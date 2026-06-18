Colombia-Repubblica Democratica del Congo si giocherà il 24 giugno 2026 alle 02:00 GMT (23 giugno 2026 alle 22:00 EST).

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Colombia vs Repubblica Democratica del Congo: contesto della partita

La sfida in programma a Jalisco è cruciale: entrambe le squadre del Gruppo K vogliono confermare i buoni risultati dell’esordio. Dopo la prima giornata, che ha sovvertito le attese del girone – con la Colombia che ha dominato l’esordiente Uzbekistan 3-1 a Città del Messico e il Congo che ha rimontato fino al 1-1 contro il Portogallo a Houston – il margine di errore allo stadio Akron di Guadalajara è minimo. Entrambe sanno che adattamento tattico e rapido recupero fisico saranno decisivi per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Il ct colombiano Nestor Lorenzo deve mantenere la concentrazione difensiva dopo l’alto ritmo dell’esordio. In attacco potrà contare sulla creatività di James Rodríguez e sulla velocità di Luis Díaz per superare la tenace difesa africana. Di fronte avranno una Repubblica Democratica del Congo solida e grintosa, guidata da Sébastien Desabre. I Leopardi, grazie a un gruppo di atleti fisicamente imponenti, puntano su una difesa tenace e su rapidi contropiedi, come ha scoperto il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

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Come sono andate le due squadre nella prima giornata?

Colombia 3-1 Uzbekistan

La squadra di Néstor Lorenzo ha mostrato la propria superiorità all’Estadio Azteca, resistendo alla rimonta uzbeka e vincendo 3-1. I Cafeteros hanno dominato l’avvio e al 40’ hanno superato il blocco uzbeko: il terzino destro Daniel Muñoz, in sovrapposizione, ha controllato un assist di Jefferson Lerma e ha battuto Utkir Yusupov con un potente tiro al volo.

L’Uzbekistan ha reagito al 60’ con la testa di Abbosbek Fayzullaev su un rimbalzo. Cinque minuti dopo Luis Díaz ha sfruttato una transizione e, con un tiro rasoterra, ha riportato avanti la Colombia. Nel recupero Jaminton Campaz, subentrato nella ripresa, ha chiuso i conti di testa, confermando il primo posto della Colombia nel Gruppo K.

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Portogallo 1-1 Repubblica Democratica del Congo

Gli uomini di Sébastien Desabre hanno mostrato tenacia all’Houston Stadium, reagendo al vantaggio iniziale di João Neves e conquistando un pareggio storico contro una delle grandi potenze europee, il Portogallo.

Invece di cedere, i Leopardi hanno resistito al caldo texano, chiudendosi in un muro difensivo e sfruttando la propria fisicità per contenere Cristiano Ronaldo e compagni. La loro tenacia è stata premiata nel recupero del primo tempo: Yoane Wissa ha infilato la difesa lusitana siglando un preciso pareggio. Nel secondo tempo la squadra di Desabre ha gestito con ordine il match, portando a casa un punto meritato e la fiducia in vista della sfida di Guadalajara.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Colombia (Néstor Lorenzo): solidità difensiva a centrocampo e gestione del contropiede.

Néstor Lorenzo non deve rinunciare allo schema offensivo coraggioso e dal ritmo elevato che ha permesso ai Cafeteros di travolgere l’Uzbekistan per 3-1 all’esordio. I movimenti verticali, le rotazioni rapide sulle fasce e l’eccellenza nelle transizioni guidata da Luis Díaz confermano la potenza offensiva della Colombia.

Tuttavia, contro una Repubblica Democratica del Congo fisicamente imponente, perdere palla in transizione sarà fatale.L’adeguamento principale riguarda il perno di centrocampo in fase difensiva: da Jefferson Lerma serve maggiore consapevolezza posizionale per chiudere gli spazi centrali e impedire ai contropiedisti africani di isolare i difensori centrali.

Repubblica Democratica del Congo (Sébastien Desabre): transizione rapida e sovraccarichi offensivi sulle fasce.

Sébastien Desabre non deve smantellare lo schema pragmatico che ha permesso ai suoi di resistere al Portogallo (1-1). La difesa a cinque resta solida, ma serve maggiore efficacia in fase di possesso.

Contro il pressing alto della Colombia, una difesa orizzontale o un giro palla troppo lento a centrocampo causano stanchezza e attacchi prevedibili. Desabre deve quindi accelerare il gioco: i tre centrocampisti devono spingere subito in verticale appena recuperano palla. In fase di possesso, i congolesi devono aggredire le corsie esterne lasciate libere dai terzini colombiani. Le sovrapposizioni rapide dei propri terzini allungheranno la difesa avversaria, creando spazi che l’attaccante Yoane Wissa potrà sfruttare per evitare il soffocamento centrale.

Quali sono le ultime notizie sulle squadre in vista della seconda giornata?

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Notizie sulla Colombia

Néstor Lorenzo deve migliorare la concentrazione difensiva e gestire il carico di lavoro dei giocatori chiave. Dopo il 3-1 all’Uzbekistan, la Colombia è rimasta senza infortuni o squalifiche, quindi il tecnico avrà l’intera rosa a disposizione.

La Colombia confermerà il suo fluido 4-2-3-1. In porta resterà Camilo Vargas, che cercherà maggiore protezione dalla difesa. In difesa confermata la coppia centrale Davinson Sánchez-Jhon Lucumí, con Johan Mojica a sinistra e Daniel Muñoz a destra, autore di un gol spettacolare all’esordio. A centrocampo Jefferson Lerma e Gustavo Puerta garantiranno equilibrio in fase di transizione.

In attacco James Rodríguez ispirerà la manovra, supportato dagli esterni veloci Luis Díaz e Jhon Arias. In attacco guida Luis Suárez, con Jaminton Campaz e Jhon Durán pronti a subentrare.

Notizie sulla squadra della Repubblica Democratica del Congo

Sébastien Desabre deve però risolvere un rebus più complicato: gestire le energie e scegliere la formazione migliore per affrontare i leader del girone, dopo l’eroico 1-1 contro il Portogallo che ha richiesto un impegno difensivo estenuante sotto il caldo del Texas.

La Repubblica Democratica del Congo si schiererà con un 5-3-2 molto disciplinato. In difesa Axel Tuanzebe sarà il perno centrale affiancato da Sikou Kapuadi e dal capitano Chancel Mbemba, che dovrà contenere la propria aggressività dopo il giallo della prima giornata. I terzini Arthur Masuaku (autore dell’assist per il pareggio) e Aaron Wan-Bissaka dovranno gestire con precisione le fasce per non farsi sorprendere dalle ali colombiane in transizione, mentre il portiere Lionel Mpasi garantirà una copertura rigida davanti alla porta.

A centrocampo, con Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe e Ngal’ayel Mukau, l’obiettivo è accelerare il possesso e proteggere la difesa a cinque contro il pressing colombiano. In attacco, Yoane Wissa, autore del gol alla prima giornata, e il veterano Cédric Bakambu cercheranno di punire la Colombia in contropiede.

Colombia-Repubblica Democratica del Congo: i duelli chiave

Yoane Wissa vs. Davinson Sánchez

Dopo il gol del pareggio alla prima giornata, Wissa resta il punto di riferimento dell’attacco congolese, pronto a sfruttare la sua esplosività. Contro il Portogallo ha guidato l’attacco dei Leopardi con efficacia. Per superare la difesa colta della Colombia, la sua velocità dovrà allungare i centrali, attirare i marcatori e creare spazi per Bakambu.

A fermarlo proverà il centrale Davinson Sánchez, punto fermo della difesa di Néstor Lorenzo. Contro l’Uzbekistan ha guidato il blocco centrale con solidità, ma nel finale ha comunque sofferto alcune ripartenze. Contro la Repubblica Democratica del Congo dovrà mantenere concentrazione e comunicazione perfette, usando la sua capacità di lettura delle azioni per neutralizzare le incursioni di Wissa e bloccare le transizioni offensive dei Leopardi.

James Rodríguez vs Samuel Moutoussamy

Cuore creativo della Colombia, il capitano James Rodríguez deve dettare il ritmo e aprire varchi tra le linee avversarie. Contro l’Uzbekistan ha agito in mezzo al campo, eludendo la pressione e innescando la manovra. Contro la Repubblica Democratica del Congo dovrà muoversi tra le linee, servire passaggi verticali rapidi e alimentare le incursioni di Luis Díaz e Jhon Arias. Se avrà tempo e spazio per girarsi, la sua visione di gioco potrà facilmente superare il blocco difensivo congolese.

A cercare di interrompere quel ritmo creativo è Samuel Moutoussamy, stella della Repubblica Democratica del Congo. Nella prima giornata ha guidato il centrocampo e offerto una protezione tattica fondamentale nel pareggio 1-1 con il Portogallo. Ma il suo lavoro difensivo senza palla sarà messo alla prova a Guadalajara. Dovrà muoversi con aggressività per chiudere gli spazi centrali, pressare i punti di costruzione di James e proteggere la difesa a cinque, evitando che la Colombia imposti il gioco a proprio piacimento e costringa la Repubblica Democratica del Congo in un guscio difensivo insostenibile.

Come si delineano le combinazioni del Gruppo K?

Dopo la prima giornata il Gruppo K è già chiaro: Colombia prima con 3 punti e +2 di differenza reti, dopo il 3-1 all’esordiente Uzbekistan. Congo e Portogallo seguono con un punto e differenza reti 0, frutto dell’1-1 a Houston.

L’Uzbekistan chiude a zero punti. Il match di Guadalajara è un crocevia per entrambe le squadre, che cercano la qualificazione in vista dell’ultima giornata.

Se la Colombia vince

Una seconda vittoria consecutiva porterebbe i Cafeteros a 6 punti, quasi garantendo l’accesso agli ottavi. In base all’esito di Portogallo-Uzbekistan, potrebbe anche assicurar loro il primo o secondo posto con un turno d’anticipo. In tal caso la squadra avrebbe un cuscinetto psicologico e matematico utile in vista dell’ultima sfida con il Portogallo, mentre il Congo resterebbe a 1 punto e dovrebbe battere l’Uzbekistan nell’ultima giornata per sperare.

Se la Repubblica Democratica del Congo vincesse

I tre punti lancerebbero la nazionale africana in vetta e in pole position per il passaggio del turno. Con quattro punti, i Leopardi scavalcherebbero la Colombia e dipenderebbero solo da sé stessi per il match finale con l’Uzbekistan. La Colombia, ferma a tre punti, perderebbe slancio e dovrebbe poi affrontare il Portogallo con l’obbligo di un risultato positivo.

In caso di pareggio

Un altro pareggio lascerebbe il Congo a 2 punti e la Colombia a 4; il rischio sarebbe rimandato, ma i margini di qualificazione si ridurrebbero. In tal caso la Colombia avrebbe bisogno di un punto contro il Portogallo per essere certa del passaggio, mentre la RDC dovrebbe battere l’Uzbekistan per evitare i complicati calcoli degli spareggi al terzo posto.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Colombia, allenata da Nestor Lorenzo, non ha ancora comunicato infortuni, squalifiche o la probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Anche l’allenatore della Repubblica Democratica del Congo, Sébastien Desabre, non ha ancora fornito aggiornamenti sulla rosa. Al momento non risultano infortuni o squalifiche, e non è stata diffusa una probabile formazione. Maggiori dettagli saranno disponibili nei giorni precedenti la partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Colombia ha vinto tre delle ultime cinque gare, con due sconfitte. L’ultima uscita è il 2-0 sulla Giordania del 7 giugno, mentre a inizio giugno ha battuto il Costa Rica 3-1. Le sconfitte sono arrivate contro Francia (3-1 a marzo) e Croazia (2-1). In cinque match ha segnato 10 gol e subìto sette. Le due vittorie di giugno indicano che la squadra sta ritrovando la forma al momento giusto.

Il Congo ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque: l’ultima è il 2-1 contro il Cile del 9 giugno, preceduto dallo 0-1 con l’Algeria in Coppa d’Africa a gennaio. Le note positive includono il 1-0 alla Giamaica nelle qualificazioni mondiali, il 2-0 alle Bermuda in amichevole e lo 0-0 con la Danimarca. Nelle cinque gare ha segnato cinque gol e ne ha incassati quattro.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono precedenti tra Colombia e Repubblica Democratica del Congo: sarà il loro primo incrocio in una fase finale dei Mondiali.

Classifica



