentuale più gare (60%).

I Caproni sono reduci da 2 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 4 gare nel torneo. Tuttavia il Colonia ha perso appena una delle 9 gare casalinghe disputate sotto la guida di Gisdol: quella contro il alla 22ª giornata (1-4), ottenendo per il resto 5 vittorie e 3 pareggi.

I Tori hanno collezionato invece 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 giornate di campionato, ed è imbattuto complessivamente da 9 partite. Inoltre non ha mai perso nessuna delle 14 partite disputate contro formazioni neopromosse.

Il colombiano Jhon Córdoba è il bomber del Colonia con 11 goal segnati, mentre Timo Werner è il miglior marcatore del Lipsia con un bottino di 24 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Colonia-Lipsia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

COLONIA-LIPSIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Colonia-Lipsia

Colonia-Lipsia Data: 01 giugno 2020

01 giugno 2020 Orario: 20.30

20.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO COLONIA-LIPSIA

Colonia-Lipsia si disputerà la sera di lunedì 1° giugno 2020 a Colonia nel palcoscenico del RheinEnergieStadion, anche chiamato Müngersdorfer Stadion. La partita si giocherà a porte chiuse, con fischio d'inizio previsto per le ore 20.30. Sarà il 6° match fra le due formazioni in Bundesliga.

Il Monday Night Colonia-Lipsia sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca sarà curata da Massimo Marianella.

Il posticipo della 29ª giornata di Bundesliga, Colonia-Lipsia, sarà visibile anche in diretta mediante Sky Go. Tifosi e appassionati potranno vedere la partita sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook.

Una seconda opzione è costituita invece da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, previo acquisto di uno dei pacchetti offerti, consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della televisione satellitare, compresa la Bundesliga.

Gisdol dovrebbe mandare in campo il Colonia con il 4-2-3-1. Davanti come centravanti agirà il colombiano Córdoba, favorito su Modeste. Alle sue spalle Kainz, Uth e Jakobs agiranno da trequartisti. In mediana tandem composto da Skhiri ed Hector. Fra i pali giocherà Horn. Nella difesa a quattro Ehizibue e Schmitz duellano per una maglia da terzino destro, a sinistra giocherà Katterbach e in mezzo la coppia composta da Meré, che rimpiazzerà lo squalificato Bornauw, e Leistner.

Nagelsmann potrebbe confermare a livello tattico il 4-4-2 visto all'opera nell'ultimo turno contro l' . Davanti al portiere Gulácsi, in difesa Klostermann e Upamecano saranno i due centrali, mentre Mukiele e Angeliño, che rileverà lo squalificato Halstenberg, agiranno da terzini. La linea mediana vedrà Sabitzer e Nkunku (in vantaggio su Forsberg) sulle due fasce, mentre Laimer e uno fra Kampl e Dani Olmo giocheranno da interni. Davanti l'ex romanista Schick farà coppia con il bomber Timo Werner.

COLONIA (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Meré, Leistner, Katterbach; Skhiri, Hector; Kainz, Uth, Jakobs; Córdoba.

LIPSIA (4-4-2): Gulácsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angeliño; Sabitzer, Laimer, Kampl, Nkunku; Schick, Werner.