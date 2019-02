Collovati ed il voltastomaco: la Rai lo sospende per due settimane

Costano care all'ex calciatore Fulvio Collovati le frasi pronunciate durante un collegamento esterno nel corso della trasmissione Rai 'Quelli che il calcio'.

Il campione del mondo del 1982 si è così espresso a chi gli ha chiesto cosa ne pensasse della capacità di una donna di parlare di tattica calcistica.

"Quando sento una donna, anche le mogli dei calciatori, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Non ce la faccio! Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c'è niente da fare".