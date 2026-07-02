Colombia-Ghana, anteprima dei Mondiali FIFA 2026: tutto quello che c'è da sapere

Colombia-Ghana: Dettagli della partita

Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Kansas City Stadium

Il calcio d'inizio è fissato per il 4 luglio 2026 alle 01:30 GMT (20:30 EST del 3 luglio).

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I campioni sudamericani sfidano gli outsider africani a Kansas City

Negli ottavi di finale i due team si affrontano al Kansas City Stadium. La Colombia di Néstor Lorenzo, solida e sicura, arriva all’eliminazione diretta con grande slancio e vuole sfruttare la propria superiorità tecnica per proseguire il torneo.

Di fronte avranno il tenace Ghana, che ha già fatto la storia superando per la prima volta la fase a gironi. La Colombia è favorita, ma l’eliminazione diretta insegna che le Black Stars proveranno a chiudere ogni spazio e a colpire in contropiede.

Il percorso di «Los Cafeteros» e «Black Stars»

La Colombia ha dominato il Gruppo K con 7 punti, battendo Uzbekistan e Congo e pareggiando 0-0 con il Portogallo. Ha incassato un solo gol in tre gare, confermando un’ottima difesa al pari dell’attacco.

Il Ghana ha chiuso al terzo posto nel Gruppo L con 4 punti, pareggiando con l’Inghilterra e battendo Panama 1-0 dopo la sconfitta con la Croazia.

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Squadre al completo e veterani in cabina di regia

In vista di questo match a eliminazione diretta, entrambe le rose sono quasi al completo. La Colombia non ha nuovi infortuni o squalifiche: l’attaccante Luis Suárez è recuperato e pronto a tornare titolare. Il ct Lorenzo si affiderà alla visione di gioco del capitano James Rodríguez, 34 anni, per creare spazi.

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Lo staff medico ghanese ha risolto in tempo l’allarme per il centrocampista del Manchester City Antoine Semenyo, che dovrebbe partire titolare dopo aver superato un problema alla caviglia. Le Black Stars si appoggiano all’esperienza del regista Thomas Partey e dell’attaccante Jordan Ayew per reggere il pressing colombiano.

Sovraccarichi sulla fascia destra contro blocchi centrali disciplinati: ecco cosa deciderà le sorti della partita

Il duello chiave sarà sulla fascia destra colombiana, dove il terzino offensivo Daniel Muñoz, già autore di una doppietta, cerca sovraccarichi per allungare la difesa ghanese.

Il Ghana punterà su un centrocampo compatto per fermare le rotazioni tecniche avversarie. Il duello tra Richard Ríos e Thomas Partey sarà decisivo: se Partey interrompe i lanci di Ríos, il Ghana limita i rifornimenti a Luis Díaz.

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Le difese collaudate verranno messe alla prova

La Colombia dovrà avere pazienza nell’attaccare la difesa ghanese, senza scoprirsi troppo per evitare i contropiedi.

Il Ghana, per sua parte, deve mantenere la porta inviolata contro un attacco poliedrico, affidandosi a una difesa attenta e comunicativa per contenere le sovrapposizioni di Muñoz e i movimenti di Rodríguez.

Probabile formazione della Colombia contro il Ghana

Vargas; Muñoz, Lucumi, Sánchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz

Probabile formazione del Ghana contro gli USA

Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew

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Convocazione della Colombia (26 giocatori)

Portieri: Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina

Difensori: Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Yerry Mina, Willer Ditta, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado

Centrocampisti: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castano, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz

Attaccanti: Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba

Rosa del Ghana composta da 26 giocatori

Portieri: Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi, Joseph Anang

Difensori: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensah, Marvin Senaya, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Kojo Oppong Peprah, Elisha Owusu, Derrick Luckassen

Centrocampisti: Thomas Partey, Kwasi Sibo, Augustine Boakye, Caleb Yirenkyi, Abdul Fatawu Issahaku

Attaccanti: Kamaldeen Sulemana, Christopher Bonsu Baah, Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu, Inaki Williams, Jordan Ayew

Notizie sulla squadra e formazioni

La Colombia, guidata da Nestor Lorenzo, non ha al momento infortuni o squalifiche confermate e non ha ancora diffuso una formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno pubblicati poco prima del calcio d’inizio.

Anche per il CT del Ghana, Carlos Queiroz, non ci sono al momento notizie confermate su infortuni o squalifiche. Non è stata resa nota alcuna formazione prevista. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei giorni precedenti la partita.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Condizioni di forma

La Colombia arriva all’incontro in ottima forma: nelle ultime cinque gare ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una vittoria. L’ultimo match è terminato 0-0 con il Portogallo il 27 giugno, risultato che le ha garantito il primo posto nel Gruppo K. In precedenza aveva battuto la Repubblica Democratica del Congo 1-0 e l’Uzbekistan 3-1 all’esordio mondiale. Prima del torneo aveva superato Giordania 2-0 e Costa Rica 3-1 in amichevole. Nelle cinque gare considerate ha segnato sei gol e non ne ha subiti.

Negli ultimi cinque match il Ghana ha alternato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L’ultima uscita, il 27 giugno, è terminata 2-1 contro la Croazia, interrompendo la striscia positiva. In precedenza aveva pareggiato 0-0 con l’Inghilterra e esordito con un 1-0 sul Panama. Nelle amichevoli aveva pareggiato 1-1 col Galles e perso 2-0 col Messico. In queste cinque gare ha segnato tre gol e ne ha subiti quattro.

Precedenti

Non ci sono dati sugli ultimi cinque incroci. È un raro faccia a faccia intercontinentale in un grande torneo.

Classifiche

La Colombia ha chiuso al primo posto nel Gruppo K, il Ghana al terzo nel Gruppo L.