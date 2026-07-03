Colombia-Ghana: Dettagli della partita

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Kansas City Stadium

Il calcio d'inizio è fissato per il 4 luglio 2026 alle 01:30 GMT (20:30 EST del 3 luglio).

Per saperne di più: Classifica Scarpa d'Oro dei Mondiali 2026: Kylian Mbappé raggiunge Lionel Messi, mentre Erling Haaland resta in piena corsa

Getty images

I sudamericani affrontano gli outsider africani a Kansas City

Negli ottavi di finale i sudamericani affrontano gli africani al Kansas City Stadium. Néstor Lorenzo guida una Colombia fluida e sicura, reduce da un ottimo girone e decisa a sfruttare la propria superiorità tecnica.

Affronta un Ghana tenace, che ha già fatto storia superando per la prima volta la fase a gironi. La Colombia è favorita, ma l’eliminazione diretta insegna che le Black Stars proveranno a chiudere ogni spazio e a colpire in contropiede.

Il percorso di «Los Cafeteros» e «Black Stars»

La Colombia ha dominato il Gruppo K con 7 punti, battendo Uzbekistan e Congo e pareggiando 0-0 con il Portogallo. Ha incassato un solo gol e mostra un equilibrio perfetto tra difesa e attacco.

Il Ghana ha chiuso terzo nel Gruppo L con 4 punti, pareggiando con l’Inghilterra e battendo Panama 1-0 dopo la sconfitta con la Croazia.

Per saperne di più: Come guardare e seguire in diretta streaming i Mondiali FIFA 2026

Squadre al completo e veterani in cabina di regia

Entrambe le squadre arrivano con rose quasi al completo. La Colombia non segnala nuovi infortuni o squalifiche: Luis Suárez è recuperato e pronto a tornare titolare, mentre il capitano James Rodríguez guiderà la manovra.

Getty Images

Lo staff medico ghanese ha risolto in tempo l’allarme per il centrocampista del Manchester City Antoine Semenyo, che dovrebbe partire titolare dopo aver superato un problema alla caviglia. Le Black Stars si appoggeranno all’esperienza del regista Thomas Partey e dell’attaccante Jordan Ayew per reggere il pressing colombiano.

Fascia destra sovraccarica contro blocchi centrali disciplinati: sarà il duello chiave del match.

Il duello chiave sarà sulla fascia destra colombiana, dove il terzino offensivo Daniel Muñoz, già autore di una doppietta, si inserisce con i compagni per allungare la difesa avversaria.

Il Ghana risponderà con un blocco centrale compatto e cercando di neutralizzare la costruzione colombiana a centrocampo. Il duello tra Richard Ríos e Thomas Partey sarà decisivo: se Partey limiterà i passaggi di Ríos, il Ghana ridurrà i rifornimenti a Luis Díaz.

Getty Images

Per saperne di più: Come acquistare i biglietti per Colombia-Ghana: prezzi dei biglietti per i Mondiali, informazioni sugli incontri degli ottavi di finale, offerte last minute e altro ancora

Le difese collaudate verranno messe alla prova

La Colombia dovrà avere pazienza nell’attaccare la difesa ghanese, senza scoprirsi troppo per evitare i contropiedi.

Il Ghana, per sua parte, deve superare l’esame difensivo più duro: tenere la porta inviolata contro un attacco poliedrico. Tutto ruota attorno alla capacità dei difensori di comunicare in modo perfetto per gestire le sovrapposizioni di Muñoz e i movimenti a zona di Rodríguez.

Probabile formazione della Colombia contro il Ghana

Vargas; Muñoz, Lucumi, Sánchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz

Probabile formazione del Ghana contro gli USA

Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew

Per saperne di più: Come guardare i Mondiali FIFA 2026 in 4K Ultra HD

Statistiche chiave di Colombia-Ghana

È il loro primo confronto diretto.

La Colombia ha vinto quattro match consecutivi contro squadre CAF ai Mondiali, dopo la sconfitta ai supplementari contro il Camerun negli ottavi del 1990, unica eliminazione diretta contro un avversario africano.

Per la Colombia è la terza qualificazione di fila alla fase a eliminazione diretta, la quarta in totale.

Il Ghana non ha mai battuto squadre sudamericane in tre match mondiali: sconfitte contro il Brasile (3-0 nel 2006) e l’Uruguay (2-0 nel 2022), oltre all’eliminazione ai quarti del 2010 contro lo stesso Uruguay dopo i rigori.

Jordan Ayew può diventare il terzo ghanese a raggiungere 10 presenze ai Mondiali, dopo Asamoah Gyan (11) e André Ayew (10).

L’allenatore del Ghana, Carlos Queiroz, ha guidato la Colombia dal 2019 al 2020, portandola alla Copa América 2019. In questa Coppa del Mondo affronta i suoi ex giocatori David Ospina, Santiago Arias, James Rodríguez, Camilo Vargas, Yerry Mina, Luis Díaz, Jefferson Lerma, Jhon Lucumí e Davinson Sánchez.

Rosa della Colombia (26 giocatori)

Portieri: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina

Difensori: Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Centrocampisti: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz

Attaccanti: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba

Rosa del Ghana composta da 26 giocatori

Portieri: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang

Difensori: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah, Marvin Senaya, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Kojo Oppong Peprah, Elisha Owusu, Derrick Luckassen

Centrocampisti: Thomas Partey, Kwasi Sibo, Augustine Boakye, Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu Issahaku

Attaccanti: Kamaldeen Sulemana, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu, Inaki Williams, Jordan Ayew

Notizie sulla squadra e formazioni

La Colombia, guidata da Nestor Lorenzo, non ha al momento infortuni o squalifiche confermate e non ha ancora diffuso una formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno pubblicati poco prima del calcio d’inizio.

Anche per il CT del Ghana, Carlos Queiroz, non ci sono al momento notizie confermate su infortuni o squalifiche. Non è stata resa nota alcuna formazione prevista. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei giorni precedenti la partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Colombia arriva all’incontro in ottima forma: nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e un’altra vittoria. L’ultimo match è terminato 0-0 contro il Portogallo il 27 giugno, risultato che le ha garantito il primo posto nel Gruppo K. In precedenza aveva battuto la Repubblica Democratica del Congo 1-0 e l’Uzbekistan 3-1 all’esordio mondiale. Prima del torneo aveva superato Giordania 2-0 e Costa Rica 3-1 in amichevole. In totale, cinque match con sei gol fatti e zero subiti.

Negli ultimi cinque match il Ghana ha alternato vittoria, pareggio, sconfitta e due pareggi. L’ultima uscita, il 27 giugno, è finita 2-1 contro la Croazia, interrompendo la striscia positiva. In precedenza aveva pareggiato 0-0 con l’Inghilterra e esordito con un 1-0 su Panama. Nelle amichevoli aveva pareggiato 1-1 col Galles e perso 2-0 col Messico. In queste cinque gare ha segnato tre gol e ne ha subiti quattro.

Precedenti

Non ci sono dati sugli ultimi cinque scontri diretti. È un raro incrocio intercontinentale in un grande torneo.

Classifiche

La Colombia ha chiuso al primo posto nel Gruppo K, il Ghana al terzo nel Gruppo L.