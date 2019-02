Collovati e il "voltastomaco quando le donne parlano di tattica", la Rai pensa alla sospensione

La Rai sta pensando di sospendere Fulvio Collovati per le frasi sessiste pronunciate a 'Quelli che il Calcio': "La donna non capisce come un uomo".

Una polemica che potrebbe portare a una sospensione. Le frasi pronunciate da Fulvio Collovati negli studi di 'Quelli che il Calcio' hanno attirato molte critiche sull'ex campione del mondo del 1982, con la Rai decisa ora a prendere i provvedimenti necessari.

Partendo dal caso Icardi, nello specifico quello che ha visto l'attaccante dell'Inter perdere la fascia da capitano, Collovati aveva espresso la propria opinione riguardo alle donne e il calcio, soffermandosi soprattutto sull'aspetto legato alla tattica.

"Quando sento una donna, anche le mogli dei calciatori, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Non ce la faccio! Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c'è niente da fare".

Una battuta, come ha poi specificato lo stesso Collovati in un tweet di scuse, che è però stata valutata da buona parte del pubblico come una frase fortemente sessista, con l'ex giocatore che rischia ora di essere sospeso dal suo ruolo di opinionista sportivo.

Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a Quelli che il Calcio pure in un clima goliardico , abbiano urtato la sensibilità delle donne .Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno , chi mi conosce sa quanto io rispetti l'universo femminile. — Fulvio Collovati (@FulvioCollovati) 18 febbraio 2019

Come riportato da 'la Repubblica', l'amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, si è messo subito in contatto con i vertici di Rai 2, mostrando una forte irritazione per le affermazioni di Collovati. In quanto rete televisiva daputata a fornire un servizio pubblico, la Rai non può infatti accettare un simile comportamento.

Nello specifico, nell'articolo 9 del contratto di servizio la Rai si impegna a promuovere la formazione tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni affinchè in ogni trasmissione sia sempre utilizzato un linguaggio rispettoso. Per questo motivo Salini sta valutando la sospensione di Collovati per le frasi pronunciate.

A difesa del marito è scesa subito in campo la moglie Caterina, nota presentatrice di trasmissioni sportive, la quale attraverso un tweet ha rafforzato la tesi espressa da Collovati, sottolineando poi come il marito sia uno degli uomini che più di tutti rispetta le donne.

Parlare di calcio certo ,ma la tattica è altra cosa .

Parlare ,tutti possiamo farlo dire cose giuste è diverso .

Saluti dalla moglie di un uomo che rispetta le donne più di molti altri ...questa sì che è una certezza! — Caterina Collovati (@CateCollovati) 18 febbraio 2019

Una vicenda destinata a far discutere ancora a lungo.