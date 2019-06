Colombia, ansia per Muriel: si teme la rottura del crociato

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', per Muriel si teme la rottura del crociato dopo l'infortunio in Argentina-Colombia.

La sfortuna più totale si è scagliata contro Luis Muriel. L'attaccante colombiano è finito KO dopo dieci minuti nella prima partita di Copa America, tra la sua e l' . Magra consolazione, per lui, la vittoria dei Cafeteros.

Il ginocchio ha fatto un brutto movimento, Muriel è dovuto uscire dal campo. La sua Copa America è finita sicuramente, visto che lo ha annunciato anche Ramón Jesurún Franco, presidente della Federcalcio colombiana. Ma quello che preoccupa di più il futuro più distante.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, per Luis Muriel si teme la rottura del crociato. Sarebbe un infortunio che complicherebbe e non poco i piani del colombiano in vista della prossima stagione.

La tegola sarebbe anche per società come l' , che negli ultimi giorni si era interessata parecchio al colombiano. Con la rottura del crociato, invece, potrebbe cambiare tutto.