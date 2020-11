Colombia, rissa nello spogliatoio dopo il ko contro Ecuador? James tra i protagonisti

Martedì l'Ecuador ha 'macinato' 6-1 la Colombia. Secondo 'Blu Radio' ci sarebbe stata una rissa nello spogliatoio dei Cafeteros.

Non è un momento felice e facile per la , che nelle ultime due partite ha incassato due pesanti sconfitte, anche nei risultati: 3-0 contro l' e ben 6-1 contro l' . Partite valevoli per la qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Una situazione che non può andare giù ad una delle nazionali più forti del Sud America. Per questo, dopo la sconfitta per 6-1 contro l'Ecuador, sarebbe scoppiata una rissa nello spogliatoio dei Cafeteros, stando a quanto riportato da Javier Hernández Bonnet, direttore del programma 'Blog Deportivo', in onda su 'Blu Radio'.

Ci sarebbero stati forti attratiti tra compagni di squadra e alcuni di essi sarebbero venuti anche alle mani, al contatto fisico. 'Caracol Radio' fa anche i nomi di due protagonisti di questa presuna rissa: James Rodriguez e Jefferson Lerma.

Dopo le sconfitte, la Colombia è scesa al settimo posto nelle qualificazioni sudamericane con 4 punti. Il prossimo appuntamento per le nazionali in Sud America adesso sarà a marzo, dopo una lunga pausa. Ci sarà tempo per sbollire la rabbia...