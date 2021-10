Colombia-Brasile dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brasile fa visita alla Colombia per le qualificazioni a Qatar 2022. Tutto le info sul match: dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

COLOMBIA-BRASILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Streaming: Como TV

Il Brasile sbarca in quel di Bogotà per sfidare la Colombia in occasione del decimo turno del girone di qualificazione che conduce verso i Mondiali qatarioti del 2022.

La Nazionale verdeoro, capolista del girone ancora a punteggio pieno, è reduce dalla vittoria ottenuta fuori casa contro il Venezuela.

I cafeteros, invece, vengono dal match disputato in casa dell'Uruguay e terminato sul risultato di 0-0 al termine di una vera e propria battaglia.

L'ultimo confronto tra le due squadre risale allo scorso giugno nella fase a gironi della Coppa America: dopo la rete in apertura di Diaz, la Selecao ha ribaltato a proprio favore le sorti del match vincendo 2-1 grazie alle reti di Firmino e al colpo finale di Casemiro, in goal addirittura al decimo minuto di recupero.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Colombia-Brasile: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

Colombia-Brasile si giocherà domenica 10 ottobre a l'Estadio Metropolitano Roberto Meléndez di Bogotà. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 23.00 italiane.

La sfida tra Colombia e Brasile non avrà copertura televisiva in Italia perché nessuna emittente ha acquisito i diritti per trasmettere i match di qualificazione a Qatar 2022 riservati alle nazionali sudamericane.

Il confronto tra Colombia e Brasile si potrà seguire in diretta streaming sul sito di Como TV: basterà collegarsi al portale e selezionare l'evento per assistere alla diretta della partita.

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Medina, Mina, Cuesta, Mojica; Cuadrado, Uribe, Barrios, Diaz; Falcao, Borré. Ct. Rueda

BRASILE (4-4-2): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Arana; Everton Ribeiro, Gerson, Fabinho, Paquetá; Gabriel Jesus, Neymar. Ct. Tite