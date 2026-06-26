Colombia vs Portogallo: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Come guardare Colombia-Portogallo con una VPN

Gemini

Una VPN come ExpressVPN crea una connessione sicura e crittografata. Cambia virtualmente la tua posizione in un Paese dove la partita è trasmessa e aggirerai le restrizioni geografiche, guardando la tua squadra in diretta. Più avanti trovi una guida passo passo, oppure consulta la nostra selezione delle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La partita di oggi tra Colombia e Portogallo inizierà il 28 giugno 2026 alle 00:30.

Guida passo passo per usare una VPN e guardare oggi Colombia-Portogallo

NordVPN

Scarica e installa : registrati a ExpressVPN (o a un altro servizio VPN affidabile) e scarica l’app sul tuo dispositivo. Connettiti a un server : apri l’app e scegli la posizione del server dove la partita è trasmessa (es. se sei nel Regno Unito ma vuoi uno streaming USA, seleziona un server statunitense). Svuota la cache: a volte il browser conserva la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto. Avvia lo streaming: apri il sito o l’app dell’emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul portatile va bene, ma gli eventi sportivi in diretta vanno visti sul grande schermo. Ecco come far funzionare la VPN sulla TV:

Smart TV e Fire Stick: molte TV Android e dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV hanno app VPN native. Cerca il tuo provider nell’app store, accedi e connettiti come sul telefono.

Apple TV, Roku e console non supportano le VPN: usa lo Smart DNS (disponibile nel tuo account VPN) o trasmetti in mirroring/Cast dal dispositivo connesso alla VPN.

Notizie sulle squadre e formazioni

Néstor Lorenzo dovrebbe schierare la Colombia con Camilo Vargas in porta, una difesa composta da Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica, e una mediana con Jefferson Lerma, Jhon Arias e Gustavo Puerta. In avanti, James Rodríguez agirà da trequartista alle spalle di Luis Díaz e Luis Suárez. Non si registrano infortuni o squalifiche ufficiali nel gruppo colombiano.

Roberto Martínez risponde con Diogo Costa tra i pali e una difesa a quattro formata da Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes e João Cancelo. A centrocampo spazio a Bruno Fernandes, Joao Neves e Vitinha, con Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo a completare il tridente offensivo. Anche il Portogallo non presenta assenze per infortuni o squalifiche al momento. Eventuali aggiornamenti saranno aggiunti in avvicinamento al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Colombia ha conquistato quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, con una sola sconfitta, subita contro la Francia per 3-1 in amichevole a marzo. Nelle due gare mondiali, Los Cafeteros hanno battuto l'Uzbekistan per 3-1 e la RD Congo per 1-0, mantenendo la porta inviolata nell'ultima partita. In totale, nelle cinque gare considerate, la Colombia ha segnato otto reti e ne ha subite cinque.

Il Portogallo ha registrato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Il punto più basso è stato il pari per 1-1 contro la RD Congo nella prima giornata mondiale, ma la risposta è arrivata con la netta vittoria per 5-0 sull'Uzbekistan. Nelle cinque gare complessive, la Seleção ha segnato undici gol e ne ha incassati tre, mostrando un netto miglioramento nella fase realizzativa.

Precedenti

Classifica



