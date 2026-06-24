Colombia-Portogallo, Coppa del Mondo FIFA 2026: anteprima. Tutto quello che c'è da sapere

Colombia-Portogallo si giocherà il 27 giugno 2026 alle 19:30 EST (23:30 GMT).

Contesto della partita

La Colombia, prima nel Gruppo K, deve solo evitare la sconfitta per confermare la vetta e un ottavo di finale più agevole. Il Portogallo, invece, ha bisogno di vincere per agguantare il primo posto.

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Il percorso di Colombia e Portogallo ai Mondiali finora

La Colombia ha convinto nel 3-1 all’Uzbekistan e nell’1-0 alla solida Repubblica Democratica del Congo. Il terzino destro del Crystal Palace Daniel Muñoz ha già segnato due gol, mentre la coppia di difensori centrali Davinson Sánchez-Jhon Lucumi appare solida. A centrocampo spiccano Jefferson Lerma e la giovane stella del Racing Santander Gustavo Puerta. In attacco James Rodríguez, Luis Suárez dello Sporting Lisbona e l’effervescente Luis Díaz del Bayern Monaco promettono di mettere in difficoltà il Portogallo.

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Il Portogallo ha iniziato con un 1-1 contro il Congo, ma poi ha travolto l’Uzbekistan 5-0 con una doppietta di Cristiano Ronaldo. Anche i lusitani puntano sulle fasce. João Cancelo ha servito l’assist per il gol iniziale di Ronaldo, mentre la stella del PSG Nuno Mendes ha segnato su punizione. A centrocampo il PSG fornisce la coppia João Neves-Vitinha, con Bruno Fernandes trequartista. Pedro Neto potrebbe cedere il posto a Rafa Leão, autore di un gol all’esordio, mentre Bernardo Silva è pronto a rientrare.

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Probabili formazioni

Colombia (4-3-3): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz.

Portogallo: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Leão; Ronaldo.

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Convocati Colombia (26 giocatori)

Portieri: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield), David Ospina (Atlético Nacional)

Difensori: Davinson Sánchez (Galatasaray), Jhon Lucumí (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Maiorca), Deiver Machado (Nantes)

Centrocampisti: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota United), Jaminton Campaz (Rosario Central)

Attaccanti: Juan Camilo Hernández (Real Betis), Luis Díaz (Bayern Monaco), Luis Suárez (Sporting), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama), Jhon Córdoba (Krasnodar).

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La rosa di 26 giocatori del Portogallo

Portieri: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcellona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampisti: Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

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Notizie sulle squadre e formazioni

La Colombia è guidata da Nestor Lorenzo, ma al momento non ci sono informazioni su formazioni, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti verranno pubblicati poco prima del calcio d’inizio.

Stesso discorso per il Portogallo di Roberto Martínez: nessuna informazione su formazione, infortuni o squalifiche è al momento confermata. Aggiornamenti saranno forniti prima del match a Miami.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Colombia è in un buon momento di forma, con tre vittorie nelle ultime cinque partite. L’ultima è il 3-1 sull’Uzbekistan ai Mondiali del 18 giugno, dopo i successi in amichevole su Giordania (2-0) e Costa Rica (3-1). Le uniche sconfitte sono arrivate in amichevole a marzo contro Francia (3-1) e Croazia (2-1). In queste cinque gare ha segnato nove gol e ne ha subiti sei.

Il Portogallo ha collezionato tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro uscite, ma l’1-1 all’esordio mondiale contro la Repubblica Democratica del Congo ha offuscato una preparazione altrimenti positiva. La squadra di Martinez ha superato Nigeria e Cile per 2-1 in amichevoli a giugno e vinto 2-0 negli USA a marzo; a marzo ha anche pareggiato 0-0 con il Messico. In cinque match ha segnato sei gol e ne ha subiti quattro.

Storia degli scontri diretti

Non ci sono dati sugli scontri diretti tra Colombia e Portogallo nel set fornito; i dati ufficiali saranno aggiornati prima del calcio d’inizio.

Classifica

Nel Gruppo K la Colombia è prima e il Portogallo terzo: entrambe cercano la vittoria nell’ultima gara del girone.