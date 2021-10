Colombia-Brasile 0-0: i verdeoro si schiantano sul muro Ospina

Prima non vittoria per il Brasile nelle qualificazioni mondiali: in Colombia finisce 0-0 grazie alle parate di un super Ospina.

Un pareggio che non pregiudica l'ottimo andamento nelle qualificazioni sudamericane a Qatar 2022, ma che fa comunque notizia: dopo nove vittorie il Brasile si ferma al cospetto di una Colombia salvata a più riprese da un grande Ospina, il migliore in campo per netto distacco. L'estremo difensore del Napoli non impiega molto per mettere lo zampino nell'incontro: dopo pochi minuti è plastico nel rispondere alla conclusione dal limite di Neymar, mentre è graziato da Paquetá che cestina clamorosamente un'occasione d'oro a tu per tu con l'ex Arsenal. I 'Cafeteros', al contrario, non creano grossi patemi ad Alisson che deve sporcarsi i guantoni in maniera seria soltanto al 68' sulla staffilata di un ispirato Quintero. Tite getta nella mischia Raphinha e Antony, i più pericolosi nel finale: Ospina è prodigioso sulla zampata ravvicinata dell'esterno dell'Ajax, con un riflesso felino che chiude la porta e impone al Brasile uno 0-0 che sa di rimpianto. Scelti da Goal Serie A contro Premier League: l'All-Star Game del calcio a 30 anni di distanza

Serie A: infortunati, squalificati e diffidati

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN IL TABELLINO COLOMBIA-BRASILE 0-0 COLOMBIA (4-4-1-1): Ospina; Medina, Mina, Cuesta, Mojica; Martinez (53' Borré), Lerma (53' Uribe), Barrios, Diaz; Quintero (74' Sinisterra); Falcao (74' Zapata). Ct. Rueda BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Militao (71' Thiago Silva), Alex Sandro; Fred, Fabinho, Paquetá; Gabriel Jesus (71' Antony), Gabigol (61' Raphinha), Neymar. Ct. Tite Arbitro: Loustau (Argentina) Ammoniti: Lerma (C), Borré (C) Espulsi: nessuno