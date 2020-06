Colonia-Lipsia 2-4: Schick guida la rimonta, Nagelsmann torna al terzo posto

Il Lipsia va sotto a Colonia, poi rimonta e fa festa: apre Schick, seguono Nkunku, Werner (assist di Gulacsi) e Olmo. Non bastano Cordoba e Modeste.

Dopo la battuta d'arresto contro l' , il riprende la sua marcia verso un posto in . La squadra di Nagelsmann esce vincente dall complicata trasferta contro il Colonia: al RheinEnergieStadion Schick guida la rimonta dei Rotenbullen , chiusa poi da tutto il quartetto offensivo orfano di Poulsen. In ordine: Nkunku, Werner, Olmo. Non bastano alla squadra di Gisdol il momentaneo vantaggio di Cordoba e la perla di Modeste.

Goal a grappoli e spettacolo. Non è il miglior avvio possibile per il Lipsia, che dopo soli 7 minuti concede troppo spazio a Rexhbecaj prima e a Cordoba poi: il kosovaro trova il palo, il colombiano la porta sulla respinta. Una gioia solo momentanea, perché la difesa del Colonia orfana dello squalificato Bornauw regge solo 19 minuti. Schick la batte di testa, lanciando la rimonta, poi Nkunku si infila centralmente e fa 1-2.

La ripresa non fa altro che confermare il trend del primo tempo, con tre goal nei primi 11 minuti. Il primo, addirittura, su assist di Gulácsi : rinvio del portiere con Werner che misteriosamente va in fuga da solo e trova la porta per l'1-3. Modeste subentra all'infortunato Cordoba e fa 2-3 dalla distanza, esulta mostrando le mani e ricordando George Floyd. Subito dopo Dani Olmo da fuori ripristina le distanze.

L'ultima mezzora è fatta di tentativi dell' effzeh di provare a sfondare, mancando anche un paio di buone occasioni per riaprire la partita. Finisce 2-4, con il Colonia che centra la quinta gara consecutiva senza vittorie. Tutte, peraltro, senza tifosi. Sfuma la zona Europa, anche se il margine di sicurezza sulla zona rossa rimane di 7 punti.

IL TABELLINO

COLONIA-LIPSIA 2-4

MARCATORI: 7' Cordoba, 20' Schick, 38' Nkunku, 50' Werner, 55' Modeste, 57' Olmo.

COLONIA (4-2-3-1): Horn; Schmitz (75' Meré), Leistner, Czichos, Katterbach; Skhiri, Hector; Kainz (58' Drexler), Rexhbecaj (58' Thielmann), Jakobs (75' Terodde); Cordoba (24' Modeste).

LIPSIA (4-2-2-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino; Sabitzer, Laimer (59' Adams); Olmo (84' Forsberg), Nkunku; Schick (68' Haidara), Werner.

ARBITRO: Christian Dingert

AMMONITI: Leistner, Drexler, Forsberg.

ESPULSI: -